ANALÝZA TÝŽDŇA: Slovenský trh práce matkám nepraje

Bratislava 2. októbra (TASR) - Slovenský trh práce matkám tesne po rodičovskej dovolenke nepraje. Matka s malým dieťaťom totiž často nemôže venovať práci klasických osem hodín denne päťkrát do týždňa. Pracovných ponúk s menšou časovou náročnosťou je však menej. Pre TASR to uviedla hovorkyňa pracovného portálu Profesia.sk Nikola Richterová. Na podporu skĺbenia pracovného a rodinného života či návratu matiek na pracovný trh má štát niekoľko nástrojov a spustených viacero projektov, vysvetlila hovorkyňa Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR Michaela Slivková Kirňaková.Richterová na základe dostupných údajov upozornila, že väčšina zamestnávateľov na Slovensku hľadá ľudí na plný úväzok.vyčíslila. Oproti tomu je počet ponúk, v ktorých sú firmy ochotné poskytnúť skrátený úväzok, desaťnásobne nižší.dodala Richterová.V absolútnom vyjadrení to znamená, že ak si niekto hľadal tento rok prácu na plný úväzok, mal k dispozícii 190.000 pracovných ponúk.dodala hovorkyňa pracovného portálu.Z dát vyplýva, že podiel pracovných ponúk na skrátený úväzok osciluje okolo deviatich percent už dlhodobo. V roku 2016 to bolo 8,4 % (19.884 ponúk), v roku 2017 to bolo 8,7 % (22.953), v roku 2018 takisto 8,7 % (22.624), v roku 2019 to bolo 9,1 % (23.004) a vlani deväť percent ponúk (16.940).spresnila Richterová. V prvej sedmičke odvetví, ktoré tento rok najčastejšie ponúkali prácu na skrátený úväzok, sa nachádzajú aj administratíva, doprava a logistika, pomocné práce, zdravotníctvo a sociálna starostlivosť a ekonomika. Čo sa týka pozícií, najčastejšie takto firmy hľadali predavačky, pokladníčky, administratívnych referentov, skladníkov, odborných predajcov, dokladačov tovaru či čašníčky.Pri väčšine týchto ponúk stačí stredoškolské vzdelanie.dodala Richterová s tým, že jeden z faktorov, ktorý túto skutočnosť mohol ovplyvniť je, že pre matky, ktoré sa snažia vrátiť do pracovného života, je prvoradá flexibilita a možnosť skráteného úväzku. Preto vyberajú to, čo je dostupné.Vlaňajšok však pre pandémiu nového koronavírusu priniesol aj určité zmeny na trhu práce. Firmy komunikujú, že chcú prejsť k flexibilnejším podmienkam a umožniť zamestnancom viac dní pracovať z domu.vysvetlila Richterová s tým, že väčší dôraz sa kladie na výkon. Tieto zmeny by mohli v budúcnosti pomôcť aj matkám pri návrate do pracovného života.Čo sa týka nástrojov peňažného charakteru, ktorými sa štát snaží pomôcť matkám, súčasná legislatíva umožňuje napríklad poberať rodičovský príspevok a popritom pracovať.vyčíslila hovorkyňa MPSVR. Štát maximálne do 25 rokov veku vypláca aj prídavky na dieťa, v tomto roku je to 25,50 eura mesačne.Kirňaková spomenula aj poskytovanie príspevku na starostlivosť o dieťa, ktorý je určený pre pracujúcich alebo študujúcich rodičov. Vypláca sa do troch rokov veku dieťaťa, pri nepriaznivom zdravotnom stave do šiestich, a maximálna suma je 280 eur mesačne.Zákonník práce zase upravuje právne postavenie po návrate z materskej alebo rodičovskej dovolenky.poznamenala hovorkyňa s tým, že zamestnávateľ je zase povinný prihliadať na potreby žien a mužov, ktoré sa starajú o deti.Legislatíva umožňuje okrem týždenného pracovného času využiť na neurčitý čas, napríklad v čase pandémie, aj atypické formy pracovného pomeru. Zamestnávateľ a zamestnanec tak majú možnosť si zvoliť optimálnu formu práce, ako je domácka práca a telepráca, či práca na kratší úväzok.V tomto kontexte rezort práce víta aj aktuálny poslanecký návrh novely zákona o rodičovskom príspevku, ktorý je v parlamente v 2. čítaní. Po schválení umožní starým rodičom priamo poberať rodičovský príspevok, ak sa rodičia musia vrátiť do práce, no svoje dieťa nechcú či nemôžu dať do jaslí.Na podporu zosúladenia pracovného a rodinného života tiež realizuje MPSVR viacero projektov. Do konca roka 2022 pokračuje národný projekt Príspevok na starostlivosť o dieťa, ktorý sa realizuje z eurofondov. Kirňaková vyzdvihla aj projekt Zosúladenie rodinného a pracovného života, ktorý funguje pod záštitou Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Projekt sa zameriava na podporu zamestnávateľov, ktorí ponúkajú možnosti návratu na trh práce formou zamestnania. Úrady poskytujú v tomto projekte príspevky zamestnávateľom.avizovala hovorkyňa.Rezort sa tiež chystá spustiť projekt Chyť sa svojej šance. Cieľom je zmiernenie dosahov pandémie a určený bude na vytváranie pracovných miest pre znevýhodnených uchádzačov, medzi ktorých patria aj osamelé matky či osoby, ktoré sa starajú aspoň o jedno dieťa.