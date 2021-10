ANALÝZA TÝŽDŇA: Kancelárske priestory v Bratislave pribúdajú

Bratislava 30. októbra (TASR) – Celková ponuka kancelárskych priestorov v Bratislave v 3. kvartáli tohto roka už takmer dosiahla dva milióny štvorcových metrov (m2). Informovala o tom Bratislava Research Forum (BRF). Skoro dve tretiny (64 %) z tejto ponuky naďalej tvoria kancelárske priestory v štandarde A a zvyšok sú kancelárie v štandarde B.



Počas predposledného kvartálu pribudli na bratislavský trh kancelárií dve nové kancelárske budovy, a to Jurkovičova Tepláreň s viac než 4000 m2 a Klingerka Office, ktorá ponúkla 10.500 m2 plochy. "Do konca roka očakávame dokončenie ďalších dvoch projektov triedy A s celkovou plochou viac ako 27.000 m2," dodalo fórum.



Pokiaľ ide o vlastnícku štruktúru, rovnako ako predošlý kvartál približne štyri percentá budov sú vo vlastníctve štátu a ďalších 13 % sú budovy, ktoré sú vlastnené a plne obsadené tým istým subjektom. Celkové zásoby na komerčné využitie zostávajú na 83 % z celkových moderných kancelárskych priestorov v Bratislave. Je to zhruba 1,6 milióna m2.



V hlavnom meste je skoro 673.000 m2 kancelárskych priestorov s platným certifikátom zelenej, teda trvalo udržateľnej budovy. Ide o zhruba tretinu všetkých kancelárií, resp. o 35 z 294 budov.



Fórum tiež vyzdvihlo, že v 3. kvartáli dosiahli nájomné transakcie celkovú výmeru zhruba 44.000 m2, čo však predstavuje takmer pätinový pokles transakcií v medziročnom porovnaní. Nové nájmy predstavujú 45 %, prerokovania súčasných nájmov 37 %, rozšírenia nájmov sedem percent a predprenájmy tvoria zvyšných 11 % všetkých transakcií.



"Najväčšia transakcia v tomto štvrťroku je prednájomná zmluva v oblasti spotrebného tovaru s výmerou 5000 m2, ale zaznamenávame aj ďalších desať transakcií v individuálnej výmere prekračujúcej 1000 m2," spomenula BRF.



Väčšina prenajatých priestorov v 3. štvrťroku bola prenajatá v rámci profesionálnych služieb (23 %), spotrebného tovaru (21 %) a vo verejnom sektore (18 %).



"Za zmienku stojí porovnanie prvých troch kvartálov v rokoch 2020 a 2021, kde evidujeme 27-percentný nárast celkovej nájomnej aktivity, kým novoprenajaté plochy (celková nájomná aktivita bez prerokovaní) zaznamenali nárast až 79 %," zdôraznilo fórum.



Celková miera neobsadenosti kancelárií v Bratislave zaznamenala iba minimálne zníženie o 0,01 % na 12,21 %. Najnižšia miera neobsadenosti bola zaznamenaná v centre mesta (6,57 %), nasledovalo vnútorné mesto (10,21 %), okrajová časť mesta (13,64 %), zóna biznisového centra (15,46 %) a najvyššiu mieru neobsadenosti 16,76 % zaznamenalo fórum na južnom nábreží. "Čistá absorpcia vzrástla solídne, o vyše 13.000 m2," uzavrela BRF.



Nájomné sa oproti predošlému štvrťroku nezmenilo, ostalo na úrovni 16,50 eura za m2 mesačne.