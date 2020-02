ANALÝZA TÝŽDŇA: Koronavírus zatiaľ slovenské firmy neohrozuje

Bratislava 8. februára (TASR) – Slovenské firmy zatiaľ nezaznamenali vážnejšie problémy spôsobené rozšírením nového čínskeho koronavírusu. Pokiaľ nedôjde k pandémii, tak by epidémia koronavírusu nemala mať zásadnejší negatívny dosah na slovenskú ekonomiku. Hlavnými odbytovými trhmi pre slovenské firmy sú totiž členské krajiny Európskej únie, uviedol pre TASR predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) Peter Mihók.



Pokiaľ sa však epidémiu smrtiacej nákazy nepodarí čím skôr zastaviť, bude to mať vplyv na veľkosť rastu čínskeho hrubého domáceho produktu (HDP), ktorý zasa ovplyvňuje ekonomiky zvyšku sveta. "V prípade dlhotrvajúcej nepriaznivej situácie spôsobenej koronavírusom však môže dôjsť k výraznejšiemu spomaleniu rastu čínskej ekonomiky, čo následne sekundárne môže ovplyvniť najmä strojársky a automobilový priemysel na Slovensku, ktorého výrobky idú aj na export do Číny," povedal Mihók.



Hlavný ekonóm Czech Fund Lukáš Kovanda upozornil, že podiel Číny na výkone svetového hospodárstva sa blíži k 20 %. "Z výpočtov Českej národnej banky vyplýva, že spomalenie čínskej ekonomiky o jeden percentuálny bod vyvolá spomalenie ekonomík strednej a východnej Európy v rozsahu od 0,25 do 0,3 percentuálneho bodu," uviedol Kovanda.



Ekonóm pripomenul, že v čase kulminácie šírenia akútneho respiračného syndrómu (SARS) medzi 1. a 2. štvrťrokom 2003, sa rast čínskej ekonomiky spomalil z 11,1 na 9,1 %.



Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR upozornila, že z dôvodu ochrany zdravia zamestnancov a zamedzenia šírenia vírusu zavreli mnohé firmy v Číne svoje prevádzky a zastavili výrobu. "Home office a zavreté obchody v Číne majú ďalekosiahle dôsledky naprieč celým svetom," uviedla AZZZ. Nervozitu podľa asociácie vyvoláva aj fakt, že niektoré firmy v zásobovacom reťazci môžu v dôsledku oneskoreného dodania dostať zmluvnú pokutu za každý deň meškania.



Minister hospodárstva Peter Žiga (Smer-SD) vníma situáciu s rozšírením koronavírusu zatiaľ ako problém najmä ázijských firiem. "Napríklad Hyundai v Kórei musel zastaviť svoju výrobu pre to, že nemá zabezpečené subdodávky z Číny," povedal Žiga. Región Číny a východnej Ázie je podľa ministra geograficky veľmi vzdialený na to, aby bol priamym účastníkom našich dodávateľských reťazcov. "Môže byť problém s exportom automobilov alebo iných výrobkov smerom do Číny, nakoľko je obmedzená doprava," myslí si Žiga.



Podnikatelia upozorňujú na možné rozšírenie nákazy. Podľa AZZZ by sa malo Slovensko pripraviť aj na túto alternatívu. "V prípade, že sa na našom území potvrdí výskyt nového koronavírusu, je potrebné predovšetkým pri profesiách, kde môže prísť k nákaze, zabezpečiť dostatočný počet ochranných pomôcok," uviedla asociácia. Podľa SOPK by sa Slovensko malo podieľať na humanitárnej pomoci pre Čínu, hlavne v oblasti zdravotníckeho materiálu.