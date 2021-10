ANALÝZA: Slováci míňajú na potraviny takmer pätinu rodinných rozpočtov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Bratislava 16. októbra (TASR) - Slováci míňajú na potraviny takmer pätinu zo svojich rodinných rozpočtov. V súvislosti so Svetovým dňom potravy, ktorý sa vo svete pripomína 16. októbra, na to upozornila analytička Wood & Company Eva Sadovská. Slovensko je tak nad európskym priemerom, nakoľko priemerné náklady na potraviny a nealkoholické nápoje európskych domácností tvoria len 13 % z celkových nákladov.Z najaktuálnejších údajov Eurostatu za rok 2020 vyplýva, že ceny potravín a nealkoholických nápojov boli na Slovensku jedenáste najnižšie v rámci EÚ. K priemerným európskym cenám potravín sa Slovensko z roka na rok približuje, nakoľko vlani boli lacnejšie ako v EÚ už iba o 3,2 %. U susedov z V4, teda v Maďarsku, Českej republike či Poľsku, je možné nakúpiť potraviny v priemere lacnejšie ako u nás.Analytička zároveň upozornila, že potraviny na Slovensku v poslednom období prudko dražejú. Zatiaľ čo počas prvých piatich mesiacov roka boli medziročne nižšie o 0,8 %, v júni sa situácia otočila a potraviny začali byť oproti vlaňajšiemu roku drahšie. "V auguste sme si za potraviny a nealkoholické nápoje priplácali dokonca až 3,6 %. Zdražovanie potravín bude na Slovensku pokračovať aj v nasledujúcich mesiacoch. Odhadujeme, že na prelome rokov 2021 a 2022 si slovenské domácnosti za potraviny priplatia o 5 % viac," avizovala.priblížila Sadovská. Aj v tomto prípade sme nad priemerom EÚ, nakoľko podľa údajov Eurostatu si v únii mäsový obed alebo jeho vegetariánsku alternatívu nemôže dovoliť menej ako 7 % obyvateľov.Niektorí Slováci si podľa analytičky nemôžu dovoliť poriadny obed, iní zase potravinami plytvajú. Toto plytvanie predstavuje podľa Sadovskej nielen sociálny a ekonomický, ale aj ekologický problém. Na jedného Slováka ročne pripadá priemerne 100 kilogramov potravinového odpadu, teda 0,27 kg denne. Odpad okrem samotných domácností vzniká aj pri produkcii a preprave potravín, v reštauráciách či hoteloch, ale aj na pracoviskách.Najčastejšie podľa analytičky v odpadových nádobách končia chlieb a pečivo, ovocie a zelenina, mliečne výrobky, zvyšky uvareného nedojedeného jedla, ale aj nerozbalené potraviny.Plytvanie potravinami je veľkou záťažou aj pre peňaženky.dodala Sadovská.Svetový deň potravy 16. októbra bol vyhlásený v roku 1979 na konferencii Organizácie Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo (Food and Agriculture Organisation, FAO). Uznávaný je vo viac ako 150 krajinách po celom svete.