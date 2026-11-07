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ANALÝZA TÝŽDŇA: Nové pravidlá úverov zvýšia ochranu spotrebiteľov
Mali by priniesť vyššiu ochranu spotrebiteľov, obmedzenie neuváženého zadlžovania aj vyššiu transparentnosť pri reklame a informovaní o pôžičkách.
Autor TASR
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Bratislava 7. novembra (TASR) - Poskytovanie spotrebiteľských úverov na Slovensku sa už čoskoro začne riadiť novými prísnejšími pravidlami. Mali by priniesť vyššiu ochranu spotrebiteľov, obmedzenie neuváženého zadlžovania aj vyššiu transparentnosť pri reklame a informovaní o pôžičkách, zhodujú sa analytici oslovení TASR. Zmeny prináša nový zákon o spotrebiteľských úveroch, ktorý bude účinný od 20. novembra tohto roka.
„Za najdôležitejšiu zmenu považujem rozšírenie ochrany spotrebiteľov aj na malé, krátkodobé a bezúročné úvery vrátane odložených platieb za nákupy typu ´kúp teraz, zaplať neskôr´. Práve tieto produkty predstavujú riziko, pretože vytvárajú dojem, že človek môže nakupovať bez toho, aby sa mu míňali jeho vlastné úspory,“ priblížil finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko Marián Búlik. Pripomenul, že odložená platba vôbec nerieši limitovaný objem financií, ktoré má človek k dispozícii, iba presúva záväzok do budúcnosti. Za zásadné preto považuje, že poskytovatelia budú musieť aj pri týchto produktoch preverovať schopnosť zákazníka splácať úver.
Nový zákon sprísňuje aj pravidlá reklamy v tejto oblasti. „Zakazuje napríklad propagovať úvery ako spôsob zlepšenia finančnej situácie či zdôrazňovať, že sa peniaze dajú získať veľmi jednoducho. Reklama bude musieť obsahovať aj doslovné upozornenie, že ´požičanie peňazí stojí peniaze´, čiže upozorniť na to, že takáto pôžička rozhodne nebude zadarmo,“ zdôraznil analytik. Víta aj zákaz poskytovania nevyžiadaných úverov a používania vopred zaškrtnutých súhlasov s úverom či doplnkovými službami. Cieľom je, aby sa spotrebiteľ zadlžoval na základe vedomého rozhodnutia, nie pod vplyvom marketingu alebo impulzívneho nákupu.
„Za najvýznamnejšiu zmenu nového zákona o spotrebiteľských úveroch považujem rozšírenie ochrany spotrebiteľov aj na nové formy financovania, predovšetkým bezúročné pôžičky a odložené platby pri online nákupoch. Aj takéto financovanie totiž predstavuje finančný záväzok, ktorý môže pri nezodpovednom využívaní viesť k zadlžovaniu,“ upozornila garantka pre úvery spoločnosti Universal maklérsky dom Zuzana Pašková. Pozitívne vníma aj prísnejšie pravidlá reklamy, transparentnejšie informovanie o skutočných nákladoch úveru a dôraz na posudzovanie schopnosti klienta splácať svoje záväzky.
Z ďalších úprav vyzdvihla napríklad možnosť predčasného splatenia úveru bez poplatku. Ak suma predčasných splátok za posledných 12 mesiacov nepresiahne 10.000 eur, veriteľ nesmie požadovať náhradu nákladov. V ostatných prípadoch je náhrada spravidla limitovaná na 1 %, respektíve 0,5 % podľa zostávajúcej splatnosti. Zmena nastane aj pri poistení úveru. „Klient musí mať možnosť vybrať si aj poistenie od iného poskytovateľa, pokiaľ zabezpečuje rovnocenné krytie. Zákon tiež stanovuje minimálne tri dni na porovnanie ponúk poistenia,“ priblížila odborníčka.
„Za najdôležitejšie považujem sprísnenie pravidiel pri poskytovaní spotrebiteľských úverov vo forme BNPL, čiže kúp teraz a plať neskôr. Sú to hlavne pôžičky poskytované tretími stranami, ktoré budú po novom podliehať prísnejšej regulácii. Tento model bol najčastejšie používaný pri kúpe spotrebičov, elektroniky, telefónov, nábytku, ale aj v rámci dovoleniek,“ zhodnotil analytik spoločnosti Simplea Peter Horčiak.
Zároveň sa mení aj rozsah úverov, na ktoré sa zákon vzťahuje. „Po novom už nebude stanovená spodná hranica, takže zákon sa bude vzťahovať aj na úvery v nižšej hodnote ako 100 eur, pričom horná hranica je 100.000 eur,“ vyčíslil odborník. Pozitívna bude podľa neho aj regulácia reklamy a marketingu, pričom klient sa nesmie dostať do omylu, že pôžička je správna vec a požičiavať si na kúpu je v poriadku. Marketingové inštitúcie budú musieť viac ukázať spotrebiteľom následky nesplácania a výšku preplatenia daných úverov.
Búlik očakáva, že nový zákon prispeje k zodpovednejšiemu poskytovaniu úverov a obmedzí riziko nadmerného zadlžovania domácností. Predpokladá, že najvýraznejší dosah bude mať na poskytovateľov odložených platieb a obchodníkov, ktorí doteraz umožňovali ľuďom nakupovať na dlh bez prísnejších pravidiel.
„Pre spotrebiteľov už získanie niektorých typov financovania nebude automatické. To je určite pozitívna zmena. Ak človek nemá dostatok peňazí na bežný nákup, ďalší úver jeho problém nevyrieši. Práve naopak, s istotou prehĺbi jeho finančné ťažkosti. Prísnejšie preverovanie by malo pomôcť predchádzať situáciám, keď sa domácnosti pre zbytočné nákupy na dlh dostanú do dlhovej špirály,“ podčiarkol analytik.
„Z pohľadu celého trhu predpokladám postupné zvyšovanie transparentnosti a zodpovednejší prístup k poskytovaniu úverov. Prísnejšia regulácia môže zároveň obmedziť ponuku niektorých krátkodobých úverových produktov. Dlhodobo by však tieto zmeny mohli prispieť k zdravšiemu úverovému trhu a zníženiu rizika nadmerného zadlžovania domácností,“ zhodnotila Pašková.
Nová regulácia by mala priniesť väčšiu kontrolu nad poskytovanými úvermi, avizoval Horčiak. „Domnievam sa, že menší hráči s pôžičkami kvôli reguláciám zaniknú a nahradia ich bankové domy s platnými licenciami NBS. Týmto zákonom sa určite zníži podiel nesplácaných pôžičiek, ktoré boli do tohto momentu poskytované spotrebiteľom, ktorí neboli prísne posudzovaní. V konečnom dôsledku sa celý trh s pôžičkami stane stabilnejším,“ doplnil analytik.
„Za najdôležitejšiu zmenu považujem rozšírenie ochrany spotrebiteľov aj na malé, krátkodobé a bezúročné úvery vrátane odložených platieb za nákupy typu ´kúp teraz, zaplať neskôr´. Práve tieto produkty predstavujú riziko, pretože vytvárajú dojem, že človek môže nakupovať bez toho, aby sa mu míňali jeho vlastné úspory,“ priblížil finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko Marián Búlik. Pripomenul, že odložená platba vôbec nerieši limitovaný objem financií, ktoré má človek k dispozícii, iba presúva záväzok do budúcnosti. Za zásadné preto považuje, že poskytovatelia budú musieť aj pri týchto produktoch preverovať schopnosť zákazníka splácať úver.
Nový zákon sprísňuje aj pravidlá reklamy v tejto oblasti. „Zakazuje napríklad propagovať úvery ako spôsob zlepšenia finančnej situácie či zdôrazňovať, že sa peniaze dajú získať veľmi jednoducho. Reklama bude musieť obsahovať aj doslovné upozornenie, že ´požičanie peňazí stojí peniaze´, čiže upozorniť na to, že takáto pôžička rozhodne nebude zadarmo,“ zdôraznil analytik. Víta aj zákaz poskytovania nevyžiadaných úverov a používania vopred zaškrtnutých súhlasov s úverom či doplnkovými službami. Cieľom je, aby sa spotrebiteľ zadlžoval na základe vedomého rozhodnutia, nie pod vplyvom marketingu alebo impulzívneho nákupu.
„Za najvýznamnejšiu zmenu nového zákona o spotrebiteľských úveroch považujem rozšírenie ochrany spotrebiteľov aj na nové formy financovania, predovšetkým bezúročné pôžičky a odložené platby pri online nákupoch. Aj takéto financovanie totiž predstavuje finančný záväzok, ktorý môže pri nezodpovednom využívaní viesť k zadlžovaniu,“ upozornila garantka pre úvery spoločnosti Universal maklérsky dom Zuzana Pašková. Pozitívne vníma aj prísnejšie pravidlá reklamy, transparentnejšie informovanie o skutočných nákladoch úveru a dôraz na posudzovanie schopnosti klienta splácať svoje záväzky.
Z ďalších úprav vyzdvihla napríklad možnosť predčasného splatenia úveru bez poplatku. Ak suma predčasných splátok za posledných 12 mesiacov nepresiahne 10.000 eur, veriteľ nesmie požadovať náhradu nákladov. V ostatných prípadoch je náhrada spravidla limitovaná na 1 %, respektíve 0,5 % podľa zostávajúcej splatnosti. Zmena nastane aj pri poistení úveru. „Klient musí mať možnosť vybrať si aj poistenie od iného poskytovateľa, pokiaľ zabezpečuje rovnocenné krytie. Zákon tiež stanovuje minimálne tri dni na porovnanie ponúk poistenia,“ priblížila odborníčka.
„Za najdôležitejšie považujem sprísnenie pravidiel pri poskytovaní spotrebiteľských úverov vo forme BNPL, čiže kúp teraz a plať neskôr. Sú to hlavne pôžičky poskytované tretími stranami, ktoré budú po novom podliehať prísnejšej regulácii. Tento model bol najčastejšie používaný pri kúpe spotrebičov, elektroniky, telefónov, nábytku, ale aj v rámci dovoleniek,“ zhodnotil analytik spoločnosti Simplea Peter Horčiak.
Zároveň sa mení aj rozsah úverov, na ktoré sa zákon vzťahuje. „Po novom už nebude stanovená spodná hranica, takže zákon sa bude vzťahovať aj na úvery v nižšej hodnote ako 100 eur, pričom horná hranica je 100.000 eur,“ vyčíslil odborník. Pozitívna bude podľa neho aj regulácia reklamy a marketingu, pričom klient sa nesmie dostať do omylu, že pôžička je správna vec a požičiavať si na kúpu je v poriadku. Marketingové inštitúcie budú musieť viac ukázať spotrebiteľom následky nesplácania a výšku preplatenia daných úverov.
Búlik očakáva, že nový zákon prispeje k zodpovednejšiemu poskytovaniu úverov a obmedzí riziko nadmerného zadlžovania domácností. Predpokladá, že najvýraznejší dosah bude mať na poskytovateľov odložených platieb a obchodníkov, ktorí doteraz umožňovali ľuďom nakupovať na dlh bez prísnejších pravidiel.
„Pre spotrebiteľov už získanie niektorých typov financovania nebude automatické. To je určite pozitívna zmena. Ak človek nemá dostatok peňazí na bežný nákup, ďalší úver jeho problém nevyrieši. Práve naopak, s istotou prehĺbi jeho finančné ťažkosti. Prísnejšie preverovanie by malo pomôcť predchádzať situáciám, keď sa domácnosti pre zbytočné nákupy na dlh dostanú do dlhovej špirály,“ podčiarkol analytik.
„Z pohľadu celého trhu predpokladám postupné zvyšovanie transparentnosti a zodpovednejší prístup k poskytovaniu úverov. Prísnejšia regulácia môže zároveň obmedziť ponuku niektorých krátkodobých úverových produktov. Dlhodobo by však tieto zmeny mohli prispieť k zdravšiemu úverovému trhu a zníženiu rizika nadmerného zadlžovania domácností,“ zhodnotila Pašková.
Nová regulácia by mala priniesť väčšiu kontrolu nad poskytovanými úvermi, avizoval Horčiak. „Domnievam sa, že menší hráči s pôžičkami kvôli reguláciám zaniknú a nahradia ich bankové domy s platnými licenciami NBS. Týmto zákonom sa určite zníži podiel nesplácaných pôžičiek, ktoré boli do tohto momentu poskytované spotrebiteľom, ktorí neboli prísne posudzovaní. V konečnom dôsledku sa celý trh s pôžičkami stane stabilnejším,“ doplnil analytik.