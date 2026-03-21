ANALÝZA TÝŽDŇA: Letisko Bratislava čaká väčší letný nápor ako vlani
Najrušenejšie bude opäť v letných mesiacoch od júna do septembra, najmä počas dovoleniek a prázdnin.
Autor TASR
Bratislava 21. marca (TASR) - Letisko M. R. Štefánika v Bratislave (BTS) očakáva v tomto roku výrazný nárast počtu cestujúcich približne na štyri milióny. Oproti minulému roku, kedy vybavilo doposiaľ rekordných vyše 2,4 milióna pasažierov, ich môže pribudnúť 1,6 milióna, čiže o dve tretiny viac. Tradičný nárast prevádzky v letnom období, na ktorý sa letisko pripravuje, ešte viac zvýšia desiatky nových pravidelných liniek.
„Počas celého letného letového poriadku - od konca marca do konca októbra - je naplánovaných z a do Bratislavy približne 17.000 pravidelných letov a viac ako 4000 charterových letov,“ potvrdila pre TASR hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Demovičová.
Najrušenejšie bude opäť v letných mesiacoch od júna do septembra, najmä počas dovoleniek a prázdnin. Na letnú sezónu sa letisko pripravuje z hľadiska prevádzkovej operatívy. „Prijali sme mnoho nových zamestnancov aj brigádnikov, viaceré nástupy ešte budú prebiehať v ďalších mesiacoch. Boli už rozšírené stojiská pre odbavovanie lietadiel, pripravujeme rekonštrukciu časti prevádzkových plôch, posilnené bude aj odbavovanie na bezpečnostnej kontrole, zrealizoval sa nákup potrebnej techniky,“ vymenovala Demovičová. Vlani zamestnávala letisková spoločnosť 553 zamestnancov.
Hlavné mesto SR Bratislava eviduje expanziu leteckých spojení na letisku a spolu s Dopravným podnikom Bratislava (DPB) monitorujú situáciu, čo sa týka vyťaženosti linky MHD 61 z hlavnej stanice na letisko. „Pripravili sme už úpravy grafikonov, ktoré reflektujú zmeny v cestovaní na letisko a z letiska. Už dnes je letisko obsluhované v atraktívnom intervale novými trolejbusmi, ktoré sú vybavené batožinovými regálmi,“ uviedol pre TASR hovorca Bratislavy Peter Bubla. Pripomenul, že linka 61 premáva v špičke každých päť-šesť minút, popoludní je interval sedem-osem minút. Cesta medzi hlavnou stanicou a letiskom trvá necelú polhodinu.
Letisko bude verejnou dopravou dostupnejšie. DPB oznámil, že od soboty 28. marca zahusťuje intervaly linky 61. Cestujúci budú mať počas pracovných dní i víkendov k dispozícii viac spojov a linka 61 bude premávať častejšie. „DPB týmto krokom reaguje na potvrdený rastúci trend v počte cestujúcich v smere na letisko. Nárazový dopyt zároveň pokrývajú záložné autobusy pripravené na letisku,“ priblížil mestský dopravca. Vyťaženosť spojov monitoruje kontinuálne automatickými počítadlami a je pripravený flexibilne reagovať podľa aktuálneho záujmu.
Okrem toho na letisko premáva autobusový spoj Airport Shuttle prevádzkovaný Slovak Lines. Jazdí zo stanice Nivy priamo k terminálu bez prestupov a zastávok, cesta trvá zhruba 15 minút. Premáva denne a odchádza každú celú hodinu od 5:00 spolu 16-krát za deň.
Hlavné mesto zároveň naďalej pracuje aj na projekte predĺženia Ružinovskej radiály až po letisko, o čom osobne aj s vedením bratislavského letiska komunikovali. „Teda výhľadovo pribudne aj táto forma prepojenia letiska s mestom. Projekt je v procese posudzovania jeho vplyvov na životné prostredie (EIA), pričom aktuálne sa vyhodnocujú pripomienky dotknutých orgánov na Okresnom úrade Bratislava,“ podotkol Bubla.
Letisko disponuje tromi oficiálnymi parkoviskami pre verejnosť s celkovou kapacitou 1114 miest. Parkovisko P1 so 106 miestami priamo pred terminálom slúži na krátkodobé parkovanie počas dňa, umožňuje naloženie a vyloženie cestujúcich do 15 minút zdarma a poskytuje aj hodinu parkovania zdarma pre držiteľov preukazu ŤZP. Parkovisko P2 so 670 miestami je určené na dlhodobé zaparkovanie áut dovolenkárov.
Vzdialenejšie, no cenovo výhodnejšie, parkovisko P3 na dlhodobé parkovanie má kapacitu 338 miest. Je vzdialené 1,5-kilomera, asi 20 minút chôdze, ale cestujúci sa vlani mohli odtiaľ k budove letiska v letnej sezóne odviezť bezplatne letiskovým mikrobusom. „Z dôvodu zvýšenej prevádzky budeme službu bezplatného zvozu zo vzdialenejšieho parkoviska P3 poskytovať skôr ako vlani, už od jarných mesiacov,“ uviedla Demovičová.
Cestujúci môžu využiť rôzne základné služby vo verejnej a v neverejnej časti letiska, či pre osoby mimo krajín Európskej únie. „V priebehu mája očakávame otvorenie aj novej reštaurácie v odletovej hale letiska,“ dodala hovorkyňa bratislavského letiska.
„Počas celého letného letového poriadku - od konca marca do konca októbra - je naplánovaných z a do Bratislavy približne 17.000 pravidelných letov a viac ako 4000 charterových letov,“ potvrdila pre TASR hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Demovičová.
Najrušenejšie bude opäť v letných mesiacoch od júna do septembra, najmä počas dovoleniek a prázdnin. Na letnú sezónu sa letisko pripravuje z hľadiska prevádzkovej operatívy. „Prijali sme mnoho nových zamestnancov aj brigádnikov, viaceré nástupy ešte budú prebiehať v ďalších mesiacoch. Boli už rozšírené stojiská pre odbavovanie lietadiel, pripravujeme rekonštrukciu časti prevádzkových plôch, posilnené bude aj odbavovanie na bezpečnostnej kontrole, zrealizoval sa nákup potrebnej techniky,“ vymenovala Demovičová. Vlani zamestnávala letisková spoločnosť 553 zamestnancov.
Hlavné mesto SR Bratislava eviduje expanziu leteckých spojení na letisku a spolu s Dopravným podnikom Bratislava (DPB) monitorujú situáciu, čo sa týka vyťaženosti linky MHD 61 z hlavnej stanice na letisko. „Pripravili sme už úpravy grafikonov, ktoré reflektujú zmeny v cestovaní na letisko a z letiska. Už dnes je letisko obsluhované v atraktívnom intervale novými trolejbusmi, ktoré sú vybavené batožinovými regálmi,“ uviedol pre TASR hovorca Bratislavy Peter Bubla. Pripomenul, že linka 61 premáva v špičke každých päť-šesť minút, popoludní je interval sedem-osem minút. Cesta medzi hlavnou stanicou a letiskom trvá necelú polhodinu.
Letisko bude verejnou dopravou dostupnejšie. DPB oznámil, že od soboty 28. marca zahusťuje intervaly linky 61. Cestujúci budú mať počas pracovných dní i víkendov k dispozícii viac spojov a linka 61 bude premávať častejšie. „DPB týmto krokom reaguje na potvrdený rastúci trend v počte cestujúcich v smere na letisko. Nárazový dopyt zároveň pokrývajú záložné autobusy pripravené na letisku,“ priblížil mestský dopravca. Vyťaženosť spojov monitoruje kontinuálne automatickými počítadlami a je pripravený flexibilne reagovať podľa aktuálneho záujmu.
Okrem toho na letisko premáva autobusový spoj Airport Shuttle prevádzkovaný Slovak Lines. Jazdí zo stanice Nivy priamo k terminálu bez prestupov a zastávok, cesta trvá zhruba 15 minút. Premáva denne a odchádza každú celú hodinu od 5:00 spolu 16-krát za deň.
Hlavné mesto zároveň naďalej pracuje aj na projekte predĺženia Ružinovskej radiály až po letisko, o čom osobne aj s vedením bratislavského letiska komunikovali. „Teda výhľadovo pribudne aj táto forma prepojenia letiska s mestom. Projekt je v procese posudzovania jeho vplyvov na životné prostredie (EIA), pričom aktuálne sa vyhodnocujú pripomienky dotknutých orgánov na Okresnom úrade Bratislava,“ podotkol Bubla.
Letisko disponuje tromi oficiálnymi parkoviskami pre verejnosť s celkovou kapacitou 1114 miest. Parkovisko P1 so 106 miestami priamo pred terminálom slúži na krátkodobé parkovanie počas dňa, umožňuje naloženie a vyloženie cestujúcich do 15 minút zdarma a poskytuje aj hodinu parkovania zdarma pre držiteľov preukazu ŤZP. Parkovisko P2 so 670 miestami je určené na dlhodobé zaparkovanie áut dovolenkárov.
Vzdialenejšie, no cenovo výhodnejšie, parkovisko P3 na dlhodobé parkovanie má kapacitu 338 miest. Je vzdialené 1,5-kilomera, asi 20 minút chôdze, ale cestujúci sa vlani mohli odtiaľ k budove letiska v letnej sezóne odviezť bezplatne letiskovým mikrobusom. „Z dôvodu zvýšenej prevádzky budeme službu bezplatného zvozu zo vzdialenejšieho parkoviska P3 poskytovať skôr ako vlani, už od jarných mesiacov,“ uviedla Demovičová.
Cestujúci môžu využiť rôzne základné služby vo verejnej a v neverejnej časti letiska, či pre osoby mimo krajín Európskej únie. „V priebehu mája očakávame otvorenie aj novej reštaurácie v odletovej hale letiska,“ dodala hovorkyňa bratislavského letiska.