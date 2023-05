ANALÝZA TÝŽDŇA: Plán na ozdravenie verejných financií je nevyhnutný

Bratislava 20. mája (TASR) - Minulý rok slovenským verejným financiám k lepšiemu ako očakávanému výsledku pomohla vysoká inflácia. Od tohto roku však už bude, spolu s prijatými trvalými výdavkovými opatreniami, hospodárenie Slovenská zhoršovať. Strategický plán na ozdravenie verejných financií je preto nevyhnutný a má byť prioritou novej vlády, zhodujú sa ekonomickí analytici.



Deficit verejnej správy dosiahol vlani 2 % hrubého domáceho produktu (HDP), čo bolo lepšie oproti schválenému rozpočtu so schodkom na úrovni 4,9 % HDP. "Tento výrazne lepší vývoj deficitu ale nie je primárne výsledkom lepšieho hospodárenia štátu, ale je to v prvom rade výsledok vysokej inflácie. Kvôli vysokému rastu cien totiž dochádzalo k nárastu nominálnych veličín, vďaka čomu sa navyšovali aj daňové a odvodové príjmy," priblížila pre TASR analytička 365.bank Jana Glasová. Zvýšil sa tiež nominálny výkon ekonomiky, čo pomohlo znížiť deficit vyjadrený ako podiel na HDP.



Tak ako rast cien v minulom roku pomohol verejným financiám, bude tento a nasledujúce roky výraznejšie tlačiť aj na ich výdavkovú stranu. Mnoho výdavkov je totiž indexovaných na infláciu, napríklad mzdy, dôchodky či rôzne dávky, upozornil pre TASR makroekonomický analytik Slovenskej sporiteľne Matej Horňák.



"Problémom je aj množstvo opatrení, ktoré boli prijaté napríklad v oblasti rodinnej politiky, ktoré sú trvalého charakteru, no neboli predstavené kroky, ktoré by ich rozpočtový vplyv vyvažovali," pripomenul. Hrozbou pre verejné financie sú podľa neho aj desiatky návrhov, ktoré v súčasnosti čakajú na schválenie v parlamente a môžu prejsť mimo riadneho legislatívneho procesu, bez precízneho vyčíslenia dopadov či hodnoty za peniaze.



Európska komisia (EK) odhaduje pre Slovensko v tomto roku zhoršenie deficitu na úroveň 6,1 % HDP. Je preto dôležité, aby prioritou novej vlády bolo ozdravenie verejných financií, zdôraznila Glasová. "Priestor pre zlepšenie verejných financií by vláde mal pomôcť vytvoriť aj lepší ekonomický rast v ďalších rokoch, taktiež eurofondy, a tiež postupne spomaľujúca inflácia," priblížila analytička.



Dlhodobý strategický plán na ozdravenie verejných financií je nevyhnutný, podčiarkol Horňák. "Najväčší priestor vnímame na výdavkovej strane, prehodnocovaním efektívnosti, rozsahu výdavkov či ich objemu. Môže ísť o opatrenia zefektívňujúce fungovanie jednotlivých úradov, prinášajúce digitalizáciu procesov, zjednocovanie postupov či spájanie agendy tam, kde to má zmysel," doplnil.



Kľúčovou témou na najbližšie mesiace pre Ministerstvo financií (MF) SR aj úrad vlády bude pripraviť realistický plán a opatrenia na ozdravenie verejných financií. Po stretnutí s novým ministrom financií Michalom Horváthom na pôde rezortu to v stredu (17. 5.) vyhlásil premiér Ľudovít Ódor.



Ministerstvo financií na tomto pláne začína pracovať, minister preto zatiaľ nechcel hovoriť o detailoch. "Je jasné, že ak štát neprijme ďalšie opatrenia, tie schodky verejných financií na budúce roky sú neúnosné pre Slovensko. Budeme musieť ísť s deficitmi dole, budeme musieť konsolidovať verejné financie. Ale čo sa týka konkrétnych opatrení, dovoľte, aby sme najprv pracovali a potom budeme prezentovať detaily," konštatoval Horváth.