ANALÝZA TÝŽDŇA: Nepriame dane škodia menej ako priame

Bratislava 7. októbra (TASR) - Zvýšenie nepriamych daní škodí ekonomike menej ako tých priamych. Vláda by sa však mala pri ozdravení verejných financií viac zamerať na úspory a výsledný balík opatrení by tak mal byť mixom na príjmovej aj výdavkovej strane rozpočtu. Zhodli sa na tom ekonomickí analytici oslovení TASR v reakcii na návrhy konsolidačných opatrení, ktoré tento týždeň zverejnila dočasná vláda odborníkov. Z týchto opatrení si má vybrať nová vláda, ktorá vznikne po nedávnych parlamentných voľbách.Zvyšovanie nepriamych daní škodí spotrebe domácností prostredníctvom vyšších cien, do ktorých sa tieto dane premietajú, no ekonomike by mali celkovo škodiť menej ako priame dane z príjmov ľudí či firiem, konštatoval analytik VÚB Michal Lehuta.pripomenul.Vyššie zdanenie tovarov a činností spojených s negatívnymi externalitami má výhodu, že okrem demotivačného efektu majú potenciál kompenzovať dopad týchto externalít na zvyšok spoločnosti. "priblížil Lehuta.Aj keď je fanúšikom väčšiny opatrení na výdavkovej strane, opatrenia na príjmovej strane analytika Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz (INESS) Radovana Ďuranu nepríjemne zaskočili.argumentoval.Nejde pritom o peniaze na financovanie hmotnej núdze, súdnictva, polície, či pomoci ľudí so zdravotným postihnutím. "" vysvetlil.Veľmi pravdepodobne tak podľa neho príde vláda, ktorá si z predstavených opatrení nevyberie úsporné" predpokladá Ďurana.Pri konsolidácii verejných financií je z hľadiska negatívneho vplyvu na ekonomiku, a teda aj na príjmy ľudí, lepšie sústrediť sa na škrtenie výdavkov na chod štátu a zvyšovanie adresnosti sociálnej politiky, zdôraznil Lehuta.doplnil.Analytik Slovenskej sporiteľne Marián Kočiš je presvedčený, že pri konsolidácii bude potrebné prijímať opatrenia na oboch stranách rozpočtu.avizoval.Zverejnený zoznam považuje za prepracovaný, s detailnými odhadmi vplyvu jednotlivých opatrení v čase. Poukazuje podľa neho na veľkosť problému, ktorý treba akútne riešiť a zároveň ponúka riešenia, ako na to.dodal.