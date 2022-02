ANALÝZA: Namiesto pandémie začína byť rizikom pre spotrebu inflácia

Bratislava 19. februára (TASR) - Januárové údaje eKasy svedčia o odolnosti maloobchodného predaja voči štvrtej vlne pandémie. Tržby eKasy vzrástli začiatkom roka medziročne o tretinu, čo však výraznejšie ovplyvnil aj nízky porovnávací základ z minulého roka. Namiesto pandémie začína byť rizikom pre spotrebu domácností inflácia, ktorá v januári dosiahla najvyššie hodnoty od roku 2004. Spotrebu by mal naopak podporiť odolný trh práce, ktorý eviduje nárast zamestnaneckých vzťahov, uviedli analytici Inštitútu finančnej politiky (IFP) v aktuálnom monitore ekonomického vývoja.



Počas vlaňajšej druhej vlny čelil maloobchod prísnejším pandemickým obmedzeniam, čo znemožnilo tradičné novoročné výpredaje. Opatrenia sú však tento rok miernejšie a aj mobilita do obchodov je vysoko nad minuloročnými úrovňami. Niekoľkopercentné zvýšenie tržieb oproti minulému roku zaznamenali obchody s potravinami, výrazný nárast, a to takmer dvojnásobný, evidujú ostatné maloobchodné predajne.



"Vyššie tržby v eKase však mohli byť zapríčinené aj vyššími cenami tovarov. Spotrebiteľská inflácia dosiahla v januári 8,4 %, čo predstavuje najvyšší medziročný rast od roku 2004. V porovnaní s posledným predpandemickým januárom (1/2020) preto očakávame, že reálne tržby v maloobchode kvôli vysokej inflácii mierne poklesnú," uviedli analytici.



Za podstatnú časť nárastu cenovej hladiny sú zodpovedné regulované ceny energií a ceny potravín. Rýchlo rástli tiež náklady na údržbu a opravu bývania, ako aj imputované nájomné, ktoré odráža zdražovanie stavebných materiálov. Vzhľadom na stabilnú dopytovú infláciu však analytici IFP predpokladajú, že po odznení ponukových šokov celková inflácia zvoľní.



Zamestnanosť na začiatku roka odoláva vlne variantu omikron. V januári sa počet zamestnaneckých vzťahov zvýšil o 0,8 % medziročne a tempo si udržal aj vývoj pracovných dohôd. "Po zmiernení pandémie by tvorba nových pracovných miest mohla akcelerovať," dodali analytici.