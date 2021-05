ANALÝZA TÝŽDŇA: Ceny bytov rastú, investícia sa nemusí oplatiť

Bratislava 8. mája (TASR) – Ceny nehnuteľností na Slovensku neprestali rásť ani v úvode tohto roka. Napríklad dvojizbové byty v krajských mestách zdraželi v celoslovenskom priemere medzikvartálne o 4,55 %. Vyplýva to z údajov Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska (NARKS).



Analytička 365.bank Jana Glasová vyčíslila, že za štvorcový meter (m2) zaplatia Slováci v súčasnosti o 260 eur viac ako pred pandémiou nového koronavírusu. Odborníci na investovanie zo spoločnosti Across Private Investments upozorňujú, že ceny prenájmov naopak výrazne klesajú. Všetci, ktorí zvažujú kúpu investičného bytu, by preto mali podľa nich spozornieť – nemusí sa to vyplatiť.



Napriek výraznému obmedzovaniu ekonomickej aktivity, ktoré zasiahlo viacero segmentov obchodu a služieb, dopyt po nehnuteľnostiach neutícha, zdôraznil analytik NARKS Martin Lazík. "To sa odráža aj na naďalej rastúcich cenách bytov a domov vo väčšine slovenských miest," konštatoval s tým, že napriek súčasnej situácii zaznamenala asociácia v krajských mestách nové rekordné ceny nehnuteľností určených na bývanie. Ceny ťahá nahor aj zaostávajúca ponuka a pomalé plánovanie a výstavba nových nehnuteľností.



Priemerná cena dvojizbových bytov sa v krajských mestách zastavila tesne pod úrovňou 2400 eur za m2. "V štatistikách samozrejme kraľuje prvý bratislavský okres s cenovkou nad 4000 eur, ale je jediným, v ktorom prišlo k zníženiu ceny medzi tretím a štvrtým kvartálom 2020," dodal Lazík. V porovnaní s prvým bratislavským okresom sú ceny v košických okresoch takmer polovičné, ale tie majú za sebou, naopak, výrazné zdražovanie.



Čo sa týka trojizbových bytov v krajských mestách, ich ceny sa v 1. kvartáli tohto roka v priemere zvýšili o viac než tri percentá, čo však znamená mierne spomalenie tempa rastu. "Priemerná cena sa dostala na úroveň 2170 eur za m2. Najväčší nárast bol zaznamenaný v druhom bratislavskom okrese, cena smerom nahor sa posunula výrazne aj v treťom okrese," vyčíslil analytik.



"Pri pohľade na medziročnú zmenu cien v slovenských krajských mestách tak pre oba typy bytov vychádza medziročný nárast viac než 10 %. Sú však lokality, kde medziročná zmena predstavuje nárast viac ako o 20 % - hlavne vďaka skoku v ostatnom kvartáli," poznamenal Lazík s tým, že medzi tieto lokality patria najmä košické okresy.



Slováci v súčasnosti zaplatia za m2 o 260 eur viac ako pred pandémiou a o 380 eur viac ako počas realitného boomu v roku 2008, vyčíslila Glasová. Podľa nej treba počítať s tým, že zdražovanie nehnuteľností bude pokračovať.



Analytici z Across Private Investments upozorňujú na opačný trend v oblasti prenájmov. Medziročne na Slovensku zlacnelo nájomné o 15 %. "A tu by mali spozornieť všetci, ktorí plánujú kúpu investičného bytu. Výnos z nájomného totiž klesá, ale cena, ktorú investor za byt zaplatí, neustále rastie," upozornili.



Pri úvahách o kúpe bytu ako investície je podľa odborníkov dôležité pozerať sa na to, aký byt investor kupuje, za akú cenu a aký budúci výnos s ním bude spojený. Dá sa totiž aj prerátať. Ako ilustroval analytik spoločnosti Dominik Hapl, pri dnešných cenách stojí dvojizbový byt v metropole Slovenska s rozlohou 75 m2 zhruba 190.000 eur. Ak sa ráta s tým, že po zaplatení dane z prenájmu, energií či platby do fondov opráv ostane investorovi čistý výnos 500 eur, teda ročne 6000 eur, nie je to veľmi výhodné. "Môžeme tak konštatovať, že sme kúpili predraženú investíciu, pretože nám prináša výnos len niečo cez tri percentá ročne," upozornil.



Investor má podľa neho dve možnosti. V tomto príklade buď musí nájsť nájomcu, ktorý zaplatí nájom, z ktorého bude mať čistý výnos 750 eur mesačne, alebo by mal hľadať dvojizbový byt za 130.000 eur. Ročný výnos investora by bol v takom prípade na úrovni 4,7 %. "Kúpa investičného bytu sa teda oplatí len v prípade, ak vyberieme správny byt a dobre nastavíme cenu nájomného či výšku hypotéky," uzavrel analytik.



Neznamená to, že by investori nemali siahať aj po nehnuteľnostiach. Podľa odborníkov by však nemali byť jedinou súčasťou ich investičného portfólia. Práve diverzifikácia môže totiž investorov podržať v čase, keď ceny nehnuteľností začnú klesať, alebo keď sa znižuje nájomné.