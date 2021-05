ANALÝZA TÝŽDŇA: Stavebníci nevidia situáciu optimisticky

Bratislava 29. mája (TASR) – Slovenské stavebné firmy zatiaľ nevidia situáciu na trhu optimisticky, tento rok očakávajú pokles trhu stavebných prác o 1,7 %. Predpokladajú tiež pokles tržieb o 0,2 %. Kapacity stavebných prác sú v súčasnosti vyťažené na 75 %. Firmy majú zazmluvnené zákazky na sedem mesiacov vopred. Optimistickejšie očakávania majú okolo vývoja v budúcom roku, kedy už predpokladajú rast trhu stavebných prác v priemere o 2,5 %. Vyplýva to z polročnej analýzy slovenského stavebníctva poradenskej spoločnosti CEEC Research.



Rozdielne očakávania vývoja stavebného trhu majú veľké a malé stavebné spoločnosti. Veľké firmy - s ročným obratom nad štyri milióny eur - predikujú prepad trhu o 3,7 % v tomto roku. V roku 2022, naopak, očakávajú rast o 2,9 %. Malé stavebné spoločnosti odhadujú pre tento rok mierny prepad trhu o 0,6 %, v nasledujúcom roku už očakávajú rast o 2,2 %.



Pesimistickejšie sú očakávania firiem v pozemnom staviteľstve. Stavebníci z tejto oblasti očakávajú tohtoročný prepad na úrovni 1,8 % a následný budúcoročný rast o dve percentá. Inžinierske staviteľstvo v tomto roku očakáva prepad trhu o 1,2 % a v roku 2022 jeho rast o 3,7 %.



Kým štát tvrdí, že vývoj stavebníctva v najbližšom období je ťažké predikovať, súkromný sektor sa spolieha práve na investície štátu a verejného sektora. "Pandémia zasiahla celé hospodárstvo a nielen stavebníctvo, preto sa predikcie a odhady robia veľmi ťažko," zdôraznila štátna tajomníčka Ministerstva dopravy a výstavby Katarína Bruncková. Vyzdvihla plánovanú podporu z Plánu obnovy a odolnosti, a tiež z klasických eurofondov na roky 2021 – 2027. "Verím, že aj vďaka činnosti ministerstva sa nám podarí zmierniť nepriaznivé dosahy, respektíve pomôžeme znovu rozhýbať stavebný trh," dodala Bruncková.



Generálny riaditeľ spoločnosti Považská cementáreň, a. s., Anton Barcík z pohľadu súkromného sektora zdôraznil, že vývoj stavebníctva bude záležať od množstva investícií štátu a verejného sektora v nasledujúcom období. "Bude potrebné výrazne zrýchliť verejné obstarávanie. V čase pandémie nemožno očakávať, že privátne investície budú hnacím motorom stavebníctva, ako tomu bolo v predpandemickom období," podotkol.



Kapacity stavebných firiem sú podľa analýzy aktuálne vyťažené na 75 %, pričom firmy si myslia, že už v druhom polroku by mohol tento podiel vzrásť v priemere na 84 %. Tržby stavebníkov sa tento rok zrejme prepadnú o 0,2 %, v budúcom roku však riaditelia firiem očakávajú dvojpercentný nárast. Aj tu sa však mierne líšia očakávania firiem podľa ich veľkosti.



Veľké stavebné spoločnosti očakávajú prepad tržieb až o 1,3 % v tomto roku. V roku 2022, naopak, predikujú už rast tržieb o 2,7 %. Tržby malých stavebných spoločností by mohli tento rok rásť o 0,4 %, v roku 2022 potom o 1,7 %.



Tržby stavebných spoločností, ktoré sa zaoberajú pozemným staviteľstvom, sa tento rok môžu prepadnúť o 0,6 % a v nasledujúcom roku rásť o 1,7 %. V inžinierskom staviteľstve zrejme už tento rok vzrastú o 0,9 % a budúci rok o ďalších 2,8 %.



Stavebné spoločnosti majú priemerne zazmluvnené zákazky na sedem mesiacov dopredu. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka je to pre 38 % opýtaných rovnako dlhá doba. Pre takmer polovicu (46 %) ide o pokles. Pre zostávajúcich 16 % respondentov ide o nárast tejto doby.



Riaditeľ spoločnosti SMS Dalibor Novotný podotkol, že na trhu zaznamenáva ostrý konkurenčný boj o zákazky, mnohé z nich vyhrávajú spoločnosti s cenami pod úrovňou nákladov. "Toto môže spôsobiť v nasledujúcich rokoch opäť problémy s hradením záväzkov a možnými reštrukturalizáciami, prípadne úpadkom niektorých firiem. Už v minulom roku sme vyzývali štátnych investorov na to, aby sa venovali príprave čo najväčšieho množstva projektov, pretože zásoba prác všetkých stavebných spoločností sa začne v roku 2021 rýchlo znižovať," upozornil. Na tento rok majú síce stavebné firmy zazmluvnený asi rovnaký objem zákaziek ako vlani, výhľad na rok 2022 je však podľa neho skôr pesimistický.