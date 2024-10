ANALÝZA TÝŽDŇA: Rozvoju komunitnej energetiky bránia viaceré bariéry

Bratislava 26. októbra (TASR) - Počet skupín zdieľania energie rastie oproti minulému roku výrazným tempom. Zatiaľ čo vlani evidovala spoločnosť OKTE, ktorá zabezpečuje organizáciu krátkodobého trhu s elektrinou, iba tri takéto skupiny, v tomto roku už ich je spolu 77. Výrazne rastú aj objemy zdieľanej elektriny. Napriek tomu existujú bariéry, ktoré bránia ich rýchlejšiemu rozvoju. Nízky záujem je napríklad o vytvorenie energetickej komunity, upozornili viacerí odborníci na konferencii Energofórum organizovanej spoločnosťou Sféra.



Zdieľanie energie umožnila zmena legislatívy platná od októbra 2022 a následné spustenie energetického dátového centra (EDC) OKTE. "Najväčšia skupina zdieľania je s 53 odbernými, resp. odovzdávacími miestami," priblížil Peter Čulen zo spoločnosti OKTE. V roku 2023 si výrobcovia a spotrebitelia v skupinách zdieľali 100 megawatthodín (MWh) elektrickej energie, v tomto roku je to už 1680 MWh. Na porovnanie, bežná ročná spotreba domácnosti na Slovensku je okolo troch MWh.



Zdielat vyrobenú energiu si môžu fyzické či právnické osoby medzi vlastnými odbernými miestami alebo ako energetické spoločenstvo či energetická komunita. Podľa predsedu Klastra energetických komunít Slovenska Richarda Modráka sú v súčasnosti tieto možnosti rovnocenné a prechod na vyššie formy spolupráce, ako sú komunity, by mal prísť prirodzene, pokiaľ bude táto zmena prinášať určité benefity. "Povedzme si otvorene, že dnes nemáme tých benefitov v rámci legislatívy toľko, že by ich to nejak nútilo sa pretransformovať," upozornil.



Výnimkou je podľa neho návrh Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, podľa ktorého by mohli byť účastníci komunít oslobodení od niektorých sieťových poplatkov. Aktuálne skupinové zdieľanie využívajú najmä mestá a obce, záujem ale rastie aj u bytových domov. Eliška Holubčíková z advokátskej kancelárie Capitol Legal Group však upozornila, že práve samosprávy sú ale viazané viacerými predpismi, ako napríklad verejným obstarávaním, zásadami hospodárenia s majetkom, ale aj ďalšími, čo podľa nej pôsobí demotivujúco.



Ďalším problémom v rýchlejšom rozvoji spoločenstiev je podľa Holubčíkovej aj existencia dohody štátu so Slovenskými elektrárňami o dodávke elektriny pre domácnosti a malé firmy za cenu iba 61 eur/MWh. "Tam sa už motivácia podľa mňa pre malých a pre domácnosti stráca. Naopak je to pri tých veľkých firmách. Preto je tam aj zvýšený záujem," priblížila.



Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Magna Energia Martin Ondko zasa upozornil na problémy pri zúčtovaní energie v spoločnosti OKTE, kde podľa neho nie sú prepojené informačné systémy. To prináša okrem iného problémy so zúčtovaním odchýlky a Energetické dátové centrum bude podľa neho potrebné zmeniť. Podľa Čulena je systém EDC stále ešte vo vývoji. Problémom je podľa odborníkov aj v niektorých prípadoch chýbajúca podpora štátu.