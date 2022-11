ANALÝZA TÝŽDŇA: Ceny motorových palív by mali podľa analytikov klesať

Bratislava 26. novembra (TASR) – Ceny benzínov a nafty v minulom týždni klesli o viac ako tri percentá, pričom cena najpoužívanejšieho 95-oktánového benzínu sa znížila na 1,670 eura za liter a cena nafty na 1,804 eura za liter. Tento trend by mal pokračovať aj v nasledujúcom týždni najmä pre relatívne nízke ceny ropy a pokles cien na komoditnej burze v Rotterdame, zhodli sa analytici.



"Nateraz očakávame, že vzhľadom na vývoj na ropnom trhu by mohlo dôjsť opäť k zlacneniu pohonných látok, a to hlavne v tom prípade, ak sa ceny ropy budú ďalej držať pod 90–dolárovou hladinou," uviedla pre TASR analytička 365 bank Jana Glasová.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v januári sa v piatok (25.11.) ráno predával po 78,25 USD (75,15 eura) a januárový kontrakt na severomorskú ropnú zmes Brent sa predával po 85,41 USD za barel. Oba referenčné druhy ropy smerujú k tretiemu týždennému oslabeniu po sebe, keď od začiatku týždňa stratili okolo 2 %.



Aktuálnou príčinou poklesu cien ropy sú podľa hlavného ekonóma Trinity bank Lukáša Kovandu úvahy EÚ o zastropovaní cien ruskej ropy na úrovni 65 - 75 dolárov za barel, čo je výrazne viac ako boli pôvodné očakávania. Strop má byť uplatňovaný prostredníctvom západných poisťovacích spoločností. Tým by malo byť zakázané poistiť tanker s ruskou ropou, pokiaľ bude jej predajná cena vyššia. "Čím je vyššia úroveň stropu, tým nižší tlak vyvoláva na rast cien ropy, pretože ruská odveta v podobe obmedzení dodávok by mala väčší vplyv pri nižšom strope," vysvetlil Kovanda.



Ruská ropa Ural sa už v súčasnosti obchoduje práve za ceny okolo úrovne stropu, ako ju navrhuje EÚ. Od začiatku novembra barel ropy Brent zlacnel takmer o desať dolárov, čo vytvára ďalší tlak na pokles ceny Uralu. Ten sa predáva v zľave približne 20 dolárov na barel oproti Brentu. V súčasnosti sa tak podľa Kovandu predáva pravdepodobne mierne pod úrovňou stropu navrhnutého EÚ.



Pod zlacňovanie ropy sa podľa Glasovej podpisujú aj obavy trhu, že sa v Číne začalo výraznejšie šíriť ochorenie COVID-19 a tamojšia vláda opäť zavádza protipandemické opatrenia a lockdowny. "Trhy sa teda obávajú poklesu dopytu po rope, keďže Čína je jej najväčším dovozcom," uviedla analytička. Cena ropy je dlhodobo tlačená nadol aj obavami z recesie globálnej ekonomiky, ktorá by viedla aj k poklesu dopytu po nej.



Vývoj cien v ďalších týždňoch sa však nedá jednoznačne odhadnúť. "Vývoj na ropnom trhu bude závisieť hlavne od toho, ako budú trhy ďalej vnímať obavy z recesie globálneho hospodárstva, vývoj dopytu, lockdowny v Číne a začiatok zimnej vykurovacej sezóny. Neskôr, s príchodom vianočných sviatkov, ale môže rásť dopyt po pohonných látkach, keďže ľudia budú viac cestovať, čo môže opäť zatlačiť na rast cien," dodala Glasová.



(1 EUR = 1,0413 USD)