Najviac v 1. štvrťroku rástli mzdy v zdravotníctve

Bratislava 24. júla (TASR) – Rast miezd slovenských zamestnancov sa v 1. štvrťroku tohto roka spomalil, neplatí to však napríklad o zdravotníkoch, ktorých mzdy v tomto období výrazne rástli. Potvrdilo to zisťovanie na vzorke viac ako 9000 zamestnávateľov, ktoré realizovala poradenská spoločnosť Trexima.



V prvom kvartáli boli podľa jej analýzy najvyššie mzdy v zamestnaniach, ktoré vyžadujú vysokú kvalifikáciu, odbornú zdatnosť, riadiace schopnosti a zodpovednosť. Najviac mali na výplatnej páske riadiaci pracovníci. Ich priemerná mesačná hrubá mzda bola na úrovni 2626 eur. Za nimi nasledovali špecialisti, ktorí v prvom štvrťroku zarábali v priemere 1687 eur mesačne.



Rast miezd sa podľa spoločnosti oproti predchádzajúcim rokom spomalil. V hlavných triedach zamestnaní boli v sledovanom období medziročné nárasty v rozmedzí 0,5 % až 6,3 %. V prvom štvrťroku minulého roka pritom vzrástli priemerné platy medziročne o 4 % až 11 %.



„Ak chcete patriť medzi najlepšie zarábajúcich zamestnancov, svoju kariéru by ste si mali budovať v sektore IT. Práve toto odvetvie sa vyznačuje najvyššou priemernou hrubou mesačnou mzdou spomedzi všetkých odvetví, a to na úrovni 2206 eur. Riadiaci pracovníci v oblasti informačných a komunikačných technológií zarábali mesačne v prvom štvrťroku tohto roka v priemere 4067 eur a medziročne si prilepšili o takmer 8 %," priblížila Trexima.



Odvetvoví špecialisti v oblasti predaja a vývojári softvéru zarobili v priemere viac ako 2700 eur. Na opačnom konci rebríčka sa nachádzajú upratovačky, pomocníci v kuchyni či opatrovatelia pre domácu starostlivosť pre staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím, ktorí zarobili v priemere menej ako 700 eur mesačne.



Spoločnosť v analýze pripomenula, že roky bezprostredne pred vypuknutím pandémie boli z pohľadu vývoja priemerných mesačných miezd výnimočné. Dosahovali sa najlepšie výsledky rastu a zároveň miera nezamestnanosti bola na historických minimách. Nestabilné obdobie spôsobené pandémiou však zasiahlo aj do tohto vývoja. Dynamika nárastu priemernej mzdy v SR v prvých troch mesiacoch roka spomalila z minuloročných 7,2 % na 4,9 % .



Pandémia postihla podľa poradenskej firmy hlavne svet umenia a gastrosektor. Zavreli sa divadlá, kiná, múzeá, galérie, zákaz zhromažďovania taktiež neprispel k ich rozvoju. Rok 2020 sa dá považovať za jeden z najhorších aj pre reštaurácie, bary a hotely, ktoré boli dlhé mesiace zavreté. V niektorých zamestnaniach z týchto sektorov prišlo aj k medziročnému poklesu miezd.



Priemerná mesačná mzda hercov alebo hudobníkov, spevákov a skladateľov klesla medziročne o viac ako 18 %, o 14 % si pohoršili aj tanečníci a choreografi. Platy šéfkuchárov a barmanov poklesli v priemere o 8 %, respektíve 5 %. Rast miezd čašníkov a someliérov sa spomalil z 12 % v minulom roku na tohtoročných 0,5 %.



Opačný vývoj miezd je možné podľa Trexima pozorovať v zdravotníctve. Vysoké príplatky zdravotníckych zamestnancov, ktorí pracovali v prvej línii a v červených covid-zónach, sa prejavili aj v náraste miezd. Zdravotníctvo tak zaznamenalo medziročný nárast priemernej hrubej mesačnej mzdy na úrovni 15 %.