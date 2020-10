ANALÝZA TÝŽDŇA: Priemerná domácnosť dá za nákup v potravinách 24 eur

Bratislava 31. októbra (TASR) - Priemerná slovenská domácnosť dá aktuálne za nákup v obchode s potravinami približne 24 eur. Oproti prvému lockdownu z marca tohto roka ide o priemernú úsporu piatich eur. Zostavený nákupný košík obsahuje najčastejšie nakupované položky, ako sú maslo, chlieb, vajcia, ovocie, zeleninu či mäso. Ide v priemere o týždenný nákup. Uviedla to v analýze Lenka Buchláková, ekonomická analytička FinGO.sk.



"Ak sa pozrieme na priemerný nákup, ktorý vyjde na približne 24 eur, v nákupnom košíku máme lacnejšie mliečne výrobky, priplácame si medziročne napríklad za jablká, a to až o 14,5 %, ako aj za bravčové výrobky, ktoré medziročne zdraželi najviac. Podpísal sa pod to africký mor ošípaných, ktorý zdecimoval farmy po celom svete a zvýšil dopyt po bravčovom mäse z Európy, pričom spotrebitelia rastúce ceny bravčoviny pociťujú už od minulého roka," spresnila Buchláková.



Tento rok podľa nej ovplyvňuje ceny potravín do veľkej miery nový koronavírus a s tým súvisiace opatrenia. Počas prvého lockdownu bola obmedzená medzinárodná doprava, čo malo vplyv na ceny dovážaných potravín. Na ceny tlačilo aj výrazné predzásobenie obyvateľstva. "Stále však platí, že ceny potravín ovplyvňuje najmä úroda, ktorá je závislá od počasia, ďalej náklady na prácu, ako sú príplatky za prácu v noci, cez víkend a cez sviatky, spracovanie surovín, či prepravné a iné náklady. Všeobecne platí, že slabšia úroda znamená následne vyššie ceny," povedala Buchláková.



Mnohé sektory trpeli podľa Buchlákovej na jar pre obmedzenia medzinárodného obchodu. Úradovali však aj iné okolnosti, napríklad nepriaznivé počasie. Najmä pestovatelia ovocia a zeleniny prišli o sezónnych pracovníkov z tretích krajín, ktorí pre uzavreté hranice nemohli pricestovať. Mnohí z domácich boli zas na OČR-kách so svojimi deťmi. Podobné problémy mali nielen slovenskí, ale aj zahraniční producenti, čím sa navyšovala cena domácich, ale aj dovážaných potravín. Aktuálne v prípade zeleniny znižuje cenu lepšia domáca úroda.



V súčasnosti vzrástli ceny mäsa o 0,4 % vplyvom vyšších cien údenín a hovädzieho mäsa. Pri cenách bravčového mäsa vidíme stále vyššie cenovky. Postupne klesá cena vajíčok, za 10 kusové balenie zaplatíme v priemere 1,49 eur, polohrubej múky, či šunkovej salámy. Naopak, výrazne zlacnel tvaroh, maslo či zemiaky. Kilo zemiakov vyjde aktuálne na 0,67 eur.



Gazdinky podľa analytičky nepoteší zdražovanie cukru. Na svetových trhoch sa jeho ceny dostali najvyššie za posledné tri roky. Dôvodom je výrazné zníženie produkcie cukru v Indii, ktorá je najväčším svetovým producentom cukru. Kilo kryštálového cukru sa u nás predáva v priemere za 0,73 eur, čo je medziročný rast o vyše 7 %.



"Výrazné predzásobovanie oslablo, a to aj napriek príchodu druhej vlny koronavírusu. Slováci sa totiž počas prvej vlny presvedčili, že slovenskí obchodníci na vzniknutú situácii reagujú navyšovaním zásob základných trvanlivých potravín. Zvýšený dopyt preto neohrozil dostupnosť jednotlivých výrobkov. Pokiaľ v niektorom obchode nie je krátkodobo nejaký druh tovaru, je to tým, že väčšina obchodov nemá vlastné sklady, ale sú zásobované priebežnými rozvozmi z centrálnych skladov," povedala Buchláková.



Priblížila, že správanie Slovákov v obchodoch sa však zmenilo. Mnohí prešli na nakupovanie cez internet, ktoré pre nich predstavuje väčšiu istotu, keďže v kamenných obchodoch je väčšie riziko nakazenia. Mnohé položky, napríklad elektronika, sú často lacnejšie, ak ich kupujeme cez internet. Novodobým fenoménom je kúpa potravín online, čo si doteraz Slováci podľa rôznych prieskumov nevedeli predstaviť. Koronakríza spôsobila, že už nepotrebujú tovar chytiť či ovoňať. Dôležitejšia je v súčasnosti pre Slovákov bezpečnosť pri nakupovaní.



Buchláková dodala, že ceny potravín sa podľa Štatistického úradu SR v septembri znížili o 0,5 %. Ovplyvnili to najmä nižšie ceny ovocia o 1,6 %, chleba a obilnín o 1,5 %, zeleniny (vrátane zemiakov) o 0,7 %, mlieka, syrov a vajec o 0,5 %, olejov a tukov o 0,3 %.