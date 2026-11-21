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ANALÝZA TÝŽDŇA: Letisko by sa malo napojiť na železnicu a električku
Dopravný podnik Bratislava posilnil spojenie linky číslo 61, ktorá aktuálne premáva na letisko v dopravnej špičke v päťminútových intervaloch.
Autor TASR
Bratislava 21. novembra (TASR) - Pre rýchly nárast počtu liniek a cestujúcich aj ďalší rozvoj Letiska M. R. Štefánika v Bratislave má pribudnúť aj jeho ďalšie dopravné napojenie na železnicu a električkovú trať. Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) pre TASR potvrdili, že výhľadovo uvažujú nad odbočkou k letisku s príjazdom od Bratislavy-Petržalky. Pre túto trasu sa naďalej zachováva územná rezerva. Hlavné mesto SR Bratislava chce k letisku predĺžiť ružinovskú radiálu.
„Samotná železničná odbočka by viedla z oblasti Vrakune k letisku. Trať by bola vedená v tuneli a stanica pri letisku by bola podzemná. Presnú dĺžku úseku ani odhad nákladov v tejto fáze nevieme uviesť. Oboje závisí od podrobnejšieho návrhu trasy a technického riešenia stavby v mestskom prostredí,“ priblížila hovorkyňa ŽSR Petra Lániková.
Význam odbočky spočíva najmä v možnosti zaviesť priame vlakové spojenie medzi letiskami Schwechat a Bratislava. Jej výstavba by preto mala prevádzkové opodstatnenie až po vybudovaní chýbajúceho železničného prepojenia na rakúskej strane.
„Od napojenia zo smeru od železničnej stanice Bratislava-Nové Mesto sa upustilo pre priestorové obmedzenia spôsobené zámerom zdvojkoľajnenia trate na Dunajskú Stredu. Pre napojenie od stanice Bratislava-Nové Mesto by sa muselo nájsť nové technické riešenie,“ podotkla hovorkyňa.
Podmienkou priameho spojenia oboch letísk je vybudovanie novej trate medzi letiskom Schwechat a existujúcou traťou v smere na Kittsee a Bratislavu-Petržalku. Na slovenskej strane by podľa ŽSR bolo potrebné vybudovať spomínanú odbočku z oblasti Vrakune k Letisku Bratislava. Medzi oboma novými úsekmi by sa využili existujúce trate cez Bratislavu ÚNS, Bratislavu-Petržalku a Kittsee.
„Rakúska strana v súčasnosti uprednostňuje vedenie osobnej dopravy medzi Bratislavou a Viedňou cez Marchegg po nedávno zmodernizovanej trati na rýchlosť do 200 kilometrov za hodinu na rakúskom území,“ uviedla Lániková. Pre vznik priameho spojenia letísk bude rozhodujúce, či rakúska strana pristúpi k výstavbe chýbajúceho prepojenia. Prínosom pre cestujúcich by bola cesta medzi oboma letiskami bez prestupu. „Cestovný čas, rýchlosť spojenia, náklady a dĺžku výstavby je v súčasnom štádiu predčasné odhadovať. Tieto informácie bude možné odhadnúť až po spresnení riešenia na oboch stranách hranice,“ poznamenala.
Hlavné mesto SR Bratislava navyše plánuje zaviesť koľajovú dopravu na letisko predĺžením električkovej trate z Ružinova. V rámci prvej etapy by mala byť trať predĺžená do Terminálu integrovanej osobnej prepravy (TIOP) Ružinov, ktorý ŽSR aktuálne projektujú a v blízkej dobe prejde do realizácie. TIOP zabezpečí možnosť prestupu z vlaku na električku. V druhej etape mesto uvažuje s predĺžením električkovej trate až na letisko. Hlavné mesto sa k otázkam TASR nevyjadrilo.
„Každé zlepšenie dopravného spojenia na letisko a z letiska je prínosom nielen pre cestujúcich, ale aj pre zamestnancov a návštevníkov letiska. Preto vítame všetky iniciatívy, ktoré prispievajú k lepšej dopravnej dostupnosti letiska a pohodlnejšiemu cestovaniu,“ zareagovala pre TASR hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Demovičová.
Dopravný podnik Bratislava posilnil spojenie linky číslo 61, ktorá aktuálne premáva na letisko v dopravnej špičke v päťminútových intervaloch. Cestujúci by podľa hovorkyne letiskovej spoločnosti určite ocenili aj priame spojenie letiska s centrom mesta a autobusovou stanicou.
„V tomto roku sa dostupnosť letiska verejnou autobusovou dopravou výrazne zlepšila. Pribudli nové autobusové spojenia dopravcu Slovak Lines, ktoré umožňujú cestujúcim priame spojenie s centrom Viedne či autobusovou stanicou v Bratislave. Rozšírenie ponuky autobusových spojení vnímame pozitívne, pretože zlepšuje dopravnú dostupnosť letiska a poskytuje cestujúcim viac možností, ako sa pohodlne dostať na letisko aj z neho,“ zhrnula Demovičová.
„Samotná železničná odbočka by viedla z oblasti Vrakune k letisku. Trať by bola vedená v tuneli a stanica pri letisku by bola podzemná. Presnú dĺžku úseku ani odhad nákladov v tejto fáze nevieme uviesť. Oboje závisí od podrobnejšieho návrhu trasy a technického riešenia stavby v mestskom prostredí,“ priblížila hovorkyňa ŽSR Petra Lániková.
Význam odbočky spočíva najmä v možnosti zaviesť priame vlakové spojenie medzi letiskami Schwechat a Bratislava. Jej výstavba by preto mala prevádzkové opodstatnenie až po vybudovaní chýbajúceho železničného prepojenia na rakúskej strane.
„Od napojenia zo smeru od železničnej stanice Bratislava-Nové Mesto sa upustilo pre priestorové obmedzenia spôsobené zámerom zdvojkoľajnenia trate na Dunajskú Stredu. Pre napojenie od stanice Bratislava-Nové Mesto by sa muselo nájsť nové technické riešenie,“ podotkla hovorkyňa.
Podmienkou priameho spojenia oboch letísk je vybudovanie novej trate medzi letiskom Schwechat a existujúcou traťou v smere na Kittsee a Bratislavu-Petržalku. Na slovenskej strane by podľa ŽSR bolo potrebné vybudovať spomínanú odbočku z oblasti Vrakune k Letisku Bratislava. Medzi oboma novými úsekmi by sa využili existujúce trate cez Bratislavu ÚNS, Bratislavu-Petržalku a Kittsee.
„Rakúska strana v súčasnosti uprednostňuje vedenie osobnej dopravy medzi Bratislavou a Viedňou cez Marchegg po nedávno zmodernizovanej trati na rýchlosť do 200 kilometrov za hodinu na rakúskom území,“ uviedla Lániková. Pre vznik priameho spojenia letísk bude rozhodujúce, či rakúska strana pristúpi k výstavbe chýbajúceho prepojenia. Prínosom pre cestujúcich by bola cesta medzi oboma letiskami bez prestupu. „Cestovný čas, rýchlosť spojenia, náklady a dĺžku výstavby je v súčasnom štádiu predčasné odhadovať. Tieto informácie bude možné odhadnúť až po spresnení riešenia na oboch stranách hranice,“ poznamenala.
Hlavné mesto SR Bratislava navyše plánuje zaviesť koľajovú dopravu na letisko predĺžením električkovej trate z Ružinova. V rámci prvej etapy by mala byť trať predĺžená do Terminálu integrovanej osobnej prepravy (TIOP) Ružinov, ktorý ŽSR aktuálne projektujú a v blízkej dobe prejde do realizácie. TIOP zabezpečí možnosť prestupu z vlaku na električku. V druhej etape mesto uvažuje s predĺžením električkovej trate až na letisko. Hlavné mesto sa k otázkam TASR nevyjadrilo.
„Každé zlepšenie dopravného spojenia na letisko a z letiska je prínosom nielen pre cestujúcich, ale aj pre zamestnancov a návštevníkov letiska. Preto vítame všetky iniciatívy, ktoré prispievajú k lepšej dopravnej dostupnosti letiska a pohodlnejšiemu cestovaniu,“ zareagovala pre TASR hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Demovičová.
Dopravný podnik Bratislava posilnil spojenie linky číslo 61, ktorá aktuálne premáva na letisko v dopravnej špičke v päťminútových intervaloch. Cestujúci by podľa hovorkyne letiskovej spoločnosti určite ocenili aj priame spojenie letiska s centrom mesta a autobusovou stanicou.
„V tomto roku sa dostupnosť letiska verejnou autobusovou dopravou výrazne zlepšila. Pribudli nové autobusové spojenia dopravcu Slovak Lines, ktoré umožňujú cestujúcim priame spojenie s centrom Viedne či autobusovou stanicou v Bratislave. Rozšírenie ponuky autobusových spojení vnímame pozitívne, pretože zlepšuje dopravnú dostupnosť letiska a poskytuje cestujúcim viac možností, ako sa pohodlne dostať na letisko aj z neho,“ zhrnula Demovičová.