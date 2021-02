ANALÝZA TÝŽDŇA: Pandémia urýchľuje zmenu nákupného správania Slovákov

Bratislava 13. februára (TASR) - Pandémia nového koronavírusu urýchľuje zmenu nákupného správania Slovákov. Upozornila na to v aktuálnej analýze metodička stratégie platobných systémov Národnej banky Slovenska (NBS) Iveta Behúňová.



Niekoľkoročný "súboj" hotovostných a bezhotovostných platieb na Slovensku má podľa nej nového lídra. Elektronické platby za tovar a služby u nás vlani po prvýkrát v histórii predbehli tie hotovostné a pandémia má na tom "leví podiel". Prísne obmedzenia "vyhnali" Slovákov z kamenných obchodov na internet a do rúk kuriérskym a donáškovým službám.



"Táto digitálna migrácia sa nezastaví ani po skončení pandémie," predpokladá Behúňová. Presuny tak budú pokračovať, používanie platobných kariet bude rásť a rovnako bude rásť aj počet internetových obchodov.



Analytička pripomenula, že zavreté obchody, reštaurácie, obmedzenie pohybu a u niektorých aj strata zamestnania už v prvom polroku 2020 výrazne znížili výbery hotovosti z bankomatov. Zároveň sa znížila aj hodnota platieb, no menej výrazne než výbery. V druhej polovici roka prišli lockdowny a nastala výrazná zmena v správaní držiteľov kariet. Hodnota platieb kartou prevýšila výbery hotovosti, ktoré boli v minulosti vždy vyššie.



V treťom štvrťroku, keď sa otvorili obchody, sa platby kartami, ako i výbery hotovosti podľa Behúňovej zvýšili, hotovosť stále nedosiahla úroveň ako pred pandémiou a je približne na rovnakej úrovni s platbami kartou. To môže podľa nej naznačovať zmenu v správaní ľudí, ich preferenciu platieb kartami pred hotovosťou. Túto zmenu správania potvrdil aj záver roka. "Posledný štvrťrok nám potvrdil, že preferencia bezhotovostného platenia je naozaj zmenou v správaní držiteľov kariet," podčiarkla analytička.



Situácia podľa jej slov presmerovala predaj spotrebného tovaru z kamenných obchodov do digitálneho priestoru a narástol počet platieb kartou na internete (e-commerce). V druhom štvrťroku minulého roka sa zvýšil ich podiel na všetkých platbách kartami na 11,4 %. V treťom štvrťroku, keď sa otvorili všetky obchody, sa podiel e-commerce transakcií na platbách kartami znížil na 8,9 %. "Z tohto trendu vidieť, že nás lockdown naučil viac nakupovať na internete, ale ak máme možnosť, radi sa do kamenných obchodov vraciame. V poslednom štvrťroku podiel e-commerce transakcií opäť narástol až na 12,4 % zo všetkých platieb kartou," priblížila.



"Pandémia nás naučila byť opatrnejší aj pri platení a preto uprednostňujeme skôr bezkontaktnú platbu kartou ako hotovosť. Zároveň sa viac presúvame do digitálneho priestoru, keďže viac nakupujeme na internete a viac platíme smart zariadeniami," zhodnotila Behúňová.



To, či sa nastavený trend preferencie bezhotovostného platenia pred hotovosťou na slovenskom trhu udrží, nám ukáže tento rok. "Predpokladáme, že spomínané trendy budú pokračovať. Používanie kariet bude rásť pre zlepšujúcu sa pandemickú situáciu a bude sa viac presúvať do digitálnej bezhotovosti. Ako dôsledok lockdownu a s tým súvisiacich možných rušení obchodných alebo reštauračných prevádzok môže dôjsť k dočasnému zníženiu počtu POS-terminálov. Počet obchodníkov, ktorí podnikajú aj na internete, naopak porastie," dodala analytička.