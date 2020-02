ANALÝZA TÝŽDŇA: Menšie byty sú pre kupujúcich možnosťou, ako ušetriť

Bratislava 29. februára (TASR) – Spotrebitelia pri súčasných podmienkach uprednostňujú menšie byty a developeri sa pri projektovaní stavieb prispôsobujú tomu, čo sa najviac kupuje. Pre TASR to uviedol analytik Bencont Investments Rudolf Bruchánik. Podľa analytika Realitnej únie (RÚ) SR Vladimíra Kubrického klesá rozloha nových bytov napriek tomu, že ľudia k bývaniu v čoraz menších bytoch neinklinujú. "Keďže však ceny nehnuteľností dynamicky rastú a za novostavbu si treba zvlášť priplatiť, je práve menší počet štvorcových metrov možnosťou, ako niečo ušetriť," vysvetlil pre TASR Kubrický.



Analytici Bencont Investment evidovali v poslednom štvrťroku 2019 v hlavnom meste SR výrazný predaj malých bytov. Za toto obdobie bolo v Bratislave predaných 835 bytov v novostavbách. Zhruba 70 % z nich tvorili jedno a dvojizbové byty. "Masívny predaj malých bytov spôsobila najmä nová ponuka, ktorá priniesla predovšetkým malé byty, medzi nimi aj byty do 100.000 eur. Také novostavby sú v Bratislave v súčasnosti už takmer neexistujúce a dopyt po nich je pre nízku cenu prirodzene veľmi vysoký," priblížil Bruchánik.



Bratislava podľa neho prirodzene priťahuje ľudí z celého Slovenska pre narastajúci počet pracovných príležitostí. "Väčšina týchto ľudí, najmä mladých, nedisponujú vysokými úsporami a do kúpy bytu tak vedia vložiť len obmedzené množstvo prostriedkov, keďže banky už neposkytujú 100-percentné hypotéky. Práve tu zohráva najdôležitejšiu úlohu absolútna cena bytu," vysvetlil analytik. Pri priemernej jednotkovej cene 3200 eur za štvorcový meter (m2) je rozdiel medzi dvojizbovým bytom s výmerou 45 m2 a s rozlohou 55 m2 v absolútnej cene 32.000 eur.



Cena nehnuteľnosti však podľa analytikov vo veľkej miere závisí aj od lokality. "Ceny v bratislavskom Starom Meste sú najvyššie v rámci celého Slovenska. Napríklad jeden m2 staršieho trojizbového bytu stojí 3293 eur. V najlacnejšej mestskej časti Bratislavy, Podunajských Biskupiciach, rovnako ako aj v neďalekých mestečkách, ako sú Pezinok, Senec a Malacky, je to približne o polovicu menej," vyčíslil Kubrický. Zároveň dodal, že pri prenájme sú okrajové časti lacnejšie v porovnaní s centrom Bratislavy len zhruba o štvrtinu.