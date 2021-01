ANALÝZA TÝŽDŇA: Internet vlani používalo vyše 90 % Slovákov

Bratislava 30. januára (TASR) – V minulom roku využívalo internet viac ako 90 % Slovákov. Môže za to aj pandémia nového koronavírusu, ktorá v niektorých prípadoch spôsobila aj niekoľkomesačnú prácu z domu. Využívanie internetu Slovákmi sa vlani medziročne zvýšilo o šesť percent. V aktuálnej analýze na to upozorňuje analytička FinGo.sk Lenka Buchláková, na základe dát európskeho štatistického úradu Eurostat.



Okrem posielania elektronických správ Slováci vlani vo väčšej miere využívali internet aj na vyhľadávanie informácií o ochorení COVID-19, viac sa však zaujímali aj o investovanie, odklady splátok úverov, životné poistenie alebo prehodnotenie starých zmlúv.



"Novým trendom sa stáva, že oblasti, ktoré sme si nevedeli predstaviť riešiť prostredníctvom internetu, sa čoraz viac presúvajú do online priestoru," priblížila Buchláková. Napríklad čoraz viac Slovákov nakupuje takýmto spôsobom potraviny, cez internet vybavuje tiež mnoho finančných záležitostí. "Vlani až dve tretiny Slovákov riešilo hypotéku, životné poistenie či odklad splátok online," ilustrovala analytička.



Na porovnanie pripomenula, že napríklad v poslednom kvartáli 2007 využívalo internet iba 53 % Slovákov, a to najmä na posielanie e-mailov. "Aktuálne sa do popredia dostáva aj chatovanie a využívanie sociálnych sietí, ktoré sú v čase pandémie náhradou za obmedzený sociálny kontakt," doplnila Buchláková. Silné zastúpenie v rámci využívania internetu má podľa nej aj "doktor Google", keďže vlani takto 56 % Slovákov vyhľadávalo informácie o zdraví, najmä o ochorení COVID-19. Najvyššie využívanie internetu je vo vekovej kategórii 16 – 19 rokov, kde dosahuje až 99 %. "Naopak, zo seniorov vo veku 65 až 74 rokov využíva internet iba niečo vyše tretiny," prirovnala analytička.



V rámci 27 krajín celej Európskej únie využívalo vlani 74 % ľudí internet na odosielanie a prijímanie e-mailov, na vyhľadanie informácií o tovaroch a službách (69 %), na zasielanie okamžitých správ (68 %), online správy (65 %) a na telefonovanie a videohovory (60 %). "U nás bolo využívanie internetu na telefonovanie a videohovory za vlaňajšok vyššie ako priemer EÚ, a to na úrovni 63 %," podotkla Buchláková.



Slováci si medziročne častejšie vyhľadávali na internete aj informácie o tovaroch a službách. Kým v roku 2019 to boli dve tretiny Slovákov, vlani to bolo takmer 80 %. "Zatvorené obchody nás prinútili viac nakupovať online. Zároveň Slováci riešili online aj svoju finančnú otázku. Do popredia sa dostali aj rôzne aplikácie, ktoré pomáhajú so šetrením a investovaním," zhrnula Buchláková.



Vo finančnej oblasti Slováci na internete najčastejšie vyhľadávali napríklad to, či majú presúvať peniaze v rámci svojho investičného portfólia alebo robiť úpravy v II. pilieri. Vlani ich tiež zaujímalo, či je dobré požiadať o odklad splátok, alebo je lepšie refinancovať hypotéku a získať nižšiu splátku. Vyhľadávania sa týkali aj toho, ako môže pomôcť životné poistenie a ako riešiť poistné udalosti, ako napríklad plnenie z pripoistenia práceneschopnosti.