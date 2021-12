ANALÝZA TÝŽDŇA: Firmy čelia nedostatku ľudí, riešia to mzdami

Bratislava 11. decembra (TASR) – Nedostatok pracovnej sily pociťuje približne polovica slovenských firiem. Tie väčšie to riešia najčastejšie zvyšovaním miezd, menšie vidia riešenie v preškoľovaní zamestnancov. Vyplýva to z aktuálneho prieskumu ČSOB banky a prieskumnej agentúry Databank, ktorú zrealizovali na prelome októbra a novembra tohto roka. Okrem odvetví ovplyvnených pandémiou je dlhodobým problémom na trhu práce nedostatok IT špecialistov.



Podnikatelia poukazujú na to, že sa im nedarí nájsť potrebnú pracovnú silu už od jari, kedy sa Slovensko dostalo opäť do normálu po druhej vlne pandémie nového koronavírusu. Potvrdzuje to aj prieskum banky na vzorke 400 podnikov a firiem rôznej veľkosti. "V ňom deklaroval problém s nájdením zamestnancov takmer každý druhý opýtaný podnikateľ alebo podnikateľka (48 %)," vyčíslili realizátori prieskumu.



Vo väčšej miere sa s týmto problémom stretávajú väčšie podniky (55 % firiem s obratom nad 200.000 eur ročne). Naopak, medzi živnostníkmi a mikropodnikmi potvrdilo problémy so zháňaním pracovníkov len 26 % opýtaných.



Z pohľadu odvetví nedostatok pracovnej sily zasiahlo podľa prieskumu najmä odvetvia dopravy a skladovania (79 % opýtaných firiem), ale aj ubytovania a stravovania (75 %).



"Nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily sa stal problémom aj v iných krajinách, nielen na Slovensku. A týka sa častejšie niektorých vybraných sektorov, nie je to plošné. Logicky, dominujú tie, ktoré sú viac postihnuté pandémiou," podotkol hlavný ekonóm ČSOB Marek Gábriš.



Ľudia si podľa neho hľadajú pracovné miesta menej ohrozené výkyvmi, ktoré prinášajú protipandemické opatrenia. "Aj preto je pravdepodobne HORECA sektor (hotely, reštaurácie, kaviarne) jeden z najviac zasiahnutých. Samozrejme, opakované sprísňovanie opatrení túto neistotu ešte viac posilňuje," zhodnotil Gábriš.



Nedostatku pracovníkov však čelia aj ďalšie sektory. Tento problém potvrdilo i poľnohospodárstvo (33,3 % opýtaných firiem), spracovateľský priemysel (34,6 %) alebo stavebníctvo (26,1 %). V menšej miere problému čelia aj veľkoobchod a maloobchod, oprava a údržba motorových vozidiel (16,4 %), podnikatelia v oblasti nehnuteľností (18,8 %), oblasť profesijných, vedeckých a technických činností (9,1 %) či administratívne a podporné činnosti (8,8 %).



Prieskum tiež ukázal, že veľké a stredné firmy riešia problém nedostatku pracovníkov najčastejšie zvyšovaním miezd (42 %). Naopak, menšie firmy radšej zamestnancov preškoľujú. V priemere ôsmi zo stovky opýtaných riešia nedostatok najímaním zahraničnej pracovnej sily.



Tradičný veľký nedostatok je už dlhodobo aj v oblasti IT. Ukázala to napríklad kvartálna analýza pracovného portálu Profesia.sk za 3. štvrťrok tohto roka. Firmy v tejto oblasti dostávajú na zverejnený inzerát v priemere len päť životopisov. Len o niečo lepšie sú na tom z pohľadu záujmu uchádzačov oblasti ako elektrotechnika, strojárstvo, telekomunikácie, zdravotníctvo alebo poisťovníctvo. Čo sa týka pozícií s najmenšou konkurenciou medzi uchádzačmi, takmer všetky priečky v prvej desiatke obsadili IT pozície, najviac rôzne typy programátorských pozícií, kde na inzeráty reaguje v priemere od jedného do dvoch uchádzačov.



Na nedostatok IT odborníkov dlhodobo upozorňujú aj niektoré zamestnávateľské či profesijné organizácie, medzi nimi napríklad Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ). Prvý viceprezident únie Mário Lelovský pre TASR povedal, že ak týchto odborníkov Slovensko nezoženie, digitálnu transformáciu krajina nezvládne. Každoročne ich trh práce potrebuje viac, než ich školy vyprodukujú. Tieto profesie sú pritom často už aj preplatené, keďže firmy si medzi sebou konkurujú pri zháňaní špecialistov.



Počet IT odborníkov nerastie, dopyt po nich však oproti roku 2019 vzrástol dvojnásobne, poukázala personálna agentúra Grafton. Z jej mzdového prieskumu tiež vyplýva, že mzdy v tejto oblasti kontinuálne rastú a budú zrejme aj naďalej. Výzvou pre tento sektor je podľa agentúry nedostatok absolventov. Ročne na trhu práce chýba okolo 1000 až 1500 absolventov vysokoškolského štúdia v oblasti IT.