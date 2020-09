ANALÝZA TÝŽDŇA: Slovensko geotermálnu energiu zatiaľ veľmi nevyužíva

Bratislava 26. septembra (TASR) – Slovensko má veľký potenciál vo využívaní geotermálnej energie, no zatiaľ ho dostatočne nevyužíva. V krajine je iba niekoľko zariadení na výrobu tepla a chladu z geotermálnej energie, geotermálnu elektráreň nemá Slovensko zatiaľ ani jednu. Lídrom vo využívaní tejto zelenej energie sú Turecko a Island. Z porovnateľných štátov sú ďalej ako Slovensko vo využívaní tejto energie Maďarsko, Holandsko, Portugalsko či Rakúsko, vyplýva z údajov spoločnosti Green Talk.



Pri využívaní obnoviteľných zdrojov energie sa často hovorí o slnečnej či veternej energii, no menej o geotermálnej energii. Tá má pritom aj v prípade Slovenska značný potenciál, keďže sa krajina nachádza z veľkej časti na horninovom podloží, ktoré získavaniu "energie zo zeme" praje, pretože má vysoký tepelný (geotermický) gradient. Ten indikuje nárast teploty pod povrchom zeme vo vzťahu k hĺbke. Na Slovensku dosahuje tepelný gradient 38 stupňov Celzia na kilometer oproti celosvetovému priemeru, ktorý je 30 stupňov Celzia na kilometer.



"V niektorých oblastiach je to aj 45 stupňov Celzia. Inak povedané, na čerpanie horúcej vody z útrob zeme netreba vŕtať až tak hlboko. Doterajší prieskum potvrdil, že na Slovensku máme viacero takýchto lokalít," spresnil Michal Mašek zo spoločnosti PW Energy, ktorá sa zaoberá možnosťami využitia geotermálnej energie na Slovensku.



Na rozdiel od slnka či vetra ide o zdroj nezávislý od vonkajších vplyvov a je k dispozícii nepretržite 24 hodín bez výrazných výkyvov. Aj preto sa považuje za jeden z najspoľahlivejších zdrojov z pohľadu stability prenosovej sústavy. "Tento typ energie zároveň patrí k čistým zdrojom takmer s nulovými vplyvmi na životné prostredie. Ide navyše o prakticky nevyčerpateľný zdroj," zdôraznil Mašek.



Geotermálna energia sa v Európe dostáva do popredia záujmu. Za posledné desaťročie sa inštalovaný výkon zariadení na jej využitie viac ako zdvojnásobil. Podľa údajov European Geothermal Energy Council (EGEC) bolo v roku 2019 na kontinente 130 geotermálnych elektrární v desiatich krajinách s inštalovaným výkonom 3306 megawattov (MW). Vlani bolo vo výstavbe 36 elektrární a naplánovaných je ďalších 124 projektov. Podľa EGEC by sa tak počet prevádzkovaných zariadení v horizonte päť až osem rokov mohol zdvojnásobiť.



Európskymi lídrami vo výrobe geotermálnej elektriny sú Turecko, Taliansko a Island. Tieto tri ekonomiky sa podieľajú na celkovom výkone zariadení až 97 percentami. Inštalovaná kapacita Turecka vlani predstavovala 1523 MW, v prípade Talianska išlo o 916 MW a Islandu o 754 MW. Geotermálne elektrárne nájdeme aj v Nemecku, Portugalsku, Chorvátsku, Francúzsku, Maďarsku, Rakúsku a Rumunsku.



Podobná je situácia aj v produkcii tepla či chladu z geotermálnej energie. V roku 2019 bola kapacita geotermálneho vykurovania a výroby chladu v Európe 5394 MW. Týkala sa 25 európskych ekonomík s 327 zariadeniami. Počas roku 2019 pribudlo 11 nových systémov predovšetkým v Holandsku, ale aj v Taliansku, Grécku a v Španielsku. Európskym lídrom v prípade geotermálneho vykurovania a výroby chladu je Island, kde inštalovaná kapacita predstavovala vlani 2172 MW. Na Slovensku boli v roku 2019 v prevádzke zariadenia s inštalovaným výkonom 17 MW.



"Na Slovensku máme vzhľadom na hydrogeotermálne podmienky značný potenciál, najmä pokiaľ ide o výrobu tepla, ktoré zároveň dokážeme efektívne využiť. Prakticky v každom väčšom meste sa nachádza sústava centrálneho zásobovania teplom, a to je optimálne východisko pre využitie geotermálnej energie. Energia zo zeme sa dá napojiť na už vybudované vykurovacie systémy," zdôraznil odborník na geotermálnu energiu Oto Halás.