ANALÝZA TÝŽDŇA: Plán na zavedenie platieb cez QR kódy odborníci vítajú

Bratislava 14. decembra (TASR) - Odborníci vnímajú nedávno predstavené platby pomocou QR kódov ako moderný nástroj, ktorý by mohol jeho zavedením priblížiť Slovensko k najvyspelejším svetovým ekonomikám. Zároveň však upozorňujú na potrebu vytvorenia vhodnej legislatívnej základe tak, aby sa takéto inovácie dokázali vyvíjať a prinášať prospech zákazníkom.



"Platenie QR kódom v kamenných prevádzkach je pomerne novým spôsobom platenia aj na európskej úrovni. Prvé pokusy o zavedenie takejto možnosti už vidíme v iných krajinách, avšak zatiaľ sa najväčšej obľube stále bezkonkurenčne teší tradičná platba kartou, či už fyzickou alebo cez mobilný telefón. Na európskej úrovni sa objavuje aj niekoľko start-upov, ktoré sa snažia o zavedenie takejto možnosti pre maloobchodníkov, je preto dobré, že aj takáto možnosť bude pre zákazníkov k dispozícii," priblížil makroekonomický analytik Slovenskej sporiteľne Matej Horňák.



Za zaujímavý a moderný platobný nástroj budúcnosti považujú platby prostredníctvom QR kódov taktiež zástupcovia zamestnávateľov. Podľa Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR ide o nástroj, ktorý zefektívni procesy, podporí transparentnosť a prispeje k boju proti daňovým únikom. Asociácia však taktiež upozornila na dôležitosť dôslednej technologickej a legislatívnej prípravy celého systému, zabezpečenie jeho jednoduchosti a zároveň bezpečnosti pre podnikateľov aj zákazníkov.



Boj s daňovými únikmi je pritom jedným z hlavných motivačných faktorov avizovanej zmeny, na ktorý pri jej predstavení upriamil pozornosť minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD). "Finančná správa má nejakú elektronickú stopu, na základe ktorej tieto subjekty musia potom odvádzať aj daň z pridanej hodnoty (DPH) a platiť aj dane," vysvetlil šéf rezortu financií.



Horňák podotkol, že pri aktuálnych informáciách nie je možné úplne posúdiť vplyv na zníženie daňových únikov, na prvý pohľad by však podľa neho mohol byť porovnateľný s platbou kartou. "Netreba tiež zabúdať na možnú preferenciu obchodníkov platby v hotovosti, keďže nová daň z finančných transakcií motivuje skôr k využívaniu peňazí v hotovosti," upozornil makroekonomický analytik.



Rezort financií pri predstavení rozšírenia súčasných možností platby, v hotovosti alebo platobnou kartou, o QR platby ubezpečil podnikateľov, že implementácia tohto projektu by pre nich nepredstavovala žiadne dodatočné náklady ani poplatky. Tým by sa mal okrem iného líšiť od platieb kartou, pri ktorých vznikajú poplatky v prospech kartových spoločností, doplnil Kamenický.



Projekt QR platieb avizoval minister financií spolu s prezidentom finančnej správy Jozefom Kissom koncom minulého mesiaca. K jeho možnému zavedeniu by mal prispievať taktiež fakt, že európska legislatíva platná od októbra 2025 zavádza povinnosť instantných platieb, na báze ktorých by mali fungovať aj predstavené QR platby na Slovensku.



Na pozitívny vplyv instantných platieb v tejto súvislosti upriamila pozornosť Slovenská banková asociácia (SBA). "Zavedenie okamžitých platieb naprieč eurozónou od októbra 2025 vytvára do budúcna priestor na realizáciu nových platobných riešení. Jedným z takýchto riešení môže byť aj platba z účtu na účet v maloobchode za pomoci využitia QR platobného kódu. SBA vedie diskusiu s finančnou správou a Ministerstvom financií SR k príprave takéhoto platobného riešenia pre maloobchodné predajne," doplnila pre TASR hovorkyňa asociácie Daniela Gilányi.