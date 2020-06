ANALÝZA: Dovoz LNG do Európy zvyšuje energetickú bezpečnosť Slovenska

Bratislava 20. júna (TASR) – Výrazný nárast dodávok skvapalneného zemného plynu (LNG) do Európy v posledných rokoch zvyšuje energetickú bezpečnosť Slovenska, hoci krajina v súčasnosti využíva takmer výhradne ruský plyn. Slovensko môže na zvyšovaní dodávok LNG cez prístavy v Poľsku, Nemecku či v Chorvátsku v budúcnosti profitovať aj ako tranzitná krajina, uviedol výkonný riaditeľ Slovenského plynárenského a naftového zväzu Richard Kvasňovský.



Záujem o LNG V Európe významne rastie. Zo správy Medzinárodnej plynárenskej únie (IGU) za rok 2019 vyplýva, že dovoz skvapalneného zemného plynu sa vlani medziročne zdvojnásobil takmer na 86 miliónov ton. Európa zároveň zvýšila podiel LNG na dovoze plynu zo 14 % v roku 2018 na vlaňajších približne 25 %.



"LNG je jediný externý zdroj dodávok zemného plynu, ktorý znižuje závislosť strednej a východnej Európy od ruského plynu. Hoci Slovensko môže v súčasnosti dostávať plyn z juhu, západu i východu, zväčša ide o plyn z jedného zdroja, z Ruska," pripomenul Kvasňovský.



Skvapalnený zemný plyn sa môže dostať do Európy cez už fungujúci terminál v poľskom Svinoústí s kapacitou päť miliárd kubických metrov (m3), ktorý by mal v roku 2023 zvýšiť svoju kapacitu na 7,5 miliardy m3. Druhý poľský LNG terminál v Gdanskej zátoke s kapacitou 4,5 miliardy m3 plynu má plánovaný termín dokončenia v roku 2025.



Ďalšie dva terminály, ktoré by mali dostať LNG do Európy - LNG Brunsbüttel a LNG Wilhelmshaven - vzniknú v Nemecku, vo výstavbe je tiež terminál na chorvátskom ostrove Krk. Práve tento terminál je spolu s poľsko-slovenským plynovodným prepojením kľúčový pre dokončenie úplného severojužného prepojenia EÚ.



Vysoké objemy dovozu LNG do Európy pokračovali po vlaňajšom náraste aj v tomto roku, no pre nízke ceny plynu a na toto ročné obdobie vysoké zásoby boli už niektoré júnové a júlové dodávky z USA zrušené. Do EÚ smerujú aj dodávky z Kataru, Alžírska a svoj vstup na trh s LNG ohlásila aj Saudská Arábia.



"Zásobníky sú v EÚ naplnené na 74 %, čo je na letné obdobie príliš veľa. Zásoby LNG v EÚ rastú. Hoci USA už niekoľko dodávok zrušili a jeho producenti plynu z bridlíc majú vážne finančné problémy, Katar stále pokračuje v dodávkach, pretože nechce stratiť trhový podiel," uviedol Kvasňovský. Skvapalnený zemný plyn je výhodný pre svoj nízky objem na prevoz na veľké vzdialenosti, no do vnútrozemia sa z terminálov dostáva plynovodmi ako klasický zemný plyn.



Plynári vidia využitie LNG najmä v nákladnej, v autobusovej, ale aj v lodnej doprave. "V prípade Slovenska ide o prepravu tovarov po Dunaji. V súčasnosti sa skúmajú možnosti výstavby LNG terminálu v riečnom prístave v Bratislave," prezradil Kvasňovský.



Skvapalnený zemný plyn zaberá trikrát menší objem ako stlačený zemný plyn (CNG), a preto má automobil na LNG s nádržou rovnakej veľkosti ako CNG trikrát väčší dojazd. Naopak, nevýhodou je, že plyn schladený na mínus 162 stupňov Celzia sa napriek tepelne izolovanej nádrži pri dlhšom parkovaní vozidla odparuje.



V Európe v súčasnosti jazdí viac ako 6000 ťahačov na LNG. Na Slovensku začal Slovenský plynárenský priemysel (SPP) vlani v júli s realizáciou projektu výstavby troch tri čerpacích staníc LNG, ktoré vybuduje pravdepodobne na diaľničných odpočívadlách Sekule, Zeleneč a Levoča.