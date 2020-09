ANALÝZA TÝŽDŇA: SR je jednou z krajín EÚ s najnižším využívaním áut

Bratislava 19. septembra (TASR) - Na to, aby sa mohli presunúť z jedného miesta na druhé, využívajú Slováci najčastejšie osobný automobil, a to v takmer troch štvrtinách prípadov (73,9 %). Autobusy a trolejbusy sú u nás v doprave zastúpené podielom vyšším ako 16 %. Slovákmi nacestované kilometre vlakom tvoria z celkovej pozemnej dopravy približne desatinu.



V súvislosti s Európskym týždňom mobility na to v aktuálnej analýze upozornila analytička Wood & Company Eva Sadovská. Najaktuálnejšie údaje Eurostatu za celú EÚ sú z roku 2018.



Slováci v EÚ nepatria medzi rekordérov v cestovaní osobným automobilom. "V rámci únie sme dokonca krajinou s tretím najnižším podielom cestovania autom v rámci pozemnej dopravy. V menšej miere za volant sadajú už iba obyvatelia susedného Česka (73,3 %) a Maďarska (70,6 %)," vyčíslila Sadovská. Naopak, najvyšší podiel osobokilometrov prejazdených osobným automobilom evidujú v Litve (90,4 %) a Portugalsku (88,4 %).



Do autobusov a trolejbusov zase najčastejšie v EÚ sadajú obyvatelia Maďarska (20,8 %). Takmer 19-percentný podiel na celkovej pozemnej doprave evidujú na Cypre. Na Malte a v Českej republike išlo v roku 2018 o podiely na úrovni 17,5 %, respektíve 17 %. Cestovanie vlakom je v únii najvýraznejšie v Rakúsku (12,9 %) a Holandsku (11,2 %).



Analytička pripomína, že za posledné štvrťstoročie sa situácia v doprave na Slovensku výrazne zmenila. "Kým v súčasnosti v pozemnej doprave dominujú hlavne autá, pred 25 rokmi tomu nebolo tak," pripomína. V roku 1993 totiž podiel osobokilometrov najazdených osobnými automobilmi prestavoval na Slovensku 46,5 %. Oveľa viac ako v súčasnosti cestovali vtedy Slováci autobusmi, ich podiel predstavoval 41,4 % na celkovej pozemnej doprave. Podiel vlakov sa nachádzal na úrovni 12 %.



Európsky týždeň mobility má každoročne za cieľ motivovať ľudí k využívaniu udržateľnejších a ekologickejších spôsobov dopravy. Tými sú napríklad verejná hromadná doprava, chôdza čí cyklistika.