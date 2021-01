ANALÝZA TÝŽDŇA: Slabú zimnú dovolenkovú sezónu pocítia Alpy, ale aj SR

Bratislava 23. januára (TASR) – Slabú zimnú dovolenkovú sezónu pocítia najmä alpské krajiny a Fínsko, ale aj slovenskí a českí hotelieri. Výpadky príjmov od zahraničných návštevníkov navyše pravdepodobne nebude vedieť čiastočne nahradiť ani zvýšený záujem o domáci turizmus, ako to bolo v lete. Vyplýva to z analýzy UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia.



Obmedzenia, ktoré brzdia rozbeh zimnej turistickej sezóny naprieč európskymi krajinami, pocítia podľa analýzy najmä alpské krajiny či Fínsko. Relatívne, vzhľadom na veľkosť sektora, si však významne straty pravdepodobne pripíšu aj slovenskí či českí hotelieri. A to napriek tomu, že rozsah turizmu najmä na Slovensku podľa analýzy zďaleka nedosahuje úrovne okolitých krajín a v počte prenocovaní na obyvateľa sa SR radí, či už v zime alebo počas leta, na posledné priečky európskeho rebríčka.



Vo viacerých štátoch EÚ počas leta výpadky z príjmov od zahraničnej klientely aspoň čiastočne nahrádzal zvýšený záujem o domáci turizmus. Analýza však upozorňuje, že počas zimy bude tento efekt výrazne nižší ako počas leta a pravdepodobne bude vo väčšine krajín len zanedbateľný. "V povinne uzatvorených zimných strediskách už nehrá žiadnu rolu, či by v nich dovolenkovala domáca alebo zahraničná klientela. Aj v prípade, ak sa postupne uvoľnia prísne opatrenia a zimná (lyžiarska) sezóna sa nakoniec predsa len rozbehne, sa dá predpokladať, že efekt vyššieho sklonu k domácim dovolenkám nebude až tak silný ako počas leta," konštatuje sa v analýze.



Z pohľadu zimy navyše vo viacerých krajinách kľúčové sviatkové obdobie prelomu rokov už ani prípadný reštart zimnej sezóny nebude schopný plne nahradiť. "Vzhľadom na aktuálny priebeh pandémie je pritom viac pravdepodobné, že aktuálne prísne opatrenia znemožňujúce prevádzku lyžiarskych stredísk vo viacerých krajinách ostanú v platnosti počas väčšiny zimnej sezóny a zimná turistická dovolenková sezóna sa tento rok vôbec nespustí," predpokladá analýza s tým, že negatívne dosahy na európsky turisticky sektor sa tak počas zimy len prehĺbia.



Jadro príjmov európskeho turizmu sa podľa analýzy koncentruje do letných mesiacov. Nevylučuje však, že v niektorých prípadoch môžu celkové straty počas zimy prevyšovať aj straty z hlavnej letnej turistickej sezóny. Na rozdiel od leta je totiž prevádzka zimných dovolenkových stredísk vo väčšine krajín aktuálne v dôsledku zhoršujúcej sa epidemickej situácie takmer úplne alebo úplne znemožnená prísnymi protipandemickými opatreniami.



Z analýzy ďalej vyplýva, že počet prenocovaní počas mesiacov zimnej turistickej sezóny (november až apríl) klesá v porovnaní s priemerným mesiacom roka v priemere v krajinách EÚ o niečo viac ako tretinu. Žiadna európska krajina pritom nevykazuje viac prenocovaní počas zimy ako počas leta, hoci zimná a letná sezóna v niektorých alpských krajinách, napríklad v Rakúsku, Švajčiarsku, Lichtenštajnsku či vo Fínsku sa v počte prenocovaní takmer vyrovná tej letnej. Priemerný počet prenocovaní počas zimných mesiacov tu dosahuje 85 – 95 % priemeru roka. Relatívne silná zimná sezóna vzhľadom na celý rok je podľa analýzy aj na Slovensku, kde je to 78 % priemeru roka, či v Česku, kde dosahuje 75 % priemeru roka. Naopak, nízky podiel prenocovaní počas zimy vykazujú najmä letné prímorské dovolenkové destinácie na juhu Európy.