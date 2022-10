ANALÝZA TÝŽDŇA: Dostupnosť bývania v SR je najhoršia od roku 2011

Bratislava 1. októbra (TASR) - Vysoký rast cien nehnuteľností, ako aj rastúce úročenie úverov na bývanie spôsobili zníženie dostupnosti bývania na Slovensku. V aktuálnom hodnotení ekonomického a menového vývoja na Slovensku to konštatuje Národná banka Slovenska (NBS).



Ponukové ceny nehnuteľností na bývanie boli v 2. štvrťroku tohto roka o 6,44 % vyššie oproti predchádzajúcemu kvartálu. Medziročný rast cien dosiahol 25,5 %. “Index dostupnosti bývania (HAI) sa dostal na najhoršiu úroveň od roku 2011. Rozhodujúcu úlohu zohrávajú úrokové sadzby,” priblížila centrálna banka.



Kým ešte v 1. štvrťroku bola priemerná úroková sadzba nových úverov na bývanie 1,04 %, v tom druhom už dosiahla 1,6 %. Index dostupnosti bývania pre celé Slovensko sa zhoršil o 10,6 bodu. Ak by v 2. kvartáli boli rovnaké úrokové sadzby ako v 1. štvrťroku, bol by jeho nárast menej ako polovičný (4,8 bodu), vyčíslila NBS.



Dostupnosť bývania meraná týmto indexom je podľa centrálnej banky najhoršia v Žilinskom, Prešovskom a Košickom kraji. Ako relatívne najdostupnejšie sa naopak javia nehnuteľnosti v Bratislavskom a Trnavskom kraji. Dané je to predovšetkým výškou regionálnych miezd.



Hodnotenie súladu vývoja cien nehnuteľností so širším ekonomickým vývojom v súčasnosti viac ako inokedy závisí od voľby indikátora príjmu, konštatuje NBS. “Vzhľadom na pomerne silný rast disponibilného príjmu, najmä v dôsledku rastu príjmov živnostníkov, by náš štandardný ukazovateľ naznačoval pokles rizika cenovej korekcie. Keď však berieme do úvahy dostupnosť bývania skôr z pohľadu ľudí žijúcich zo mzdy, riziko sa, naopak, zvyšuje,” vysvetlila banka.



Výstavba bytových budov bola v 2. štvrťroku o 22 % vyššia ako v rovnakom období minulého roka. Na jednej strane sú medziročne nižšie počty začatých a dokončených bytov. Medziročný rast, naopak, pokračuje v počtoch aktuálne rozostavaných bytov, aj v objeme vydaných stavebných povolení. “Produkcia bytových budov naďalej naznačuje, že realitný trh sa ešte nachádza v rastovej fáze,” uviedla NBS.



Úverové aktivity v priebehu prvého polroka podľa banky podporovali realitný trh. Čistý prírastok úverov na nehnuteľnosti bol v tomto období vysoko nadpriemerný. Domácnosti sa totiž ešte snažili využiť nižšiu úroveň úrokových sadzieb a načerpali výrazný objem úverov na bývanie. “Rastúce úročenie, vysoká inflácia spôsobujúca prepad reálnych príjmov a ochladenie ekonomickej aktivity by mali začať postupne tlmiť vysoký dopyt po nehnuteľnostiach,” avizuje NBS.