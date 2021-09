ANALÝZA TÝŽDŇA: Automatizácia ovplyvní prácu Slovákov v automobilkách

Na snímke pracovníci v Tréningovej akadémii automobilky Jaguar Land Rover v závode pri Nitre 29. mája 2018. Foto: TASR/Henrich Mišovič

Bratislava 18. septembra (TASR) – Automatizácia bude mať veľký vplyv na automobilky a ich dodávateľské reťazce, ktoré tvoria významný podiel zamestnanosti na Slovensku. V budúcnosti môže miera automatizácie, ktorá je v tomto segmente v plnom prúde, zapríčiniť zánik 30 až 40 % pracovných miest. Slovenské automobilky pritom zamestnávajú zhruba 177.000 ľudí. Vyplýva to z analýzy štatisticko-výskumnej spoločnosti Trexima Bratislava. Firma vyzdvihla, že Slováci by sa mali špecializovať na činnosti, v ktorých sú ľudská jedinečnosť a schopnosti nezastupiteľné.priblížil analytik spoločnosti Štefan Brna, odvolávajúc sa na údaje Medzinárodnej federácie pre robotu (IFR). V porovnaní s celoeurópskym priemerom je vo fabrikách na Slovensku hustota priemyselných robotov vyššia o takmer 50 %.spresnil. Podotkol, že rebríčku kraľuje Singapur, kde na 10.000 zamestnancov pripadá 918 robotov. Na porovnanie, v USA je to 288, v Nemecku 346 a vo Fínsku 149. Robotizáciu a digitalizáciu urýchlila aj pandémia nového koronavírusu.Spoločnosť na základe svojich štúdií dospela k záveru, že Slováci nie sú veľmi flexibilní a prispôsobiví, čo sa týka trhu práce a zamestnania.podotkla Trexima.Výskumná spoločnosť tvrdí, že obavy niektorých pracovníkov o budúcnosť ich pracovného miesta sú teda oprávnené. Nejde pritom len o pracovníkov s nižším príjmom, vykonávajúcich manuálne práce vo výrobných halách, ktorých už aj dnes nahrádzajú roboty. Ale aj o pracovníkov s vyššou mzdou, ktorí vykonávajú z väčšej časti rutinné a opakujúce sa práce, napríklad v administratíve.Na druhej strane firma vyzdvihla, že inovačné procesy síce majú najskôr za následok zníženie počtu pracovných miest a zvýšenie nezamestnanosti, z dlhodobého hľadiska však nové technológie vytvoria viac pracovných postov, než ich bolo zrušených.zdôraznila.Na základe dát Svetového ekonomického fóra vyčíslila, že pre automatizáciu do roku 2025 zanikne globálne zhruba 85 miliónov pracovných miest. Budúca ekonomika založená na technológiách a inováciách však následne podľa odhadov vytvorí 97 miliónov pozícií. Katastrofický scenár teda podľa odborníkov nehrozí. Už v súčasnosti zhruba 30 % všetkých pracovných úloh vo svete vykonávajú stroje.Ako dodala výskumná spoločnosť, Slováci by v kontexte zmien na pracovnom trhu mali zaujať aktívny prístup k celoživotnému vzdelávaniu, inak hrozí, že sa z krátkodobej nezamestnanosti stane dlhodobá. Zavádzanie rôznych foriem sektorových inovácií ovplyvní štruktúru práce a v niektorých pozíciách nahradí človeka stroj, algoritmus alebo umelá inteligencia. Pracovníci by sa preto mali špecializovať na činnosti, kde sa ľudská jedinečnosť a schopnosti nedajú nahradiť.Podľa americkej konzultačnej spoločnosti McKinsey & Company budú najbližšie roky na trhu práce najžiadanejšími schopnosťami napríklad kritické myslenie, schopnosť reagovať na neplánované situácie či schopnosť vyhľadávať relevantné informácie. Firmy budú zrejme vyžadovať aj dobré komunikačné a prezentačné zručnosti, logické myslenie či schopnosť a ochotu učiť sa. Z digitálnych zručností budú požadovať najmä digitálnu gramotnosť, algoritmické myslenie, gramotnosť v oblasti kybernetickej bezpečnosti, dátovú analytiku a štatistiku či znalosť používania a vývoja softvéru.Konkrétne v prostredí slovenského trhu práce budú podľa Brnu najviac vyhľadávanými profesiami softvéroví architekti, dátoví analytici, vývojári konštrukcií a aplikácií či systémoví a aplikační programátori. Firmy už aj dnes vo veľkom zháňajú expertov v oblastiach kyberbezpečnosti, virtuálnej reality a umelej inteligencie.doplnil analytik.