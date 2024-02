ANALÝZA TÝŽDŇA: Obľuba okamžitých platieb rastie, čoskoro budú povinné

Bratislava 17. februára (TASR) - Systém okamžitých platieb medzi bankami, ktoré sa uskutočnia do niekoľkých sekúnd, funguje na Slovensku na dobrovoľnom základe už dva roky. Európsky parlament (EP) však nedávno schválil, že tieto platby budú všetky banky v eurozóne a neskôr aj v celej EÚ v budúcnosti poskytovať povinne. Plošné zavedenie by malo výrazne zvýšiť ich využívanie v praxi. Aj keď si to vyžiada dodatočné investície, slovenský bankový sektor by s touto zmenou nemal mať problém.



Zavedenie okamžitých platieb v SR od februára 2022 považuje Národná banka Slovenska (NBS) za veľmi úspešné. Ich počet a hodnota priebežne rastie. V 4. štvrťroku minulého roka bol na Slovensku podľa údajov centrálnej banky podiel okamžitých platieb zo všetkých uskutočnených úhrad 14,3 %.



V súčasnosti poskytujú okamžité platby svojim klientom štyri banky, a to Slovenská sporiteľňa, VÚB, Tatra banka s dcérou Raiffeisen a J&T banka. "Podľa informácií NBS sa aj ďalšie slovenské banky pripravujú na zavedenie okamžitých platieb pre svojich klientov. Ich sprístupnenie bude postupné, v závislosti od pripravenosti jednotlivých bánk na ich spustenie," avizovala pre TASR centrálna banka.



Okamžité platby sa medzi klientmi tešia obľube, ich počet a objem neustále narastá, potvrdila pre TASR Slovenská banková asociácia (SBA). Zároveň však upozornila, že implementácia tohto druhu platieb je náročným procesom so značným zásahom do bankových systémov.



"Tieto systémy musia byť v prevádzke nepretržite a musia poskytovať aj podporovať dobrú užívateľskú skúsenosť pri zachovaní prísnych štandardov z oblasti kybernetickej bezpečnosti a boja proti praniu špinavých peňazí. Bankové domy ich preto naprieč celou Európou zavádzajú postupne," podčiarkla asociácia.



Konkrétny dátum, od ktorého budú musieť banky zabezpečiť prijímanie a posielanie okamžitých platieb, bude závisieť od publikovania príslušného nariadenia v úradnom vestníku EÚ, vysvetlila NBS. Prijímanie okamžitých platieb bude povinné deväť mesiacov od účinnosti nariadenia, 18 mesiacov od účinnosti bude potom povinné aj ich odosielanie. "Banky poznajú obsah nariadenia aj predpokladaný termín účinnosti nariadenia, a preto zavedenie okamžitých platieb pre svojich klientov by mali vedieť pripraviť v súlade s požiadavkami novej legislatívy," zdôraznila centrálna banka.



Problémy s aplikovaním tejto zmeny neočakáva ani finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko Marián Búlik. Uvedené termíny vychádzajú na november 2024 a august 2025. "Keďže táto legislatíva sa už chystala istý čas a ešte dlhšie bolo zrejmé, že príde, nevidím dôvod tieto termíny nestihnúť. Každá banka na trhu mala dostatok času pripraviť sa finančne na túto investíciu a začať na nej pracovať," zdôraznil pre TASR analytik.



Predpokladá, že slovenský bankový trh sa tejto zmene prispôsobí rovnako hladko ako v minulosti, keď sa napríklad skracoval termín na medzibankové prevody na jeden deň. Zároveň upozornil, že bankám bolo zrejmé už dávnejšie, že okamžité platby budú jedného dňa povinným štandardom.



"Časť bánk sa rozhodla do systému investovať čím skôr a získať tak istú konkurenčnú výhodu. Zvyšok si túto nemalú investíciu do úpravy IT systému odložil na najneskoršiu možnú dobu. Aj keď nevidíme do stratégií jednotlivých bánk, dá sa povedať, že odloženie investície len zvýšilo bankám náklady kvôli rastúcim cenám práce IT špecialistov, pričom prišli o možnú konkurenčnú výhodu," zhodnotil Búlik.



V celej EÚ má zatiaľ okamžité platby v ponuke len malá časť bánk, upozornil. Ich využívanie je tak zatiaľ skromné. To sa však pri ich povinnom poskytovaní zmení. "Po plošnom zavedení pravdepodobne veľmi rýchlo väčšina prevodov bude prebiehať ako okamžité platby," očakáva Búlik.



Za okamžité platby by si podľa nariadenia nemali banky pýtať žiadne poplatky navyše v porovnaní s bežnými platbami. Analytik pripustil, že zmena si od bánk vyžiada nemalé náklady. Ide však o investíciu, ktorá je plošná, povinná a rozloží sa v priebehu rokov na milióny zrealizovaných transakcií. "V konkurenčnom prostredí na Slovensku si neviem predstaviť, že by si niektorá z bánk kompenzovala náklady zvýšením niektorého poplatku výrazne nad trhovú úroveň. Na poplatky sú klienti citliví a vedia ich veľmi rýchlo porovnať," zdôraznil Búlik.



NBS v tejto súvislosti pripomenula, že slovenské banky sa rozhodli podporiť používanie okamžitých platieb hneď pri ich spustení v roku 2022 tak, že nezaviedli vyššie poplatky za spracovanie okamžitých platieb, ako majú pri bežných platbách. "To znamená, že naše banky požiadavku na zachovanie rovnakej výšky poplatkov za poskytovanie okamžitých platieb spĺňajú už dnes," vysvetlila centrálna banka.