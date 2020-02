Rýchlonabíjanie elektromobilov nie je určené na bežnú prevádzku

Bratislava 1. februára (TASR) – Počet elektromobilov na Slovensku rastie a súbežne sa rozširuje aj sieť nabíjacích staníc. V súčasnosti už je na Slovensku viac ako 200 verejných nabíjacích staníc s výkonom od niekoľkých kilowattov (kW) až po jednosmerné DC rýchlonabíjačky s nabíjacím výkonom do 350 kW. Cena za nabitie rastie s výkonom nabíjačky a pri najvýkonnejších sú už náklady na prevádzku vyššie ako u vozidiel so spaľovacím motorom. Rýchlonabíjanie však nie je určené na každodennú prevádzku.



Zatiaľ čo pri relatívne úspornom naftovom motore so spotrebou päť litrov sú náklady na 100 kilometrov okolo 6,5 eura, pri elektromobile so spotrebou približne 18 kilowatthodín (kWh) na 100 kilometrov môžu byť náklady od dvoch eur pri domácom nabíjaní až po viac ako 12 eur na 100 kilometrov pri nabití na rýchlonabíjačke.



Podľa riaditeľa Slovenskej asociácie pre elektromobilitu (SEVA) Patrika Križanského však nemá byť rýchlonabíjanie najčastejším zdrojom energie pre elektromobily. "Má byť čerešničkou na torte," povedal Križanský. Využívanie tohto zdroja energie je určené iba na zabezpečenie dojazdu pri dlhých cestách. Základným zdrojom energie, ktorý je tiež významne lacnejší, je pomalé nabíjanie striedavým prúdom z domácej siete alebo na verejných nabíjačkách.



Počet verejných nabíjacích staníc na Slovensku rýchlo rastie. V súčasnosti sa už majitelia elektromobilov môžu spoľahnúť na viac ako 200 verejných nabíjacích staníc. Najviac, približne 100 nabíjačiek, má podľa šéfa e-mobility ZSE Radoslava Markuša spoločnosť ZSE. Okolo 50 nabíjacích bodov prevádzkuje spoločnosť GreenWay.



Cena elektrickej energie pri jednorazovom nabití je pri výkonnejších jednosmerných nabíjačkách od 0,51 eura až do 0,68 eura za kilowatthodinu. Ceny u GreenWay môžu byť približne polovičné, pokiaľ sa zákazník zaregistruje a zaplatí mesačný poplatok vo výške necelých 15 alebo 25 eur. Klient spoločnosti ZSE pri mesačnom poplatku deväť eur zaplatí za kWh 29 eurocentov. Pokiaľ si zvolí najvyšší paušál 69 eur, za nabíjanie do 400 kWh mesačne už neplatí. Toto množstvo energie pritom stačí približne na 2200 kilometrov jazdy.



Nabíjanie poskytujú okrem týchto prevádzkovateľov aj obchodné reťazce či predajcovia palív. Napríklad sieť Slovnaft už má funkčné elektronabíjačky na siedmich čerpacích staniciach. Okrem Bratislavy ponúka nabíjanie v Budči pri Zvolene, Malackách, Žiline alebo najnovšie aj v Novom Meste nad Váhom. "Nabíjacie stanice sú zatiaľ v skúšobnej prevádzke, zákazníci si na nich môžu nabiť svoj elektromobil zdarma," uviedol Ladislav Procházka z komunikačného oddelenia spoločnosti.



Rovnako bezplatne si môžu nabiť svoje elektromobily ich majitelia aj pri predajnom reťazci Billa. Spoločnosť má svoje nabíjačky pri deviatich predajniach najmä na západnom Slovensku. "Plánujeme aj ďalšiu expanziu nabíjacích staníc s cieľom pokryť všetky regióny Slovenska," uviedla hovorkyňa reťazca Kvetoslava Kirchnerová. Nabíjanie poskytujú zdarma pre svojich klientov aj niektoré hotely či súkromné firmy.



Približne 80 nabíjačiek pribudne v najbližších mesiacoch v mestách a obciach, ktoré získali dotáciu od Ministerstva hospodárstva (MH) SR. Druhé kolo podpory na nákup nabíjacích staníc, určené okrem samospráv aj pre súkromné firmy, vyhlási ministerstvo koncom februára.



Podľa Adriána Krajňáka z odboru priemyselného rozvoja MH SR je najväčším problémom v súvislosti s infraštruktúrou nedostatok nabíjacích staníc na striedavý prúd. "Táto infraštruktúra je značne poddimenzovaná a často nedostatok týchto pomalších nabíjacích staníc je bariérou pre to, aby si človek kúpil elektromobil," povedal Krajňák. Ministerstvo chce preto podporovať rozvoj tejto nabíjacej infraštruktúry. Kto bude nové stanice prevádzkovať a aké budú ceny, zatiaľ nie je jasné. Môžu to byť samotné obce, ale zariadenie môžu dať do správy niektorému z poskytovateľov týchto služieb.