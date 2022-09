ANALÝZA TÝŽDŇA: Inflácia postihuje aj začiatok školského roka

Bratislava 3. septembra (TASR) – Začiatok nového školského roka býva pre rodiny školopovinných detí finančne náročný. Tento rok to, navyše, podčiarkuje aj vysoká inflácia. Tá sa premietla do plošného zdražovania vrátane zošitov aj učebníc. Inflácia sa zároveň dotkne aj vreckového detí.



Len samotná príprava žiakov do školy stála podľa Poštovej banky rodičov minulý rok v priemere 200 až 300 eur a tento rok to bude ešte drahšie. Ak sa prirátajú nevyhnutné veci ako zošity či niektoré učebnice, suma za kompletnú výbavu pre školáka sa môže vyšplhať ešte vyššie.



Opodstatnenosť obáv rodičov z nákladnejšieho úvodu školského roka podľa banky potvrdzujú aj údaje zo štatistického úradu. Podľa dostupných informácií vzrástli medziročne ceny napríklad farbičiek, pier či papúč o takmer 12 %, školských zošitov v priemere o 15 %, ceruziek o viac ako 21 %. "Výbava pre školáka tak môže predstavovať pre rodinný rozpočet podstatne vyššiu záťaž než v minulosti," upozornila hovorkyňa Poštovej banky Lenka Kalafut Lendacká.



Takmer 60 % rodín pri výbave pre školákov podľa prieskumu agentúry 2muse pre Poštovú banku využije to, čo z predchádzajúcich rokov deťom zvýšilo, a dokúpi len nevyhnutné veci. Len menej ako tretina slovenských rodičov bude nakupovať úplne všetko nové.



Podľa prieskumu 44 % rodičov predpokladá, že s nadchádzajúcim školským rokom minie na zabezpečenie potrieb pre školáka v priemere o 50 až 100 eur viac než vlani. Približne 20 % opýtaných odhaduje, že do svojich školopovinných detí v septembri zainvestuje viac až o dve stovky. Naopak, štvrtina rodičov si myslí, že ich náklady nebudú v porovnaní s minulým rokom vyššie ako 50 eur.



Nákup nových vecí pre školákov preferujú rodičia najmä v Banskobystrickom, Nitrianskom a Košickom kraji, kde sa k tejto možnosti prikláňa viac ako 35 % opýtaných. Najšetrnejší sú, naopak, ľudia z Prešovského a Trenčianskeho kraja.



Nie každá rodina sa však zaobíde pred začiatkom školského roka bez nákupov, týka sa to napríklad rodičov budúcich prvákov. "Financie, ktoré sú v úvode školského roka potrebné, nemusia rodinný rozpočet nevyhnutne zruinovať. Riešením je pravidelné sporenie, vďaka ktorému dokáže rodina postupne tvoriť potrebnú sumu bez toho, aby to výraznejšie zaťažilo rozpočet," poznamenala Kalafut Lendacká.



Vysoká inflácia zároveň postihuje aj vreckové. Z prieskumu UniCredit Bank vyplýva, že 72 % rodičov plánuje dať deťom rovnaké vreckové ako predtým, ale jeho reálna hodnota klesá v dôsledku inflácie. Každý piaty rodič dokonca zníži svojim deťom vreckové.



Sú však aj rodičia, ktorí v reakcii na infláciu deťom vreckové zvýšia, urobí tak 9 % z nich. Zvýšenie až o 10 eur môže očakávať 51 % detí. Tretina slovenských detí dostane zvýšenie o 5 eur. Nižšie vreckové však bude teraz dostávať 19 % detí. Viac ako polovica z nich o 5 eur a tretina o 5 až 10 eur.



Orientačný prieskum UniCredit Bank z júla 2022 bol realizovaný prostredníctvom on-line panelu výskumnej agentúry IPSOS a zúčastnilosa na ňom 834 respondentov zo Slovenska.