ANALÝZA TÝŽDŇA: Chýbajúce polovodičov obmedzia predaj áut aj tento rok

Na archívnej snímke Ľubomír Koršňák Foto: TASR

Bratislava 29. januára (TASR) - Nízka ponuka v dôsledku polovodičovej krízy bude obmedzujúcim faktorom v predaji nových áut v Európe najskôr aj počas tohto roka a bude naďalej výrazne brzdiť popandemické oživenie. Uviedol to v aktuálnej analýze analytik UniCredit Bank Ľubomír Koršňák.Nedostatočná ponuka sa podľa neho prejaví najmä na dlhšom cykle obnovy, ale môže sa ukázať aj na zvýšenom cenovom tlaku, najmä na trhu s jazdenými autami. Nesúlad medzi ponukou a dopytom by mohol zvýrazňovať aj čoraz väčší posun automobiliek k produkcii vozidiel s alternatívnym pohonom, a to v snahe splniť prísne regulácie na celkové emisie produkovaných áut.," avizoval Koršňák.Dôsledkom viac ako dvojročného výpadku v predajoch áut by podľa neho mohol byť pomerne silný dopyt po nových autách po odznení polovodičovej krízy.," myslí si analytik.Pripomenul, že pozitívne očakávania vyplývajúce z pomerne rýchleho popandemického oživenia trhu s novými autami v druhej polovici roka 2020 sa v minulom roku nenaplnili. Napriek nízkej porovnávacej báze, kedy predaje áut v roku 2020 v Európe zaznamenali 6-ročné minimum, a aspoň čiastočnému zmierneniu pandemických reštrikcií vo väčšine krajín EÚ, sa predaje nových áut v Európe v roku 2021 nezvyšovali.Väčšina krajín EÚ (18 z 26 krajín EÚ s údajmi o predaji áut), vrátane Česka (2,9 %) a Slovenska (1,5 %), predsa len zaznamenala medziročný nárast predajov, niektoré dokonca aj pomerne významný (Grécko o 27 %, Chorvátsko o 23 %, Írsko o 21 %, či Estónsko o 20 %). Najväčší európsky trh s novými autami, Nemecko, sa však medziročne prepadol o takmer desatinu (9,3 %).," vysvetlil Koršňák.Poznamenal, že po pandémiou ovplyvnenom úvode roka sa aj na základe skúsenosti z roku 2020 očakávalo vlani pomerne rýchle zotavenie predajov áut v Európe naspäť k predpandemickým úrovniam, najmä počas leta. "," podčiarkol.Po zohľadnení sezónnych faktorov zaznamenali predaje nových áut svoje maximum už v pandémiou stále poznačenom marci. Následne začali pozvoľna klesať, pričom pokles sa počas leta zvýrazňoval a vyvrcholil v októbri. Posledné dva mesiace roka síce už priniesli malú nádej a jemne oživenie predajov, avšak za úrovňami z prvej polovice roka stále výrazne zaostávali. V priemere sa v druhej polovici roka predalo v EÚ až o 15 % menej nových áut ako v jeho pandémiou stále ovplyvnenej prvej polovici, dodal Koršňák.