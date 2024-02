ANALÝZA TÝŽDŇA: Diskusia o sprísnení emisií je vítaná

Bratislava 10. februára (TASR) - Diskusia o ďalšom sprísnení uhlíkových emisií v EÚ je vítaná, mohla by však skončiť len na papieri. Vyplýva to z vyjadrení subjektov, ktoré oslovila TASR v súvislosti s informáciou, že Európska komisia (EK) tento týždeň predložila odporúčanie znížiť emisie skleníkových plynov do roku 2040 až o 90 %.



"Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR víta otvorenie celospoločenskej diskusie zo strany EK ku klimatickým cieľom na rok 2040 a považuje ju za správny krok. V tomto prípade však nejde o žiadny legislatívny návrh či usmernenie, ale o diskusný dokument, ktorý sa opiera o vedecké dáta a dopadové štúdie," uviedol pre TASR odbor komunikácie envirorezortu.



MŽP SR považuje však za dôležité podporovať udržateľné a čisté technológie zodpovedné voči životnému prostrediu, ktoré zároveň zlepšia podnikateľské prostredie, konkurencieschopnosť, ale tiež zreálnia legislatívne procesy a intenzívnejšiu komunikáciu s priemyselnými lídrami a poľnohospodármi.



"Je pochopiteľné vzhľadom na blížiace sa voľby do Európskeho parlamentu, že uvedený materiál a jeho ciele bude už určovať nové zloženie EK, ktoré vzíde po voľbách. Tak, či tak je nutné už dnes poukazovať na to, aby sa pri akýchkoľvek zelených ambíciách EK nezabúdalo na tých, ktorí ich budú napĺňať, v tomto prípade na poľnohospodárov. Absencia korektného, odborného dialógu priamo s európskymi výrobcami potravín nesmie byť podceňovaná, prípadne až zaznávaná," upozornila hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Jana Holéciová.



"Nadchádzajúce eurovoľby budú dôležité aj z hľadiska budúceho smerovania v oblasti klímy. Keď sa pomery v EÚ po voľbách rapídne zmenia, je možné že mnohé návrhy zostanú len na papieri," upozornila hovorkyňa Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR Miriam Filová.



Asociácia priemyselných zväzov a dopravy podľa slov jej generálneho sekretára Andreja Lasza podporuje kroky smerujúce k zelenej ekonomike, avšak zdôrazňuje potrebu dlhodobej, systematickej a predvídateľnej podpory pre priemyselné podniky, najmä prostredníctvom efektívneho fungovania Environmentálneho fondu. "Len tak môžeme spoločne formovať budúcnosť, ktorá bude nielen ekologicky udržateľná, ale aj ekonomicky prosperujúca a negatívne neovplyvní životnú úroveň obyvateľstva," dodal Lasz.



Platforma Budovy pre budúcnosť návrh EK znížiť emisie skleníkových plynov o 90 % do roku 20240 víta. "Zažívame bezprecedentné ambície pre klimatické ciele Európy. Aj napriek tomu, že návrh EK znížiť emisie skleníkových plynov o 90 % do roku 2040 môže na prvý pohľad vyzerať nepredstaviteľne vzdialený, vítame ho," uviedla riaditeľka platformy Katarína Nikodemová. Návrh EK vníma podľa jej slov platforma ako potvrdenie trajektórie a mierne zvýšenie ambície.



"Je síce pozitívne, že EÚ má ambíciu znížiť do roku 2040 emisie o 90 %, ale bez jasného cieľa ukončiť využívanie fosílnych palív, akými sú ropa, uhlie a fosílny plyn, sú toto len plané slová," podčiarkla riaditeľka Greenpeace Slovensko Katarína Juríková.



Spaľovanie fosílnych palív na výrobu energie podľa nej predstavuje približne 75 % všetkých emisií skleníkových plynov spôsobených ľudskou činnosťou v EÚ. "Ak sa konečne nezaviažeme skoncovať s nimi, tak sa ďaleko pri riešení klimatickej krízy nedostaneme. Problematicky tiež vnímame, že EK ustúpila od plánov na zníženie emisií skleníkových plynov z poľnohospodárstva," uzavrela riaditeľka Greenpeace.



EK predložila 6. februára odporúčanie na zníženie uhlíkových emisií do roku 2040 s cieľom stanoviť cestu ku klimatickej neutralite do roku 2050. Komisia zverejnila podrobné hodnotenie vplyvu o možných spôsoboch dosiahnutia cieľa klimatickej neutrality EÚ do roku 2050. Na základe tohto hodnotenia odporúča zníženie čistých emisií skleníkových plynov o 90 % do roku 2040 v porovnaní s úrovňami v roku 1990 a otvorenie diskusie so všetkými zainteresovanými stranami.