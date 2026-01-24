< sekcia Ekonomika
ANALÝZA TÝŽDŇA: Liberalizácia železníc by mala obmedziť monopol ZSSK
Odborník na železnice Jiří Kubáček sa obáva, že zostávajúci krátky čas do roku 2030 nie je dostatočný na realizáciu korektných otvorených súťaží.
Autor TASR
Bratislava 24. januára (TASR) - Ministerstvo dopravy (MD) SR pripravuje liberalizáciu železničnej osobnej dopravy a pravidlá pre súťaže. Tie má podľa harmonogramu postupne vyhlasovať na vlakové linky tak, aby ich vybraní dopravcovia mohli začať prevádzkovať do konca roka 2030 alebo začiatkom roka 2031. Súčasný takmer úplný monopol štátnej Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) na linky vo verejnom záujme na objednávku štátu by sa mal obmedziť.
Ako pre TASR potvrdila hovorkyňa ministerstva dopravy Petra Poláčiková, do konca roka 2026 plánujú vypísať prvé súťaže na tri súbory viacerých regionálnych liniek v okolí Žiliny, Banskej Bystrice, Zvolena, Lučenca, Humenného a Prešova. Vtedy uplynie rok od zverejnenia predbežných oznámení v európskom vestníku.
„Naším cieľom je vyhlásiť verejné súťaže čo najskôr po uplynutí povinnej ročnej lehoty, teda do konca roka 2026,“ uviedla Poláčiková. Ministerstvo očakáva, že tento výber osloví významnú časť dopravcov, ktorí sa do súťaží zapoja a pomyselne sa pobijú o najlepší výsledok. Ten by mal priniesť lepšiu kvalitu aj pre cestujúcich.
Odborník na železnice Jiří Kubáček sa obáva, že zostávajúci krátky čas do roku 2030 nie je dostatočný na realizáciu korektných otvorených súťaží. „Výsledkom môže byť, že aktuálne budovaný skleník, chrániaci štátnu ZSSK pred akoukoľvek konkurenciou, sa postupne zmení na jej sarkofág,“ zareagoval pre TASR expert.
Ministerstvo dopravy predpokladá, že príprava víťazného uchádzača by nemala byť až taká časovo náročná. „V pripravovaných súťažiach zabezpečí poskytnutie vozidlového parku pre prevádzku súťažených liniek a zároveň umožní uchádzačovi osloviť príslušný personál s pracovnými ponukami,“ vysvetlila Poláčiková.
Hlavnými kritériami pri priorizácii prevádzkových súborov liniek podľa ministerstva boli najmä pripravenosť konkrétneho súboru na liberalizáciu, možnosť poskytnúť úspešnému uchádzačovi vozidlový park a objem vlakových kilometrov. „Ďalšie oznámenia na iné linky ministerstvo už pripravuje, pričom úprava harmonogramu súvisí práve s detailným preskúmavaním dostupnosti vozňov a vlakových súprav na trhu,“ poznamenala hovorkyňa.
ZSSK vníma predbežné oznámenia o súťažiach ako súčasť prípravy liberalizácie regionálnej dopravy. „Jednotlivé súťaže bude posudzovať po zverejnení konkrétnych podmienok, rozsahu výkonov a ekonomických parametrov. ZSSK má záujem uchádzať sa o prevádzkové súbory, ktoré bude vedieť zabezpečiť kvalitne, efektívne a v súlade s očakávaniami štátu aj cestujúcich,“ uviedol pre TASR hovorca národného dopravcu Ján Baček.
Podľa platnej zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme so ZSSK jej môže ministerstvo odobrať do konca roku 2030 maximálne 10,6 milióna vlakových kilometrov z objednaných výkonov. Preto v prvej fáze vybralo práve tie linky, ktoré sú súhrnne podľa platných dopravných výkonov veľmi blízko tejto hodnote. V roku 2026 si ministerstvo objednalo u ZSSK dopravné výkony v objeme vyše 40 miliónov vlakových kilometrov.
„Ministerstvo pritom vytvorilo vďaka existencii a dostupnosti vozidlového parku aj reálne podmienky pre začatie prevádzkovania týchto dopravných výkonov do konca roku 2030. Podľa plánu budú následne v ďalších mesiacoch postupne zverejňované predbežné oznámenia aj na ďalšie prevádzkové súbory,“ vysvetlila Poláčiková.
V Úradnom vestníku EÚ sú už od decembra 2022 zverejnené aj tri predbežné oznámenia na súťaže na prevádzku diaľkových liniek Bratislava - Košice, Bratislava - Humenné a Bratislava - Prievidza. Súťaže na dopravcov neboli doposiaľ vyhlásené. „Tieto oznámenia budú musieť byť revidované s ohľadom na obsah tvoriaceho sa Národného plánu dopravnej obslužnosti. Skorší termín na prevádzku týchto liniek ako 1. januára 2031, respektíve decembrovú zmenu grafikonu 2030, preto vzhľadom na tieto okolnosti nepredpokladáme,“ ozrejmila hovorkyňa.
Ministerstvo tvrdí, že pre všetky linky a prevádzkové súbory chce vyhlásiť súťaže včas, aby úspešní dopravcovia mohli linky prevádzkovať podľa očakávaných termínov.
