ANALÝZA TÝŽDŇA: Deficit môže byť lepší, ako očakáva rezort financií

Bratislava 19. augusta (TASR) - V tomto roku ešte netreba očakávať zásadné zmeny v ozdravovaní verejných financií. Ďalšie kroky budú vo veľkej miere záležať od novej vlády, ktorá sa sformuje po septembrových voľbách. Tá bude musieť relatívne rýchlo schváliť nový štátny rozpočet. "Možno však očakávať, že ozdravovanie sa začne v úvode budúceho roka, pretože racionálni politici sa budú snažiť urobiť nepopulárne opatrenia čo najskôr," uviedol pre TASR makroekonomický analytik Slovenskej sporiteľne Marián Kočiš.



Na rozdiel od ministerstva financií, ktoré zhoršilo odhad tohtoročného deficitu verejných financií až na 6,85 % hrubého domáceho produktu (HDP), analytik očakáva zatiaľ schodok na úrovni 5,5 % HDP. Schválený rozpočet počíta s deficitom 6,44 % HDP. Upozornil, že aj keď by bol výsledok lepší, deficit sa vráti na úroveň, ktorá nie je v súlade s maastrichtskými kritériami. Minulý rok skončili verejné financie v mínuse 2 % HDP.



"V tomto roku už uvidíme výraznejšie aj negatívne dopady zvýšenej inflácie, ktorá v minulom roku hrala skôr v prospech nižšieho deficitu štátneho rozpočtu cez zvýšené daňové príjmy. V tomto roku sa do deficitu premietnu aj vplyvy opatrení na zmiernenie dopadov vysokých cien energetických komodít na svetových burzách a zároveň budú verejné financie pod tlakom prijatých opatrení, ktoré prešli v parlamente aj napriek tomu, že poslanci nepovedali, ako budú kryté," upozornil Kočiš.



Z pozitívnejších vecí, ktoré však tiež budú tlačiť na rozpočet viac ako minulý rok, spomenul vyššiu mieru čerpania eurofondov, s čím súvisí aj ich vyššie národné spolufinancovanie. Práve európske peniaze by však podľa neho mali pri oslabenej celkovej spotrebe domácnosti potiahnuť slovenskú ekonomiku.



Nová vláda by sa mala podľa analytika zamerať na neadresné sociálne výdavky. Akákoľvek pomoc štátu by mala byť čo najadresnejšia a dočasná. "Prehodnotenie daňového systému bude pravdepodobne nevyhnutnou súčasťou príbehu v ozdravovaní verejných financií. V neposlednom rade by mali byť verejné financi spravované efektívnejšie, čo súvisí s posilnením kompetencií odborníkov," priblížil Kočiš.



Jednou zo zásadných úloh, pred ktorou bude nová vláda stáť, bude vysvetlenie širšej verejnosti, prečo je vôbec ozdravenie verejných financií dôležité až nevyhnutné. Pre úsporné kroky totiž v tejto chvíli v podstate neexistuje širšia verejná požiadavka, dodal analytik.



Nižšie ako rezort financií odhaduje tohtoročný deficit aj Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ). V tejto chvíli ho vidí na úrovni 5,6 % HDP. Dôvodom je najmä nižšie očakávané čerpanie výdavkov rozpočtu do konca tohto roka. Napriek tomu však považuje deficit stále za mimoriadne vysoký.



"Aj v prípade, že by dosiahol úroveň, s ktorou počítame my, rozhodne nejde o priaznivý vývoj a verejné financie budú v najbližších rokoch vyžadovať výrazné konsolidačné úsilie. Jeho naplnenie bude zodpovednosťou predovšetkým ďalšej vlády," uviedol pre TASR vedúci oddelenia rozpočtových analýz a prognóz Kancelárie RRZ Pavol Majher.



Ministerstvo financií (MF) SR tento týždeň zverejnilo správu o očakávanom vývoji verejných financií v tomto roku. Napriek tomu, že sa pravdepodobne nevyčerpá veľká časť peňazí pripravených na pomoc s vysokými cenami energií, očakáva zhoršenie deficitu oproti schválenému rozpočtu o približne 0,4 % HDP. Dôvodom je predovšetkým množstvo novej legislatívy bez finančného krytia, ktorú tento rok prijal parlament, ako aj mierne zhoršenie daňovej prognózy.