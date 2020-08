ANALÝZA TÝŽDŇA: Slovenské stavebníctvo koronakrízou naďalej trpí

Bratislava 22. augusta (TASR) - Slovenské stavebníctvo naďalej pociťuje významné dosahy pandémie nového koronavírusu. Stavebná produkcia na Slovensku zaznamenala v júni medziročný pokles o 18 %, čo je najvyššia hodnota nielen spomedzi krajín V4, ale všetkých 15 krajín EÚ, ktoré vykázali príslušné štatistiky. V aktuálnej analýze na to upozornil analytik Slovenskej sporiteľne Matej Horňák.



Výstavba budov zaznamenala v júni na Slovensku pokles o 23 %, o niečo lepší výsledok dosiahla oblasť inžinierskych stavieb s medziročným znížením o 9 %. "Stavebná produkcia tak zmazala výrazný nárast z úvodu tohto roka, o ktorý sa pravdepodobne postaralo započítanie výstavby bratislavského obchvatu," upozornil ekonóm.



Európske stavebníctvo kleslo v júni medziročne o 6 %. Okolité krajiny V4 boli zasiahnuté rôznou mierou. "Zatiaľ čo Maďarsko v májových výkonoch výrazne zaostávalo za Slovenskom, v júni sa situácia otočila, čím sa Slovensko stalo najviac zasiahnutou krajinou v medziročnom porovnaní nielen medzi týmito krajinami, ale aj v rámci všetkých 15 krajín s dostupnými údajmi," priblížil Horňák.



Slovensko, Česko a Poľsko pokračovali v poklese aj medzimesačne medzi májom a júnom, naopak tento sektor rástol v Maďarsku, a to o viac ako 6 %. To môže byť podľa analytika spôsobené rastom ekonomického sentimentu v maďarskom stavebníctve, ale aj čerpaním eurofondov či podporou štátu pre firemné úverovanie.



O negatívnom vývoji v slovenskom stavebníctve svedčí podľa Horňáka aj aktuálny konjunkturálny prieskum Štatistického úradu (ŠÚ) SR medzi slovenskými podnikmi. Až 44 % firiem pôsobiacich v stavebníctve konštatovalo, že súčasná úroveň objednávok je nedostatočná, podobné percento označilo nedostatočný dopyt za faktor obmedzujúci ich činnosť.



Pozitívnou správou naopak je, že v priemere majú firmy zabezpečenú činnosť na 11 mesiacov. "Ekonomika tak získava čas na nadýchnutie a rozbehnutie nových investičných projektov, čo je pozitívnym signálom pre budúci vývoj celého stavebníctva. Už v súčasnosti môžeme sledovať signály postupného oživovania ekonomík, z čoho bude profitovať aj stavebníctvo, hoci miera istoty zostáva vyššia vzhľadom na epidemiologické riziká," dodal analytik.