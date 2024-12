ANALÝZA TÝŽDŇA: Rating nemusí hneď ovplyvniť úroky

Bratislava 21. decembra (TASR) - Úročenie štátnych dlhopisov, následne aj úverov vrátane hypoték na Slovensku, ovplyvní v najbližšom období vývoj svetovej a európskej ekonomiky, menovej politiky Európskej centrálnej banky (ECB), ale aj ratingového hodnotenia SR. Nedávne zníženie ratingu agentúrou Moody´s nemusí mať okamžitý vplyv na úroky, investori však budú pozornejšie sledovať situáciu na Slovensku a dlhodobejší vývoj je ťažké odhadnúť, upozornili ekonomickí analytici.



"Máme za to, že zníženie ratingu nebude mať bezprostredný a zásadný dopad na rizikové prirážky pri štátnych dlhopisoch či drahšieho financovania pre domácnosti alebo podniky. Agentúra pracovala so známymi skutočnosťami a hoci došlo k zníženiu ratingu, celkovo ostal v skorších hraniciach," zhodnotil pre TASR analytik Slovenskej sporiteľne Marián Kočiš.



Situácia by sa však podľa neho mohla zmeniť, ak sa ukáže, že konsolidačné opatrenia nemajú potrebný efekt, prípadne bude pokračovať neistota ohľadom budúcich opatrení či politická nestabilita. "Výrazným problémom pre rizikovú prirážku a cenu úverovania by mohol byť prípadný pád vlády a predčasné voľby, pretože tie by mohli ohroziť proces ozdravenia verejných financií a pochopiteľne zvýrazniť politickú nestabilitu," avizoval ekonóm.



Investori podľa neho naďalej zohľadňujú najmä očakávania, ktoré súvisia s celkovým globálnym vývojom, pričom sa očakáva pokračovanie uvoľňovania menovej politiky. Slovensku vo financovaní výrazne pomáha členstvo v eurozóne. Investori počítajú s tým, že dohodnuté pravidlá udržia Slovensko na ceste zodpovednej konsolidácie. "Udržanie dôvery investorov v rast a udržateľnosť slovenskej ekonomiky je naďalej kľúčový atribút. Stabilný vzťah s EÚ a vláda práva budú oblasti, ktoré si investori a ratingové agentúry budú naďalej pozorne všímať," doplnil Kočiš.



Pesimistickejší pohľad na vývoj úrokov má finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko Marián Búlik. "Rozhodnutie jednej z troch kľúčových agentúr bude mať jednoznačne vplyv na rizikovú prirážku slovenských štátnych dlhopisov, otázka je len, v akej miere sa úročenie dlhopisov zvýši," konštatoval pre TASR.



Konsolidačné opatrenia na Slovensku oceňujú podľa neho všetky ratingové agentúry. Zároveň si však kladú otázku, do akej miery sú predpokladané príjmy reálne a aký bude mať konsolidácia vplyv na slovenskú ekonomiku. "Je zrejmé, že v Moody´s sú presvedčení, že spôsob prijímania legislatívy zo strany súčasnej vlády, vrátane výberu konkrétnych opatrení pri konsolidácii, zakladá riziká pre budúci vývoj slovenskej ekonomiky," zhodnotil analytik.



Mieru zvýšenia úročenia dlhopisov je v súčasnosti podľa neho ťažké odhadnúť, je však presvedčený, že bude rásť. Riziková prirážka voči nemeckým dlhopisom sa pritom nemusí zvýšiť, bude to však v dôsledku zhoršenia pozície Nemecka, nie zlepšenia ekonomického výhľadu Slovenska. "To bude znamenať, že úrokové sadzby úverov budú klesať pomalšie ako základné sadzby ECB, prípadne sa ich znižovanie na čas úplne zastaví," doplnil Búlik.



Moody´s minulý týždeň v piatok (13. 12.) znížila hodnotenie Slovenska o jeden stupeň na A3 so stabilným výhľadom. Predchádzajúce rozhodnutia od ratingových agentúr Standard & Poor's a Fitch z decembra a z konca októbra potvrdili pôvodné hodnotenia, pripomenulo v tejto súvislosti Ministerstvo financií (MF) SR, ktoré má k aktuálnemu zníženiu ratingu výhrady. Agentúra podľa ministerstva znížila hodnotenie SR najmä na základe politického hodnotenia inštitúcií štátu. "Ministerstvo financií považuje viacero hodnotiacich úsudkov agentúry za nekorektné, nepresne interpretované a jednostranné," uviedol v reakcii rezort.



Národná banka Slovenska (NBS) zatiaľ nevníma žiadne ohrozenie financovania slovenského dlhu po znížení ratingu agentúrou Moody´s. Ide však o "zdvihnutý prst", ktorý má motivovať vládu k tomu, aby presadzovala reálne scenáre v ďalšej konsolidácii verejných financií, zhodnotil tento týždeň guvernér NBS Peter Kažimír.