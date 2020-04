ANALÝZA: Odvetvia najviac ohrozené koronavírusom mali najnižšie marže

Bratislava 4. apríla (TASR) – Pandémia nového koronavírusu spôsobila prepad tržieb firiem a mnohé dostala do ťažkej finančnej situácie. Spoločnosti aj naďalej musia hradiť svoje záväzky a platiť mzdy zamestnancom. V porovnaní jednotlivých odvetví na Slovensku mali za posledné tri roky najnižšie marže, a tým aj najmenšiu možnosť vytvoriť si rezervy, práve odvetvia najviac postihnuté opatreniami na zastavenie pandémie. Vyplýva to z analýzy spoločnosti FinStat.



"Spoločnosti často operujú len s veľmi malými maržami, čo im neposkytuje dostatočný priestor na vytvorenie rezerv. Navyše, ak si spoločnosti vyplácajú dividendy, tak priestor na vytvorenie rezerv je pri viacerých odvetviach veľmi malý," upozornila analytička FinStatu Monika Hrnčárová.



FinStat porovnával odvetvia podľa ziskovej marže, to znamená, koľko percent tržieb spoločnosť premenila na zisk a podľa marže EBITDA. Tá vyjadruje, koľko percent tržieb vie spoločnosť premeniť na zisk pred zdanením, započítaním úrokov a odpisov.



Najnižšie marže spomedzi slovenských odvetví majú práve tie, ktoré sú najviac postihnuté novým koronavírusom, pričom najhoršie sú na tom spoločnosti pôsobiace v odvetví cestovný ruch a gastro. "Firmy pôsobiace v tomto odvetví priemerne premenia 100 eur tržieb len na 20 eurocentov zisku," priblížila analytička. Nízku ziskovú maržu, a to 0,7 %, má aj odvetvie predaj a údržba vozidiel, o jednu desatinu percentuálneho bodu alebo o desať eurocentov na 100 eur je na tom lepšie potravinárstvo. Štvrtú najnižšiu maržu, a to 1,1 eura na 100 eur tržieb alebo 1,1 %, mali za roky 2016 - 2018 firmy v sektore maloobchod.



Naopak, najvyššie ziskové marže, a to od 7,3 do 8,5 %, dosahovali spoločnosti pôsobiace v projektovaní a inžinieringu, v práve, poradenstve a účtovníctve a v informačných technológiách.



"Aj v prípade EBITDA marže dosahujú najnižšie hodnoty tie najviac ohrozené odvetvia," upozornila Hrnčárová. V porovnaní tejto marže si posledné priečky medzi sebou vymenili firmy v odvetviach predaj a údržba vozidiel, u ktorých FinStat eviduje maržu 3,6 % a cestovný ruch a gastro, ktorý skončil na druhej priečke od konca s maržou EBITDA 3,7 %. O niečo lepšie, s maržami 4,4 % a 4,6 %, skončili odvetvia maloobchod a veľkoobchod. Potravinárstvo, ktoré v porovnaní marží z tržieb patrilo k trojici najmenej ziskových odvetví, poskočilo pri marži EBITDA na ôsme miesto od konca tabuľky s maržou šesť percent.



Najvyššie hodnoty EBITDA marže, a to 31,7 % dosahujú spoločnosti z odvetvia energie a ťažba, firmy z odvetvia nehnuteľnosti mali maržu 22,2 % a tretie najvyššie EBITDA marže na úrovni 18,5 % mali firmy v odvetví právo, poradenstvo a účtovníctvo.