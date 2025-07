ANALÝZA TÝŽDŇA: Nové emisné povolenky EÚ predražia život domácnostiam

Bratislava 19. júla (TASR) - Nový systém Európskej únie (EÚ) obchodovania s emisnými povolenkami ETS2 predraží život domácnostiam o stovky eur ročne. Na základe aktuálnych odhadov zvýši samotné zavedenie ETS2 od roku 2027 cenu plynu pre domácnosti oproti roku 2026 o 20 eur za megawatthodinu (MWh), čo predstavuje 41-percentný nárast, vyčíslil predseda predstavenstva Slovenského zväzu výrobcov tepla Stanislav Janiš. Emisné povolenky budú mať vplyv taktiež na ceny pohonných látok či uhlia. Naopak, cenu dreva, ktoré je považované za obnoviteľný zdroj energie, neovplyvnia.



„Na základe prvotných predikcií vývoja cien emisných povoleniek v rámci systému ETS2 sa v priemere očakáva cena povolenky na úrovni viac ako 80 eur za jednu tonu CO2 v roku 2027 s postupným rastom až na úroveň viac ako 150 eur za jednu tonu CO2 v roku 2030. To znamená, že v prípade ceny emisnej povolenky v ETS2 napríklad na úrovni 80 eur za jednu tonu CO2 bude nárast ceny plynu o cca 20 eur/MWh,“ priblížil odborník.



Podotkol, že v roku 2022 platili domácnosti za tento plyn 25 eur/MWh. Skritizoval tak postup Európskej komisie pri spravovaní energetiky, ktorý v porovnaní s rokom 2022 smeroval k rastu ceny plynu pre domácnosti o 52 % k dnešnému dňu a o 132 % v roku 2027. Upozornil, že každá krajina EÚ má zaužívaný energetický systém, ktorý zohľadňuje podnebie a hospodárstvo krajiny. Pri prijímaní rozhodnutí na úrovni Únie je teda podľa neho potrebné zohľadňovať špecifiká jednotlivých členských štátov.



Na problematiku zvyšovania nákladov domácností upozornil aj český ekonóm Lukáš Kovanda. Ten vyčíslil, že čisto z dôvodu zavedenia a rastu cien povoleniek si bežná česká domácnosť, ktorá býva v rodinnom dome a využíva jeden automobil, priplatí 83.000 českých korún (3368 eur) ročne po roku 2027. Česko pritom presadzuje úplné zrušenie alebo posunutie systému obchodovania s emisnými povolenkami v oblasti dopravy a budov.



Česká republika spolu s ďalšími 17 krajinami odoslala Európskej komisii požiadavky na zmenu obchodovania s emisnými povolenkami ETS2. „Stále platí, že najlepšie by bolo nové emisné povolenky úplne zrušiť alebo odložiť, na to však, bohužiaľ, nemáme potrebnú väčšinu. Česká republika preto postupuje v krokoch a vypracovala spoločný dokument, takzvaný non-paper, ktorý navrhuje konkrétne úpravy ETS2 a ktorý už podpísala kvalifikovaná väčšina štátov Únie, čo jasne ukazuje, že naše obavy nie sú ojedinelé,“ povedal český premiér Petr Fiala.



Už v marci tohto roka upozornila aj slovenská platforma Budovy pre budúcnosť, že zavedenie nového systému ETS2 zvýši náklady domácností na energie, pričom najviac zasiahne staršie nezateplené budovy s plynovým vykurovaním. Odhadovaný dosah môže byť podľa platformy až 360 eur ročne pri rodinných domoch v pôvodnom stave a 120 eur pri bytoch.



ETS2 je nový systém obchodovania s emisnými kvótami, ktorý pokrýva a rieši emisie CO2 zo spaľovania palív v komerčných, inštitucionálnych alebo obytných budovách, cestnej doprave a v ďalších odvetviach, a teda v sektoroch, ktoré nie sú zahrnuté v aktuálne fungujúcom systéme ETS1.



(1 EUR = 24,639 CZK)