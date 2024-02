ANALÝZA TÝŽDŇA: Štát môže zdanením služobného auta vybrať až 26 %ceny

Bratislava 3. februára (TASR) - Ak zamestnanec využíva služobné auto na súkromné účely, môže spolu so zamestnávateľom za prvé štyri roky používania odviesť štátu na odvodoch až 26 % z jeho obstarávacej ceny. Z tej sa totiž každý mesiac pripočíta ako nepeňažný príjem jedno percento k hrubému platu zamestnanca. V prípade elektromobilov by však odstránenie či zníženie tohto poplatku mohlo byť motiváciou k ich nákupu. Upozornila na to Slovenská asociácia pre elektromobilitu (SEVA).



Takéto používanie služobného auta je z pohľadu zákona vnímané ako nepeňažný príjem zamestnanca. Z výpočtov asociácie preto vyplýva, že ak má zamestnanec hrubú mzdu 2000 eur a k dispozícii elektromobil za 50.000 eur s DPH, jeho mesačný príjem sa zvýši o 500 eur, čo je 6000 eur ročne. Z tejto sumy zaplatí zamestnávateľ na odvodoch podľa SEVA ročne 2172 eur, pričom zamestnanec približne 987 eur, pri dorátaní dane z príjmu.



"Používanie vozidla na súkromné účely stojí v tomto príklade dve strany zmluvného vzťahu len za prvé štyri roky, kým sa vozidlo odpíše, spolu 12.881 eur, čiže 26 % z pôvodnej obstarávacej ceny. Pre štát je to teda výhodný biznis," uviedol pre TASR riaditeľ SEVA Patrik Križanský.



Daňový expert spoločnosti D-tax Juraj Ďuratný však upozornil, že obstarávacia cena elektromobilu podobnej veľkostnej kategórie je v porovnaní s "klasickou" spaľovacou alternatívou v súčasnosti o 20 až 30 % vyššia.



"Vyššia obstarávacia cena spôsobí, že pri poskytnutí elektromobilu zamestnancovi na služobné a súkromné účely sa o 20 až 30 % zvýšia aj povinné platby štátu vo forme odvodov a dane z príjmu. Súčasné nastavenie zdaňovania nepeňažného príjmu vo výške jedného percenta z jeho ceny tak odrádza od prechodu na elektromobilitu," konštatoval Ďuratný.



Zníženie tejto sadzby v prípade elektromobilov by však podľa Križanského mohlo pomôcť k ich "popularite". "V mnohých krajinách, ktoré sú v elektromobilite úspešné, upravili daňové predpisy tak, aby sa v prípade bezemisných vozidiel znížil nepeňažný príjem zamestnanca mesačne z jedného percenta len na pol percenta obstarávacej ceny vrátane DPH. V Nemecku a ďalších krajinách dokonca túto sadzbu znížili na nulu," doplnil.



Toto zdaňovanie podľa analytika inštitútu INESS Martina Vlachynského existuje z dôvodu "obavy" štátu, že by zamestnávatelia platili zamestnancom len minimálnu mzdu a zvyšok by vyplácali v nezdanených položkách. Od roku 2022 je však podľa neho nepeňažný príjem zamestnanca do 500 eur ročne od daní aj odvodov oslobodený, do tejto sumy sa však používanie elektromobilov nezmestí.



"Takýto systém je mimoriadne komplikovaný a štát by príliš neutrpel, ak by oslobodenú sumu ešte zvýšil. Zavedenie špeciálnej výnimky na elektromobily by pravdepodobne malo (skôr mierny) efekt na zvýšenie záujmu podnikateľov prevádzkovať práve tento druh automobilu. No zároveň by to znamenalo vytváranie výnimiek a špeciálnych kategórií v už aj tak komplikovanom systéme, čo nie je práve cesta k jednoduchým, zrozumiteľným a transparentným daňovým pravidlám," povedal pre TASR Vlachynský.



Elektromobily sa však v súčasnosti podľa Križanského predávajú v 80 percentách do firiem, preto stratégia zníženia daňového zaťaženia môže fungovať ako silná motivácia k ich nákupu. "V zmysle schváleného Akčného plánu pre elektromobilitu preto apelujeme na vládu, aby podobné dočasné daňové opatrenie zaviedla aj u nás," uzavrel Križanský.



Ku koncu minulého roka bolo na Slovensku podľa SEVA v evidencii 10.273 batériových elektromobilov. Počas minulého roka ich počet narástol o 4293, čo je o 87 % viac ako v roku 2022, avšak Slovensko je v ich predaji podľa asociácie "na chvoste" Európskej únie.