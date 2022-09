ANALÝZA: Slováci sú v podiele financií na bežných účtoch tretí v OECD

Bratislava 17. septembra (TASR) – V podiele finančného majetku držaného na bežných účtoch a konzervatívnych produktoch sú Slováci tretí v rámci Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). V čase dvojcifernej inflácie sa im tak ich úspory výrazne znižujú. Vyplýva to z aktuálnej analýzy Československej obchodnej banky.



Z posledných dostupných údajov OECD vyplýva, že v rokoch 2020 a 2021 mali klienti na Slovensku na bežných alebo sporiacich účtoch, prípadne na termínovaných vkladoch až 56 % svojho finančného majetku. Je to tak tretí najvyšší podiel spomedzi všetkých krajín OECD po Turecku (73,3 %) a Grécku (58 %). V susednom Česku predstavuje tento podiel 45 %, v Maďarsku 28 % a v Poľsku 51 %.



"Držanie peňazí na bežných účtoch alebo doma tzv. pod vankúšom v boji proti inflácii nepomôže," upozornila manažérka vývoja produktov a riešení KBC Asset Management na Slovensku Silvia Čechovičová. Inflácia totiž dosiahla 14 % a úročenia na tradičných produktoch, ako sú sporiace účty alebo termínované vklady, sa držia na nízkej úrovni. "Preto nemajú šancu výraznejšie tlmiť negatívne dopady zdražovania na hodnotu úspor," dodala.



Ako najvhodnejší nástroj, ktorý ponúka potenciál vyššieho zhodnotenia úspor ako "klasické" produkty, je investovanie. No najmä pre prvoinvestorov môže spôsobovať neistotu, nakoľko pri investovaní nie je možné eliminovať riziko straty. V podielových fondoch držali Slováci podľa posledných dostupných dát OECD necelých sedem percent svojho finančného majetku.