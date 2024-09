ANALÝZA TÝŽDŇA: Podiel platieb mobilom výrazne stúpol

Bratislava 28. septembra (TASR) - Množstvo platieb zrealizovaných mobilom alebo hodinkami na Slovensku vzrástlo. Kým v roku 2019 dosahoval podiel týchto platieb úroveň dve percentá zo všetkých vykonaných kartových transakcií v našej krajine, v prvom polroku tohto roka predstavoval daný podiel viac ako 30 %. Informovala o tom Slovenská banková asociácia (SBA). Odborníci hovoria, že ide o jeden z najbezpečnejších spôsobov platby, pričom predpokladajú jeho ďalší rast.



Celkový počet platieb, ktoré boli uskutočnené mobilom alebo hodinkami, dosiahol v prvom polroku tohto roka počet 170 miliónov v celkovom objeme 3,66 miliardy eur. V medziročnom porovnaní sa tak počet aj objem takto vykonaných platieb zvýšil o viac ako 52 %, vyčíslili odborníci z asociácie.



"Ako dáta za prvý polrok 2024 ďalej ukazujú, v júni bola už každá tretia platba na Slovensku uskutočnená prostredníctvom mobilu alebo inými nositeľnými zariadeniami v rámci kartových platieb. Najčastejšie sa platby mobilom a nositeľnými zariadeniami používajú na úhradu v obchodoch na platobných termináloch, takmer 87 %, v menšej miere (13 %) sú mobilné platby využívané na platby v online priestore na rôznych weboch a e-shopoch," povedal výkonný riaditeľ SBA Marcel Klimek.



Platby prostredníctvom mobilu alebo iných nositeľných zariadení majú podľa odborníkov vysoký stupeň bezpečnosti. Dôvodom by mala byť tokenizácia, keď je v mobile namiesto údajov o platobnej karte uložené len jedinečné číslo reprezentujúce platobnú kartu, čiže takzvaný token. V prípade straty zariadenia dokáže klient tokenizovanú kartu jednoducho odstrániť z mobilnej aplikácie, doplnili odborníci SBA.



Používateľ pri platbe mobilom nemusí zadávať žiadne informácie o karte či účte manuálne, a tak môže tento spôsob predstavovať dokonca ešte bezpečnejšiu formu platby ako internetbanking, uviedol výskumník spoločnosti Eset Lukáš Štefanko. Tým by sa okrem iného malo znížiť aj riziko chybovosti alebo odchytenia údajov o platobnej karte. Bezkontaktné platenie mobilom je tak podľa neho jedným z najbezpečnejších spôsobov platby, keďže pred samotným úkonom je vlastník vždy vyzvaný na potvrdenie platby PIN kódom, odtlačkom prsta alebo skenom tváre, čo napríklad pri bezkontaktnej platbe kartou pri malých čiastkach absentuje.



"Samozrejme, nič nie je stopercentne bezpečné a aj mobilné zariadenia môžu útočníci napadnúť použitím bankového malwaru alebo cez známe i neznáme zraniteľnosti. Preto ich treba udržiavať aktualizované a ak to umožňujú, aj chránené bezpečnostným softvérom," upozornil Štefanko.



Keďže každá takto zrealizovaná platba vyžaduje odomknutie mobilného zariadenie, priblížil ďalej odborník na financie v spoločnosti FinGo.sk Zoltán Čikes, nie je možné, aby ním niekto zaplatil bezkontaktne do istého limitu tak, ako to umožňujú platobné karty. Stratu mobilu si podľa neho ľudia taktiež všimnú skôr, ako odcudzenie karty.



Pohodlie je podľa odborníkov ďalšou výhodou, ktorá zapríčinila vzostup využívania tohto spôsobu úhrady. Za dôležitý impulz pri raste platieb mobilom považujú taktiež pandémiu, keď mobil a hodinky umožňovali zákazníkom platiť bez toho, aby sa museli dotýkať platobného terminálu.



"Slováci však platobné karty ešte stále využívajú na väčšie nákupy, kým hodinky a mobil majú prednosť pri menších nákupoch. Kým priemerná platba mobilom alebo hodinkami vychádza na 21,40 eura, celkovo pri platobných kartách (vrátane platieb mobilom aj hodinkami, keďže tie sú takisto naviazané na kartu) je to až 24,70 eura. Ak zoberieme do úvahy, že tretina z tejto štatistiky patrí platbám mobilom a hodinkami, tak priemerná platba fyzickou kartou je približne 27 eur," priblížil finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko Marián Búlik.



Podiel platieb mobilom a hodinkami by mal podľa jeho názoru naďalej rásť, keďže ich využíva najmä mladšia generácia a prechádza naň aj stále väčšia časť strednej generácie, ktorá je finančne najsilnejšia. Celkový nárast bude sčasti tlmiť stúpajúci počet dôchodcov, ktorí zvyčajne platia buď v hotovosti alebo platobnou kartou, kým s mobilom len zriedkavo, uzavrel analytik.