ANALÝZA TÝŽDŇA: Pre robotizáciu zanikne množstvo pracovných miest

Bratislava 26. decembra (TASR) – V najbližších rokoch zanikne množstvo súčasných pracovných miest. Môže za to aj pandémia nového koronavírusu, ktorá urýchľuje robotizáciu vo svete. Slovensko je v tomto smere medzi najviac ohrozenými krajinami, keďže ako prvé budú na rade nízkokvalifikované pracovné pozície. Upozornila na to analytička FinGo.sk Lenka Buchláková.



"Do roku 2022 by malo vo svete zaniknúť 75 miliónov súčasných pracovných miest. Na druhej strane sa očakáva, že sa vytvorí 133 miliónov nových pozícií," vyčíslila Buchláková s tým, že robotizácia je nezvrátiteľný proces podobný tomu, keď sa ekonomika transformovala z poľnohospodársky zameranej na prevažne priemyselnú. "Teraz sa priemysel transformuje na väčšie využívanie zmechanizovanej a robotizovanej výroby," vysvetlila Buchláková.



Priemyselné podniky za vlaňajšok zaradili do prevádzky viac ako 300.000 nových priemyselných robotov. Buchláková odhaduje, že do šiestich rokov sa budú roboty podieľať na celkovom pracovnom čase 52-percentným podielom, kým ľudia odpracujú iba 48% celkového pracovného času v ekonomike.



Na Slovensku je robotizáciou ohrozených vyše 34 % pracovných pozícií v priemyselnej výrobe, napríklad aj v automobilkách. Do úzadia sa dostanú podľa analytičky pracovníci na robotníckych pozíciách, zamestnanci call centier alebo predavači, pokladníci v maloobchode a veľkoobchode, ktorých postupne nahrádzajú samoobslužné pokladne. "Roboty majú viacero výhod – nie sú práceneschopní, sú presnejší a podľa vedcov majú menšiu chybovosť," priblížila Buchláková a dodala, že robotizácia znižuje náklady na platy a zvyšuje podnikové zisky.



Práve pre postupnú robotizáciu a automatizáciu budú podľa analytičky v rámci strednej Európy čoraz viac žiadané pozície ako dátový analytik, špecialista na robotické stroje, inžinier, vývojár softvérov a aplikácií či špecialista na sociálne siete. "Stále je množstvo profesií, ktoré roboty vykonávať nemôžu. Špecializované profesie ako terapeuti, osobní tréneri či učitelia zostanú nenahraditeľné," doplnila Buchláková.



Trend, že pozície v informačných technológiách sú budúcnosťou trhu práce, potvrdzujú aj dáta portálu Profesia.sk. "Čo sa týka pozícií, ktoré sú priamo viazané na IT sektor, či už ide o programátorov, správcov sietí, vývojárov či ďalšie pozície – tu platí, že ide naozaj o zamestnancov, ktorí sú na trhu práce mimoriadne žiadaní," priblížila pre TASR PR manažérka portálu Nikola Richterová. Informačné technológie boli v roku 2020 tretím odvetvím s najväčším počtom pracovných ponúk, pričom ešte vlani boli na štvrtej priečke a v roku 2018 na piatej.



Na Slovensku však podľa Richterovej zatiaľ záujem o ľudí zastávajúcich pozície najviac ohrozené automatizáciou z pohľadu firiem neklesá. Čísla za rok 2020 síce nejaký pokles naznačujú, avšak ide o rok pandémie nového koronavírusu, ktorá poznačila všetky odvetvia. Preto sa na základe týchto dát nedá vyhodnotiť, či sa v poklese prejavili aj náznaky príchodu automatizácie.



Za obdobie od 1. januára do 18. decembra tohto roka bolo na portáli zverejnených 14.496 pracovných ponúk na pozíciu predavač. Za rok 2019 ich bolo 21.451, čo znamená medziročný pokles o 38,7 %. Avšak v roku 2018 bolo týchto ponúk takmer rovnako veľa ako vlani. Podobný je vývoj aj pri pozícii pokladník, za predbežné údaje v tomto roku evidoval portál 9038 ponúk. Vlani ich bolo 12.849, teda o 34,8 % viac. Z roku 2018 na rok 2019 však portál evidoval dokonca nárast týchto pozícií o zhruba sedem percent.