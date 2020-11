Spotrebitelia na Black Friday a Vianoce nakúpia viac online

Bratislava 28. novembra (TASR) – Zákazníci v Európe, vrátane Slovenska, plánujú tento rok na nákupy počas Black Friday a v predvianočnom období míňať viac online. Situáciu ovplyvňuje koronakríza. Predpokladajú to ekonomickí analytici a poradenské spoločnosti. V tejto súvislosti upozorňujú na viaceré riziká tohto typu nákupov.



Približne 60 % respondentov v prieskume kyberbezpečnostnej spoločnosti Kaspersky uviedlo, že plánujú vianočné nákupy robiť najmä v online prostredí. Pätina opýtaných potvrdila, že aj keď to u nich nebolo zvykom, tento rok nakúpia všetky darčeky iba online.



„S rastom počtu spotrebiteľov, ktorí lovia superzľavy na internete, sa zvyšujú aj riziká, ktoré táto naháňačka za zníženou cenou sprevádza," upozornila spoločnosť s tým, že len 16 % opýtaných nie je ochotných vymeniť svoje osobné údaje za online zľavy, a to napriek tomu, že sa môžu stať obeťou podvodov.



Presunutie čiernych piatkov do e-shopov tento rok predpokladá aj analytička FinGO.sk Lenka Buchláková. „Očakávame, že nárasty v tržbách budú prekračovať hranicu 120 % oproti bežnému roku," vyčíslila s tým, že slovenské domácnosti v priemere minú na vianočné nákupy do 500 eur. Len počas jedného dňa Black Friday minie podľa nej priemerný Slovák približne 140 eur.



„Najčastejšie v tomto predvianočnom čase nakupujeme oblečenie a obuv, na ktoré v priemere míňame 300 eur. Až takmer 40 % Slovákov len za jeden nákup na internete minie v priemere od 100 až do 500 eur.



Kým v kamenných obchodoch minieme menšie sumy, ale častejšie, práve internetové nákupy ukazujú, že ich realizujeme menej často, ale v prípade rôznych akcií vieme minúť oveľa vyššie čiastky. Podľa štatistík si nákup cez internet doprajeme približne raz až dvakrát do mesiaca," priblížila Buchláková.



Analytička upozorňuje, že v čase predvianočných zliav si okrem podvodov treba dávať pozor aj na to, aby sa predišlo zbytočnému zadlžovaniu. Týka sa to predovšetkým nákupov na splátky. Pozor si podľa nej treba dať aj na impulzívne nakupovanie, keďže s5 človek často až po Vianociach uvedomí, že plánoval napríklad rekonštrukciu bytu a zrazu mu financie nevychádzajú.



Spoločnosť Kaspersky odporúča nakupovať iba v legitímnych a overených obchodoch. „Nákupy dokončujte prostredníctvom bezpečných platobných metód," pokračujú experti. Takisto upozorňujú, aby si spotrebitelia overovali zľavy. Ľudia by takisto mali udržiavať softvér aj aplikácie na ich zariadení aktualizované a rovnako radia spravovať heslá. Mali by byť jedinečné pre všetky online účty.



Na podvodníkov pri nákupoch upozorňuje aj 365.bank. „Ak klient zistí, že poskytol svoje údaje z platobnej karty falošnému obchodníkovi, je potrebné zablokovať kartu a kontaktovať svoju banku," upozornila PR manažérka banky Linda Valko Gáliková. Následne treba podať reklamáciu a nahlásiť podvodné transakcie, ktoré sa podľa jej slov prešetria a odškodnia, ak sa preukážu ako opodstatnené.



V prípade, že objednaný tovar e-shop nedoručí, takisto môže klient podať v banke žiadosť o sprostredkovanie vrátenia financií. „Ak by sa preukázalo, že sa obchodník obohatil neprávom, klient sa vie dostať späť k svojim peniazom," uzavrela Gáliková.