ANALÝZA TÝŽDŇA: Počet krádeží v obchodných reťazcoch stúpa

Bratislava 23. marca (TASR) - Počet krádeží v slovenskom maloobchode rastie. Zhodli sa na to oba obchodné zväzy, ale aj niektoré obchodné reťazce, ktoré TASR oslovila. Ľudia sa podľa nich v obchodoch sústreďujú pri krádežiach skôr na drahší tovar, ale v regiónoch sociálne slabších je predmetom krádeží aj lacnejší tovar dennej spotreby. Krádeží je podľa obchodníkov viac v mestách ako na vidieku.



"Za posledné roky evidujeme mierne rastúci trend krádeží, závisí to však od konkrétneho obchodníka, typu prevádzky a ochranných opatrení. Z pohľadu tržieb ide o nízky pomer, avšak v prepočte na počet tovarov to nie je zanedbateľné číslo. Čo sa produktov týka, tak najväčším lákadlom je drahšie mäso, kozmetika či alkohol," uviedol predseda Slovenskej aliancie moderného obchodu (SAMO) Martin Krajčovič.



"Členovia Zväzu obchodu (ZO) SR evidujú stúpajúci trend krádeží na predajniach. V predchádzajúcich rokoch to boli krádeže tovaru, ktorý bol drahší a skôr luxusnejšej povahy, v súčasnosti sledujeme aj krádeže lacnejšieho tovaru dennej spotreby," priblížil zväz.



Narastajúci počet krádeži lacnejšieho tovaru má podľa ZO SR aj sociálny kontext, a to najmä v regiónoch s vysokou mierou nezamestnanosti a v oblastiach s početnou marginalizovanou skupinou obyvateľstva.



"V minulosti kradli organizované skupiny, v súčasnosti v maloobchode s potravinami evidujeme aj nárast deliktov jednotlivcov. Zlodeji sa zameriavajú skôr na mestá ako na dediny, kde sa ľudia poznajú. Maloobchod v rámci prevencie inštaluje vo svojich prevádzkach kamerové systémy, bezpečnostné brány, označuje tovar bezpečnostnými prvkami," dodal ZO SR.



"V našich prevádzkach Tesco posledné obdobie evidujeme určitý nárast krádeží. Je pre nás dôležité, aby sa naši kolegovia a kolegyne cítili bezpečne a, samozrejme, aj naši zákazníci a zákazníčky, preto v našich prevádzkach neustále posilňujeme bezpečnostné opatrenia a spôsoby identifikácie nezaplateného alebo odcudzeného tovaru pomocou nových technológií. Takisto posilňujeme aj naše personálne zabezpečenie prevádzok a rozširujeme aj pôsobnosť našich mobilných SBS kapacít," spresnila PR manažérka Tesco Stores SR Mária Zerzanová.



Aj COOP Jednota Slovensko potvrdzuje rastúci trend krádeží tovaru v maloobchodných prevádzkach. "Oproti minulosti, keď kradli najmä organizované skupiny, v súčasnosti kradnú zlodeji najmä pre svoju potrebu, často ide aj o sortiment dennej spotreby," priblížila hovorkyňa COOP Jednota Slovensko Jana Kuklová.



"Evidujeme časté problémy s bezdomovcami a tiež s odsúdenými občanmi. Na rastúci trend vplýva viac faktorov, rozdiely vidíme v regiónoch, kde je dlhodobo vysoká nezamestnanosť a početné marginálne skupiny obyvateľstva," podotkla.



"Krádeže sa týkajú celého spektra tovarov aj bežných, základných potravín, ako je maslo, mliečne výrobky, pečivo, sladké pečivo, šaláty, syry, ale najčastejšie sa kradne alkohol, mäsové výrobky, káva, čokoláda a sladkosti," spresnila Kuklová.



Priblížila, že v predajniach COOP jednota sú inštalované kamerové systémy, bezpečnostné brány, tovar sa označuje dostupnými bezpečnostnými prvkami. "V niektorých predajniach využívame aj služby pracovníkov SBS," dodala Kuklová.