ANALÝZA TÝŽDŇA: Plynu je na zimu dostatok, otázny je koniec roka

Bratislava 13. januára (TASR) - Slovensko má na vykurovaciu sezónu v zásobníkoch oproti minulým sezónam dostatok plynu. Je však otázne, ako sa budú dodávky plynu vyvíjať v ďalšom roku. Pre TASR to uviedli výkonný riaditeľ Slovenského plynárenského a naftového zväzu Richard Kvasňovský a riaditeľ odboru komunikácie Slovenského plynárenského priemyslu (SPP) Ondrej Šebesta.



Dodávky plynu sú počas tejto zimy podľa Kvasňovského plynulé. "V ostatných dňoch došlo k náhlemu a prudkému ochladeniu na celom území Slovenska. Denná spotreba plynu oproti vianočnému obdobiu vzrástla až o viac ako 70 %. Vzhľadom na to, že plyn je flexibilný zdroj energie, slovenské plynárenstvo vie stabilne zabezpečiť energetické potreby obyvateľov Slovenska aj pri takýchto výrazných výkyvoch počasia. Celkový objem kapacity v pomere k celkovej spotrebe zemného plynu je na Slovensku až 70 %," uviedol.



Naplnenosť zásobníkov plynu je podľa Šebestu nadpriemerne vysoká. "Našich takmer 1,5 milióna zákazníkov sa prípadnej krízovej situácie obávať nemusí. Objem plynu zatlačený zo strany SPP do zásobníkov k dnešnému dňu, spolu s pravidelnými dodávkami, nám dávajú dostatok optimizmu, že zimnú sezónu 2023/2024 zvládneme bez vplyvu na dodávky pre našich zákazníkov," doplnil.



Podľa Kvasňovského bude pre Slovensko dôležité zachovanie toku plynu z Ruska počas tohto roka. "Čo sa týka prepravného kontraktu medzi Ruskom a Ukrajinou po roku 2024, myslíme si, že táto vec dnes ešte nie je uzavretá, a pravdepodobne ešte bude predmetom budúcich rokovaní. Jednou z viacerých možností, ako ho zachovať, by mohla byť trojstranná dohoda, v rámci ktorej by tretia strana preberala plyn na rusko-ukrajinskej hranici a ďalej prepravovala do EÚ," dodal.



Ceny zemného plynu sa v súčasnosti podľa neho pohybujú na úrovni 31 eur za megawatthodinu, čo je menej, ako bolo na začiatku vojny na Ukrajine. "Počas roka však ceny môžu byť opäť volatilné a rásť, napríklad v prípade technických odstávok plynovodov, možných štrajkov i negatívneho geopolitického vývoja," uzavrel Kvasňovský.



Údaje databázy plynárenských zásobníkov v Európe (AGSI) ukazujú, že zásobníky boli na území Slovenska v piatok (12. 1.) naplnené na vyše 78 %. Spotreba plynu na Slovensku bola podľa údajov spoločnosti SPP - distribúcia po väčšinu roku 2023 štandardná alebo nižšia ako v roku 2022. V roku 2022 bola ročná spotreba plynu 48,297 terawatthodín (TWh), pričom minulý rok to bolo 45,537 TWh.