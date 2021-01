ANALÝZA TÝŽDŇA: Pandémia posilnila online nakupovanie

Bratislava 16. januára (TASR) – Pandémia nového koronavírusu a s ňou spojená zmena nákupných zvykov spotrebiteľov spôsobili ich výraznejší prechod na nové formy nakupovania – on-line obchody s donáškou alebo výdajným miestom. Platby v slovenských e-shopoch tak v roku 2020 medziročne vzrástli o 80 %. Vyplýva to z dát Slovenskej sporiteľne. Zároveň v celom regióne strednej a východnej Európy klesla návštevnosť v obchodných centrách o 20 až 45 %. Svedčia o tom údaje spoločnosti Colliers International z polovice roka 2020.



Podľa analytika Slovenskej sporiteľne Mateja Horňáka sa rastúci význam elektronických obchodov prejavil už aj počas prvých týždňov pandémie a veľkonočného lockdownu v apríli minulého roka, keď v nich klienti banky zaplatili o 145 % viac než v apríli 2019. "Veľmi výrazné medziročné nárasty sme však pre slovenské e-shopy zaznamenávali počas celého roka, v priemere to bolo až +83 % za mesiac," vyčíslil.



Elektronické obchody využili Slováci vo zvýšenej miere ako v roku 2019 aj na vianočné nákupy. "V novembri a decembri bol objem platieb smerujúcich do domácich e-shopov až o tri štvrtiny vyšší než v rovnakom období 2019, do zahraničia sme zaplatili asi o jednu tretinu viac," dodal Horňák.



Slováci stále viac míňajú v zahraničných e-shopoch ako v slovenských, pandémia však tento pomer vylepšila v prospech tých slovenských. Kým v roku 2019 išli z každých 100 eur zaplatených v internetových obchodoch dve tretiny do tých zahraničných, minulý rok to bolo už len 57 %. "Tento pomer bol výrazne narušený iba v čase najprudšieho aprílového lockdownu, kedy boli spotrebitelia nútení nakupovať na internete aj také druhy tovarov, pre ktoré predtým chodili do lokálnych kamenných obchodov," dodal analytik s tým, že vtedy slovenské internetové obchody stúpli viac ako tie zahraničné, a ich pomer tak bol takmer 1:1.



Ako pripomenul ekonóm, trend rozmachu internetových obchodov tu bol aj pred pandémiou, avšak práve opatrenia pre obmedzenie šírenia nového koronavírusu prinútili firmy, aby svoje procesy zoptimalizovali a pripravili ich na fungovanie bez osobného kontaktu. "Dobre nastavené postupy budú motivovať zákazníkov aj po odznení pandémie, aby vynechali návštevu kamennej prevádzky a nechali si tovar doručiť na vyhovujúcejšie miesto či v želanom čase," uzavrel Horňák.



Podiel on-line predaja sa vlani zvýšil v celom regióne SVE. "Pozorujeme prudký nárast spotrebiteľskej aktivity v e-commerce, ktorý sa stal základným prvkom prebiehajúcej transformácie maloobchodu v súvislosti s vývojom technológií a zmenami v spotrebiteľskom správaní," priblížila riaditeľka pre prieskum a konzultačné služby spoločnosti Colliers International v Poľsku Dominika Jędrak s tým, že výrazné bolo aj zvýšenie percentuálneho podielu ľudí starších ako 55 rokov, ktorí v súčasnosti prechádzajú z nakupovania v kamenných prevádzkach do internetových obchodov.



Podľa poradenskej spoločnosti podiel e-commerce na trhu krajín SVE rastie historicky najrýchlejším tempom, avšak stále zostáva 80 % predaja na iných kanáloch. Aby sa mohlo on-line obchodovanie rozšíriť viac, treba podľa spoločnosti vyriešiť napríklad maloobchodníkov, ktorí fungujú ako franšízoví partneri. Tí často nemajú kontrolu ani práva na platformu elektronického obchodu materskej značky, čo obmedzuje ich schopnosť predávať online.



Popularita elektronického nakupovania a pandémia však zapríčinili aj pokles návštevnosti obchodných centier. V krajinách SVE tak dochádzalo k poklesu od 20 do 45 %.



Podľa riaditeľa spoločnosti Richarda Urvaya budú slovenskí konzumenti naďalej vo väčšej miere požadovať rôznorodosť distribúcie tovaru, čím budú slovenských maloobchodníkov prirodzene navádzať do hybridných riešení na rozhraní maloobchodu a logistiky. Popri e-shopoch tak budú podľa odborníkov v centre pozornosti maloobchodné investície do malých centier či parkov.