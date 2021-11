ANALÝZA TÝŽDŇA: Rast cien bude v najbližšom období pokračovať

Bratislava 13. novembra (TASR) - Rast spotrebiteľských cien, vrátane potravín, by mal v najbližšom období zrýchľovať, a to minimálne do začiatku budúceho roka. V nadväznosti na aktuálne čísla inflácie za október to predpokladajú ekonomickí analytici.



"Predpokladáme, že zastavenie zrýchľovania medziročného rastu cien potravín bude mať len dočasný charakter a v nasledujúcich mesiacoch budeme pozorovať opäť zrýchľujúcu sa medziročnú infláciu cien potravín, s kulmináciu v úvode roka až na úrovni blízko 6 %," priblížil analytik UniCredit Bank Ľubomír Koršňák.



K zrýchleniu medziročnej inflácie by tak čoraz viac mali prispievať ceny potravín, a to ako pod vplyvom bázického efektu, tak aj pod tlakom rastúcich cien agrokomodít na svetových trhoch, či sekundárnych efektov vyšších cien energií. "Infláciu by dočasne mohli nahor tlačiť aj vyššie ceny vstupov vo výrobnom procese. Ceny pohonných hmôt by si až do konca roka mali udržať silné dynamiky medziročného rastu," doplnil Koršňák.



Svoje maximum by inflácia podľa neho mohla dosiahnuť v úvode budúceho roka blízko úrovne 7 %, kedy by ju mali podporiť aj vyššie regulované ceny energií. Následne by už silný bázicky efekt pri cenách tovarov a potravín mal prispievať k zvoľňovaniu dynamiky medziročného rastu cien naspäť k úrovni 3 až 3,5 % v závere budúceho roka.



"Kým v januári dosahovala inflácia úroveň 0,7 %, v máji prekročila 2 % a aktuálne v októbri dosiahla úroveň 5,1 %. Celoročnú infláciu pre tento rok tak očakávame na úrovni okolo troch percent," myslí si analytička Wood & Company Eva Sadovská.



Rovnako predpokladá, že tempo zdražovania do konca roka v prípade potravín a nealkoholických nápojov ešte zrýchli. Na prelome rokov si tak za ne budeme priplácať navyše asi 5 % a v prvom štvrťroku 2022 by inflácia potravín mohla atakovať úroveň 6 %.



"Počas nasledujúcich mesiacov bude naďalej medziročne drahší tabak, pohonné látky či stavebný materiál. Kým v tomto roku sú energie medziročne lacnejšie, v roku 2022 sa tento trend otočí, a to pod vplyvom rastúcich cien energií na svetových trhoch. Slovákom tak náklady na bývanie v budúcom roku vzrastú, aj z dôvodu vyšších cien elektriny a plynu," avizovala analytička.



"Vrchol inflácie predpokladáme začiatkom budúceho roka, kedy sa do rozpočtov domácností prejavia zvýšené ceny energií, otázkou však ostáva, k akému zvýšeniu cien pre spotrebiteľov napokon príde," doplnil analytik Slovenskej sporiteľne Matej Horňák. Miera inflácie by v tomto roku v priemere mohla dosiahnuť asi 3 %, v roku 2022 cez 4 %. "Postupné zvoľnenie inflačných tlakov by malo priniesť klesanie miery inflácie už od začiatku budúceho roka," dodal.