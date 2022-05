ANALÝZA TÝŽDŇA: Dopyt aj rast cien nehnuteľností sa asi zmierni

Bratislava 29. mája (TASR) - Rýchlo rastúce ceny nehnuteľností na Slovensku na začiatku tohto roka neboli prekvapením. Na trhu je naďalej nedostatok bytov, ktorých ponuka nestíha vysokému záujmu o bývanie. V prostredí rastúcich úrokov z hypoték je však možné očakávať postupné zmierňovanie dopytu, a teda aj rastu cien realít, zhodujú sa ekonomickí analytici.



Národná banka Slovenska (NBS) tento týždeň zverejnila štatistiky, podľa ktorých v prvom štvrťroku 2022 vzrástli ponukové ceny nehnuteľností na bývanie na Slovensku medziročne o 23,3 %. Tempo zdražovania sa tak zrýchlilo, v 4. kvartáli minulého roka rástli tieto ceny o 22,1 %. Medzikvartálne tempo rastu sa tiež zrýchlilo na 8,5 %.



"Najnovšie zverejnené štatistiky NBS nie sú prekvapivé, keďže rast cien realít bol kvôli kontinuálne oklieštenej ponuke v kombinácii s vysokou infláciou v tomto období očakávaný. Na trhu nebolo veľa dôvodov, ktoré by tento trend obrátili a postupné zdražovanie hypoték počas prvých troch mesiacov sa nepremietlo do zníženého dopytu po bývaní, práve naopak," priblížil odborník na reality z FinGO.sk Viktor Obtulovič. Pri rastúcich sadzbách sa podľa neho možno "rozhýbali" aj klienti, ktorí s kúpou nehnuteľnosti predtým vyčkávali.



Aj keď úrokové sadzby hypoték začali postupne rásť, do konca marca sa stále držali na veľmi nízkej a všeobecne dostupnej úrovni, pripomína finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko Marián Búlik.



"Noví žiadatelia mohli v 1. kvartáli 2022 získať hypotéku za veľmi výhodných podmienok a ľudia s hypotékami si úver dokázali navýšiť a refixovať s veľmi nízkym úrokom. K tomu sa pridáva stále vysoká úroveň úspor obyvateľstva a nízka nezamestnanosť, na ktorej sa zatiaľ nijako neprejavilo predikované spomaľovanie slovenskej ekonomiky v dôsledku vojny na Ukrajine," vysvetlil.



V druhom štvrťroku sa však už podľa neho dá očakávať istý pokles dopytu po hypotékach. Úrokové sadzby sa ďalej zvyšujú a tempo rastu slovenskej ekonomiky v dôsledku efektov vojny na Ukrajine v tomto roku spomalí podľa predikcie Európskej komisie (EK) z 5 na 2,3 %, avizuje Búlik.



Ceny nehnuteľností nemôžu stúpať dvojciferným tempom donekonečna, upozorňuje Obtulovič. "Zdražovanie hypotekárnych úverov u niektorých skupín klientov zníži kúpyschopnosť a v horizonte pár mesiacov môže viesť k zastabilizovaniu cien realít najmä v hlavnom meste, ale aj v iných atraktívnych krajských mestách," predpokladá.



Zároveň však v blízkej dobe neočakáva pokles cien nehnuteľností. Na realitnom trhu totiž dopyt niekoľkonásobne prevyšuje ponuku. "Predávajúci stále majú navrch a aj oni udávajú tempo rastu, keďže si môžu vyberať z množstva záujemcov o kúpu. Preto k prasknutiu realitnej bubliny a zníženiu cenoviek bytov a domov v tomto roku nedôjde," dodáva odborník.