ANALÝZA: Predĺženie fixácie pri hypotékach preferovali bohatší klienti

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Bratislava 2. júla (TASR) - Rastúce úroky na hypotekárnych úveroch zvýšili záujem dlžníkov o predĺženie fixácie úrokov, keď počas prvého štvrťroka sa refixovalo o polovicu viac hypoték, než je bežné, konkrétne 14,5 %. Počas minulého roka to pritom bývalo približne 9,2 % za štvrťročné obdobie. Dlhé fixácie však využívali najmä tí, ktorým aj tak hrozí najmenšie riziko finančných ťažkostí, uviedli v analýze analytici odboru finančnej stability Národnej banky Slovenska (NBS)." priblížili analytici. Dôležitú úlohu tu zohrala aj finančná gramotnosť.Desaťročnú fixáciu volili častejšie ľudia s vysokoškolským vzdelaním, a to v 17 % prípadov, kým ľudia so stredoškolským vzdelaním len v deviatich percentách. Častejšie si ju tiež volili zamestnanci ako podnikatelia. "" zdôraznili analytici.Rast úrokových sadzieb na hypotéky môže byť pomerne rýchly. V USA hypotekárne sadzby vzrástli počas jediného roka o dva percentuálne body (p. b.), Kanada zažila nárast o jeden p. b. Výrazný nárast zaznamenali aj susedia z Českej republiky, až o 2,4 p. b. Takýto nárast sadzieb výrazne zvyšuje splátky, a tak môže citeľne zaťažiť rodinné rozpočty. Pri náraste úrokovej sadzby z jedného percenta na tri percentá môže splátka vzrásť až o tretinu." uviedli analytici. Väčšina domácnosti by podľa nich takýto nárast zvládla. Bude si to však vyžadovať úsporu pri iných výdavkoch. V kombinácii s inými faktormi, najmä so zvýšenou infláciou, však môže nárast sadzby niektorým domácnostiam splácanie dlhov skomplikovať. Samotný nárast sadzieb o dva až štyri p. b. môže viesť k ťažkostiam so splácaním pri 0,5 % až 1,1 % hypoték.Pri refixáciách dominovali fixácie na päť a viac rokov, ktoré si zvolilo 68 % dlžníkov. Hoci väčšinu z toho tvorili päťročné fixácie (46 %), záujem začal rásť aj o fixácie na sedem rokov (5 %) a na desať rokov (17 %), ktoré boli v minulosti iba ojedinelé. Z 14,5 % hypoték, na ktorých si v prvom štvrťroku majitelia predĺžili fixáciu, bolo 7,6 p. b. mimo dátumu refixácie vo vlastnej banke, zmenu fixácie pri prechode do inej banky preferovalo 5,1 % majiteľov hypoték a zmenu fixácie k dátumu refixácie vo vlastnej banke zrealizovalo 1,8 %.