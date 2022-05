ANALÝZA TÝŽDŇA: Počet pracovných ponúk na skrátené úväzky rastie

Bratislava 7. mája (TASR) - Počet pracovných ponúk na skrátené alebo flexibilné úväzky rastie. Tieto úväzky sú pritom jednou z možností, ako matkám s malými deťmi umožniť zosúladenie ich pracovného a rodinného života. Vyplýva to z aktuálnej analýzy pracovného portálu Profesia.sk pri príležitosti nadchádzajúceho Dňa matiek (8.5.).



Od začiatku tohto roka portál zaznamenal 116.000 pracovných ponúk. Z nich tvorili inzeráty na pracovné miesta na skrátený úväzok približne 10 %, čo je o percento viac ako v predchádzajúcich rokoch. Počas štyroch mesiacov tohto roka firmy ponúkali približne 11.500 takýchto pracovných príležitostí. Zamestnávatelia však stále preferujú možnosť uzavrieť s vhodným kandidátom alebo kandidátkou pracovný pomer na plný úväzok.



Rastie aj podiel pracovných ponúk, ktoré je možné realizovať z domu. Kým pred piatimi rokmi ponuky práce vykonávanej formou home office tvorili 4 %, v tomto roku predstavujú už 12 % zo všetkých ponúkaných pracovných príležitostí. Od začiatku roka bolo na Profesia.sk viac než 14.000 takýchto pracovných miest.



Ak sa matky so zamestnávateľom dohodnú na flexibilnom úväzku, môžu si svoju prácu vykonať v preferovanom čase a rozložiť si ju, napríklad na čas, keď bude dieťa v škôlke a zvyšok, keď bude spať. Takéto ponuky práce dlhodobo tvoria 4 % zo všetkých ponúkaných pracovných príležitostí.



Niektorí zamestnávatelia, najmä medzinárodné firmy so sídlom v inej krajine, ponúkajú aj pracovné miesta "na diaľku". Zamestnanec v takomto prípade nepotrebuje chodiť na pracovisko, pridelené úlohy vykonáva v domácich podmienkach a ak je to potrebné, s kolegami sa spája cez online prostredie. Podiel takýchto pracovných ponúk stúpa a momentálne predstavuje 3 % zo všetkých inzerovaných voľných pracovných miest. Firmy v tomto roku zverejnili takmer 3700 spomínaných ponúk.



Spoločnosti v súčasnosti ponúkajú aj možnosť hybridnej práce. V takomto prípade sa dohodnú so zamestnancom alebo zamestnankyňou na tom, koľko dní budú prichádzať na pracovisko a koľko dní budú pracovať z domu. V aktuálnom roku bolo v rámci pracovného portálu zverejnených takmer 6900 takýchto príležitostí a tvorili tak 6 % zo všetkých publikovaných ponúk.



Najviac možností na skrátené úväzky či dohody je v obchode. Zamestnávatelia ponúkajú v tomto roku čiastočné úväzky či prácu na dohodu ľuďom najčastejšie na pozície predavač/predavačka, pokladník/pokladníčka a administratívny pracovník/pracovníčka. Skrátené pracovné úväzky majú firmy aj pre programátorov. Prácu na dohodu, teda mimo pracovného pomeru, ponúkajú firmy uchádzačom aj vo výrobe. Na všetky tieto pozície je dlhodobo zložité nájsť vhodných kandidátov alebo kandidátky.



Prácu na skrátený úväzok môžu podľa analýzy nájsť uchádzači a uchádzačky o zamestnanie vo všetkých krajoch. Najviac takýchto príležitostí je v rámci Bratislavského kraja, kde tvorili 43 % zo všetkých inzerovaných ponúk. Počas tohto roka bolo na skrátený úväzok v hlavnom meste a blízkom okolí k dispozícii celkovo takmer 5000 pracovných miest. Viac než tisícku pracovných miest mohli obsadiť záujemcovia o prácu na čiastočný úväzok v zahraničí či na diaľku. Zamestnancov aspoň na pár hodín denne však hľadajú firmy aj v ostatných krajoch.